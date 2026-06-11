શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, રોહિત અને ઇશાન સાથે રાહુલ દ્રવિડના પુત્રને મળ્યું સ્થાન
શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. રાહુલ દ્રવિડના પુત્રને પણ શ્રીલંકા સામેની વનડે શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમમાં તક આપવામાં આવી છે.
Published : June 11, 2026 at 3:45 PM IST
INDIA U19 SQUADS: શ્રીલંકા પ્રવાસ અંગે BCCI એ એક મોટી જાહેરાત કરી છે. પ્રવાસ દરમિયાન રમાનારી ODI શ્રેણી અને બે મલ્ટી-ડે મેચ માટે ભારતીય U-19 ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ભારતીય U-19 ટીમનો શ્રીલંકા પ્રવાસ 4 જુલાઈથી શરૂ થશે, જેમાં યશવર્ધન સિંહ ચૌહાણને ટીમના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવશે. યશવર્ધન સિંહ ચૌહાણ ODI શ્રેણી અને મલ્ટી-ડે મેચ બંનેમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. લક્ષ્ય રાયચંદાની બંને શ્રેણી માટે ઉપ-કેપ્ટન તરીકે સેવા આપશે.
રાહુલ દ્રવિડના પુત્રને ટીમમાં મળ્યું સ્થાન
રોહિત અનિલ યાદવ અને ઇશાન સૂદને પણ ODI શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમમાં તક આપવામાં આવી છે. વધુમાં, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર રાહુલ દ્રવિડના પુત્ર અન્વય દ્રવિડને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે; તે વિકેટકીપર તરીકે સેવા આપશે. જોકે, અન્વયને મલ્ટી ડે મેચો માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો નથી, જ્યાં માનવ કૃષ્ણ અને આર્યન સંદેશ સકપાલ વિકેટકીપર તરીકે રમશે.
BCCI names men's U19 squads for the Sri Lanka tour, which consists of three One-Day and two Multi-Day matches— IANS (@ians_india) June 11, 2026
India Men’s U19 One-Day squad: Sagar Virk, Lakshya Raichandani (VC), Yashbardhan Singh Chauhan (C), Vineeth V K, Arjun Rajput, Kushagra Ojha, Rajat Baghel (WK), Anvay… pic.twitter.com/RFvV1dO7Fo
પહેલી મેચ 4 જુલાઈએ રમાશે
શ્રીલંકા પ્રવાસની શરૂઆત ODI શ્રેણીથી થશે. પહેલી મેચ 4 જુલાઈએ રમાશે, જ્યારે બીજી મેચ 6 જુલાઈએ રમાશે. ત્રીજી અને અંતિમ ODI 9 જુલાઈએ રમાશે. શ્રેણીની ત્રણેય મેચ એક જ સ્થળે - હમ્બાન્ટોટા ખાતે રમાશે. ત્યારબાદ, પહેલી મલ્ટી-ડે મેચ 13 જુલાઈથી 16 જુલાઈ દરમિયાન ગાલેમાં રમાશે. બીજી મલ્ટી-ડે મેચ 20 જુલાઈથી 23 જુલાઈ દરમિયાન કોલંબોમાં રમાશે.
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) June 11, 2026
India Men's U19 squads for Sri Lanka series announced.
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ODI શ્રેણી માટે ભારતીય અંડર 19 ટીમ: સાગર વિર્ક, લક્ષ્ય રાયચંદાની (વાઈસ-કેપ્ટન), યશવર્ધન સિંહ ચૌહાણ (કેપ્ટન), વિનીત વીકે, અર્જુન રાજપૂત, કુશાગ્ર ઓઝા, રજત બઘેલ (વિકેટકીપર), અન્વય દ્રવિડ (વિકેટકીપર), અનમોલજીત સિંઘ, વુતકુરી યશવીર ગૌડ, રોહિત અનિલ યાદવ, શવિન વી, કાવ્ય પરેશ પટેલ, મોહિત ઉલવા, ઈશાન સૂદ.
મલ્ટી ડે મેચો માટે ભારતીય અંડર 19 ટીમ: સાગર વિર્ક, લક્ષ્ય રાયચંદાની (વાઈસ-કેપ્ટન), યશવર્ધન સિંહ ચૌહાણ (કેપ્ટન), પટેલ કુશ, મનલ ચૌહાણ, કુશાગ્ર ઓઝા, માનવ ક્રિષ્ના (વિકેટકીપર), આર્યન સંદેશ સકપાલ (વિકેટકીપર), હેમચુદેશન જે, બી કે કિશોર, રોહિત અનિલ યાદવ, કાવ્ય પરેશ પટેલ, પ્રિયાંશુ સિંહ, પ્રણવ રાઘવેન્દ્ર, ચિગુરુપતિ વેંકટ.
ભારતીય અંડર-19 ટીમનો શ્રીલંકા પ્રવાસ
- 04 જુલાઈ 2026: પહેલી વનડે, હંબનટોટા
- 06 જુલાઈ 2026: બીજી વનડે, હંબનટોટા
- 09 જુલાઈ 2026: ત્રીજી વનડે, હંબનટોટા
- 13 જુલાઈ 2026- 16 જુલાઈ 2026: પહેલી મલ્ટિ-ડે મેચ, ગાલે
- 20 જુલાઈ 2026- 23 જુલાઈ 2026: બીજી મલ્ટિ-ડે મેચ, કોલંબો
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