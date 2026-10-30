એશિયા કપ માટે અંડર-19 ટીમની જાહેરાત; રાહુલ દ્રવિડ અને વીરેન્દ્ર સેહવાગના પુત્રોનો સમાવેશ
INDIA U19 ASIA CUP SQUAD: U19 એશિયા કપ માટે 15 સભ્યોની ભારતીય U19 ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં લક્ષ્ય રાયચંદાનીને કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યા છે.
Published : October 30, 2026 at 3:38 PM IST
INDIA U19 ASIA CUP SQUAD: જુનિયર ક્રિકેટ સમિતિએ 5 થી 14 નવેમ્બર દરમિયાન ઓમાનના મસ્કતમાં રમાનારી ACC મેન્સ અંડર-19 એશિયા કપ માટે 15 સભ્યોની ભારતીય અંડર-19 ટીમની જાહેરાત કરી છે. ભારતને ગ્રુપ A માં UAE, નેપાળ અને કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન સાથે ડ્રો કરવામાં આવ્યું છે. ગ્રુપ A અને ગ્રુપ B માંથી ટોચની બે ટીમો (બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા, અફઘાનિસ્તાન અને મલેશિયા) 12 નવેમ્બરના રોજ સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે, જ્યારે ફાઇનલ 14 નવેમ્બરના રોજ યોજાશે.
નેપાળ સામેની પહેલી મેચ
ભારત 6 નવેમ્બરે નેપાળ સામે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે, ત્યારબાદ 8 નવેમ્બરે પાકિસ્તાન અને 10 નવેમ્બરે યુએઈ સામે મેચ રમશે. ટીમનું નેતૃત્વ લક્ષ્ય રાયચંદાની કરશે, જ્યારે યશવર્ધન સિંહ ચૌહાણ ઉપ-કપ્તાન તરીકે સેવા આપશે.
🚨 News 🚨 India U19 squad for ACC Men’s U19 Asia Cup announced. More Details 🔽 https://t.co/RPWuCiVGBQ— BCCI (@BCCI) October 30, 2026
આર્યવીર સેહવાગને ટીમમાં સ્થાન મળ્યું
ભારતના દિગ્ગજ પૂર્વ ઓપનિંગ બેટર વીરેન્દ્ર સેહવાગના પુત્ર આર્યવીર સેહવાગનો ભારતની અંડર-19 (U19) ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આર્યવીરે તાજેતરમાં સ્થાનિક અંડર-19 ટુર્નામેન્ટ્સ અને 'ઈન્ડિયા A' માટેની મેચોમાં પોતાની આક્રમક અને સાતત્યપૂર્ણ બેટિંગ દ્વારા સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. પોતાના પિતાની જેમ જ વિસ્ફોટક અંદાજમાં રન બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવતા આર્યવીરે તાજેતરની મેચોમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને પસંદગીકારોનો વિશ્વાસ જીત્યો છે. આગામી એશિયા કપમાં ભારતની ટોપ ઓર્ડર (શરૂઆતના ક્રમના બેટર્સ)ને મજબૂત કરવાની જવાબદારી તેના પર રહેશે.
અન્વય દ્રવિડ વિકેટકીપર તરીકે જવાબદારી સંભાળશે
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન અને દિગ્ગજ બેટર રાહુલ દ્રવિડના પુત્ર અન્વય દ્રવિડની ટીમમાં વિકેટકીપર-બેટર તરીકે પસંદગી કરવામાં આવી છે. ભારત અંડર-19 (U19) માટેની સ્થાનિક મેચો અને વોર્મ-અપ રમતોમાં, અન્વયે પોતાની શ્રેષ્ઠ બેટિંગ અને શાનદાર વિકેટકીપિંગથી સૌને પ્રભાવિત કર્યા છે. તેના પિતાની જેમ જ, તે પણ મજબૂત ટેકનિક અને ધીરજપૂર્વકની રમત શૈલી દર્શાવે છે; દબાણભરી ક્ષણોમાં મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ્સ રમીને તેણે ટીમમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત રીતે નિશ્ચિત કર્યું છે.
ભારતીય ટીમ નીચે મુજબ છે
લક્ષ્ય રાયચંદાની (કેપ્ટન), આર્યવીર સેહવાગ, વી.કે. વિનીત, યશવર્ધન સિંહ ચૌહાણ (વાઈસ-કેપ્ટન), કુશાગ્ર ઓઝા, અર્જુન રાજપૂત, મનલ ચૌહાણ, અન્વય દ્રવિડ (વિકેટકીપર), રજત બઘેલ (વિકેટકીપર), વી. યશવીર, આર્યન સાવસાની, મોહિત ઉલ્વા, કાવ્ય પટેલ, શાવિન વિનોદ, ઈશાન સુદ.
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