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ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને એક ઇનિંગ્સ અને 48 રનથી હરાવ્યું, બીજી ઇનિંગ્સમાં તમામ વિકેટ સ્પિનરોએ લીધી

ભારતીય અંડર-19 ક્રિકેટ ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પ્રથમ અનઓફિશિયલ ટેસ્ટ મેચ એક ઇનિંગ્સ અને 48 રનથી જીતી લીધી.

ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને એક ઇનિંગ્સ અને 48 રનથી હરાવ્યું
ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને એક ઇનિંગ્સ અને 48 રનથી હરાવ્યું (Saurashtra Cricket Association)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2026 at 6:45 PM IST

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રાજકોટ: ભારતીય અંડર-19 ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પ્રથમ અનઓફિશિયલ ટેસ્ટ મેચ એક ઇનિંગ્સના અંતરે જીતી લીધી છે. નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી આ ચાર દિવસીય મેચમાં ભારતે ત્રીજા દિવસે જ એક ઇનિંગ્સ અને 48 રનથી વિજય મેળવ્યો હતો. આ બે મેચની શ્રેણી છે; અગાઉ ભારતે વન-ડે (ODI) શ્રેણીમાં 3-0થી ક્લીન સ્વીપ કર્યું હતું. ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19 ટીમે તેમની પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં 217 અને બીજી ઇનિંગ્સમાં 229 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે ભારતીય અંડર-19 ટીમે માત્ર પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં જ 494 રનનો વિશાળ સ્કોર ખડક્યો હતો.

યશવર્ધન અને ઈશાને ઝડપી તમામ વિકેટ

ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19ની બીજી ઇનિંગ્સ દરમિયાન સ્પિન બોલરોએ તમામ 10 વિકેટ ઝડપી હતી. કેપ્ટન યશવર્ધન ચૌહાણે 19.4 ઓવરમાં 75 રન આપીને 6 વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે ઝારખંડના ઈશાન ઓમે - જેણે પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં 5 વિકેટ લીધી હતી. બીજી ઇનિંગ્સમાં 4 બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19ના આઠ બેટ્સમેન બે આંકડાના સ્કોર સુધી પણ પહોંચી શક્યા ન હતા. પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં સદી ફટકારનાર બ્લેક કટલે બીજી ઇનિંગ્સમાં પણ તે જ પરાક્રમનું પુનરાવર્તન કર્યું હતું; તેણે માત્ર 114 બોલમાં 123 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 16 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. તેણે અગાઉ પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં 102 રન બનાવ્યા હતા.

ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને એક ઇનિંગ્સ અને 48 રનથી હરાવ્યું
ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને એક ઇનિંગ્સ અને 48 રનથી હરાવ્યું (Saurashtra Cricket Association)

ઓપનર નીલ પટેલે 41 રન બનાવ્યા, જ્યારે નંબર 9 કોનોર ગ્રેગરીએ 36 રન બનાવ્યા. ઓસ્ટ્રેલિયાની અંડર-19 ટીમે માત્ર 117 રનમાં સાત વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ત્યાંથી, બ્લેક અને ગ્રેગરીએ 101 રનની ભાગીદારી કરી. જોકે, આનાથી ટીમને ઇનિંગ્સ ગુમાવતા અટકાવી શકાયું નહીં.

ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને એક ઇનિંગ્સ અને 48 રનથી હરાવ્યું
ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને એક ઇનિંગ્સ અને 48 રનથી હરાવ્યું (Saurashtra Cricket Association)

ભારતે નવમી વિકેટ માટે 180 રન ઉમેર્યા

બીજા દિવસે રમત બંધ થઈ ત્યારે, ભારતીય અંડર-19 ટીમે આઠ વિકેટે 430 રન બનાવ્યા હતા. ટીમ ત્રીજા દિવસે 494 રન પર પહોંચી ગઈ હતી. ઓપનર લક્ષ્ય રાયચંદાની 240 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. તેણે 281 બોલમાં 24 ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. નંબર 10 પર બેટિંગ કરી રહેલા મોહિત ઉલ્વાએ 92 રન બનાવ્યા હતા. તેણે 84 બોલનો સામનો કર્યો હતો અને 10 ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. લક્ષ્ય અને ઉલ્વાએ 180 રનની ભાગીદારી નોંધાવી હતી.

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