IND U19 VS AUS U19: ભારત મજબુત સ્થિતીમાં, ઓસ્ટ્રેલિયા પર 141 રનની સરસાઈ મેળવી
ભારતની અંડર-19 ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19 સામેની બીજી અનઓફિશિયલ ટેસ્ટની પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં 141 રનની સરસાઈ મેળવી. બીજી ઇનિંગ્સમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ 86 રનમાં 4 વિકેટ ગુમાવી દીધી છે.
Published : October 6, 2026 at 7:43 PM IST
અમદાવાદ IND U19 VS AUS U19: ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની બીજી અનઓફિશિયલ ટેસ્ટ મેચમાં ભારતીય અંડર-19 ટીમે પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવ્યું છે. મેચના પ્રથમ દિવસે, ઓસ્ટ્રેલિયન અંડર-19 ટીમની પ્રથમ ઇનિંગ્સ માત્ર 174 રનમાં સમેટાઈ ગઈ હતી. તેના જવાબમાં, ભારતે પોતાની પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં કુલ 315 રન બનાવ્યા હતા. જોકે ભારતે 184 રનમાં આઠ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી, તેમ છતાં ટીમ 315 રન સુધી પહોંચવામાં સફળ રહી અને પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં 141 રનની મજબૂત સરસાઈ મેળવી લીધી. પોતાની બીજી ઇનિંગ્સમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ 86 રનમાં ચાર વિકેટ ગુમાવી દીધી છે; ભારત હજુ પણ 55 રનની સરસાઈ ધરાવે છે.
છેલ્લી બે વિકેટોએ ભારતને 300 રનનો આંકડો પાર કરાવ્યો
વિકેટકીપર-બેટર અભિપ્રાય બિશ્વાસે ભારતીય અંડર-19 ટીમ માટે સૌથી વધુ રન બનાવતી ઇનિંગ્સ રમી અને 73 રનનું યોગદાન આપ્યું. તેણે 62 બોલનો સામનો કર્યો અને 11 ચોગ્ગા તથા બે છગ્ગા ફટકાર્યા. તેણે નવમી વિકેટ માટે પ્રિયાંશુ સિંહ સાથે 89 રનની ભાગીદારી કરી હતી; આ જોડીએ તેમની ભાગીદારી દરમિયાન 94 બોલનો સામનો કર્યો હતો. ત્યારબાદ અંતિમ વિકેટ માટે પ્રિયાંશુ અને તન્મય બાલોદા વચ્ચે 42 રનની ભાગીદારી થઈ હતી; પ્રિયાંશુ 30 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો, જ્યારે તન્મયે 28 રન બનાવ્યા.
End Innings: India U19 - 315/10 in 78.4 overs (Tanmay Baloda 28 off 37, Priyanshu Fartyal 30 off 66) #INDvAUS #U19YouthTest #2ndMultiday— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 6, 2026
કેપ્ટન યશવર્ધન ચૌહાણે ફિફ્ટી ફટકારી
ભારતીય ટીમ તરફથી કેપ્ટન યશવર્ધન ચૌહાણે ફિફ્ટી ફટકારી હતી. તે 52 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. કુશાગ્ર ઓઝાએ 29 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે મનલ ચૌહાણે 34 અને આર્યન યાદવે 30 રન બનાવ્યા હતા. સ્પેન્સર ગ્રીને સૌથી વધુ 7 વિકેટ લીધી હતી.
Yashbardhan Singh Chauhan 52 runs in 82 balls (9x4, 0x6) India U19 103/3 #INDvAUS #U19YouthTest #2ndMultiday Scorecard:https://t.co/p3aPBkIDir— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 6, 2026
તન્મય બલોડાએ 4 વિકેટ ઝડપી
બીજા દિવસની રમત પૂરી થવા સુધીમાં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ તેમની બીજી ઇનિંગ્સમાં 26 ઓવરમાં 4 વિકેટે 86 રન બનાવ્યા હતા. ટોચના ત્રણ બેટ્સમેનોમાંથી કોઈ પણ બે-અંકના સ્કોર સુધી પહોંચી શક્યું ન હતું. દિવસની રમત સમાપ્ત થઈ ત્યારે બ્લેક કટલ (11*) અને જેડ હોલિક (12*) ક્રિઝ પર હતા. ઓસ્ટ્રેલિયાની જે ચાર વિકેટ પડી તે તમામ તન્મય બલોડાએ ઝડપી હતી; પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં છ વિકેટ લીધા બાદ, હવે તેણે આ મેચમાં કુલ 10 વિકેટ ઝડપી છે.
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