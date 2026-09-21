રાજકોટમાં ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19 વચ્ચે જંગ, સહેવાગ અને દ્રવિડના પુત્રો પર સૌની નજર
આજે રમાઈ રહેલી બીજી વન-ડેમાં ભારતીય કેપ્ટન લક્ષ્ય રાયચંદાનીએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
Published : September 21, 2026 at 7:10 PM IST
રાજકોટ: ક્રિકેટ પ્રેમીઓ માટે રાજકોટમાં ક્રિકેટની મિજબાની યથાવત છે. નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19 વચ્ચેની ત્રણ મેચની વનડે સિરીઝનો બીજો મુકાબલો આજે રમાઈ રહ્યો છે. પ્રથમ મેચ ભારતે 7 રનથી રોમાંચક રીતે જીતી લીધી હતી અને હવે જો આજનો મેચ ભારત જીતે તો સિરીઝ પર કબજો કરી લેશે. ટોસ ભારતે જીત્યો છે, દર્શકોને સ્ટેડિયમમાં આવવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
પ્રથમ મેચ વરસાદથી પ્રભાવિત, ભારતની રોમાંચક જીત
ગત શુક્રવાર, 19 સપ્ટેમ્બરે રમાયેલો પ્રથમ યુથ વનડે વરસાદના કારણે 20-20 ઓવરનો કરી દેવામાં આવ્યો હતો. ભારે વરસાદ બાદ ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફની જહેમતથી મેચ શક્ય બની હતી. ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 182/6 રન બનાવ્યા હતા અને ઓસ્ટ્રેલિયાને 175/7 પર રોકી દીધું હતું. આ મેચમાં બે દિગ્ગજ ક્રિકેટરોના પુત્રોએ સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. વિરેન્દ્ર સહેવાગનો પુત્ર આર્યવીર સહેવાગ અને રાહુલ દ્રવિડનો નાનો પુત્ર અન્વય દ્રવિડ બંને ભારતીય ટીમમાં રમી રહ્યા છે.
આર્યવીરે પોતાની ડેબ્યુ મેચમાં 26 બોલમાં 5 ચોગ્ગા સાથે 28 રન બનાવ્યા હતા. સ્ટેન્ડમાં બેસીને પિતા વિરેન્દ્ર સહેવાગ પુત્રની બેટિંગ નિહાળી રહ્યા હતા. જ્યારે અન્વય દ્રવિડે તો ધમાકેદાર બેટિંગ કરી હતી. તેણે 18 બોલમાં 2 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા સાથે 38 રન ફટકાર્યા હતા અને તેનો સ્ટ્રાઈક રેટ 211 રહ્યો હતો. આ બંને વચ્ચેની પિતાની જેમ જુગલબંધી ફરી મેદાન પર જોવા મળી હતી.
બીજા મેચમાં ભારતે ટોસ જીતી બેટિંગ લીધી
આજે રમાઈ રહેલી બીજી વન-ડેમાં ભારતીય કેપ્ટન લક્ષ્ય રાયચંદાનીએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ત્રણ મેચની આ સિરીઝમાં BCCI એ અલગ-અલગ ટીમો બનાવી છે. વનડે માટે લક્ષ્ય રાયચંદાની કેપ્ટન છે અને યશવર્ધન ચૌહાણ વાઈસ કેપ્ટન છે, જે ગત મેચમાં 54 રન અને 2 વિકેટ સાથે હીરો રહ્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી કેપ્ટન જેક ઝોસ્નેકે પ્રથમ મેચમાં 27 બોલમાં 55 રન ફટકાર્યા હતા, જે આજે પણ ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. રાજકોટમાં જ આ ત્રણેય વનડે અને પ્રથમ મલ્ટી-ડે ટેસ્ટ રમાવાની છે, જ્યારે બીજી ટેસ્ટ અમદાવાદમાં રમાશે.
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