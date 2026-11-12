IND VS AFG: સેમિફાઇનલમાં ભારતે અફઘાનિસ્તાનને 8 વિકેટથી હરાવ્યું, પાકિસ્તાન સામે થશે ટાઈટલ માટે જંગ
IND U19 ASIA CUP: ભારતે 2026 અંડર-19 એશિયા કપની સેમિફાઇનલમાં અફઘાનિસ્તાનને હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. ભારતીય ટીમ હવે ટાઇટલ જીતવાથી એક ડગલું દૂર છે.
Published : November 12, 2026 at 5:50 PM IST
IND U19 ASIA CUP: ભારતીય U19 ક્રિકેટ ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ACC U19 એશિયા કપની ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. કેપ્ટન લક્ષ્ય રાજેશ રાયચંદાનીની શાનદાર કેપ્ટનશીપ ઇનિંગ્સને કારણે ટીમ ઇન્ડિયાએ સેમિફાઇનલમાં અફઘાનિસ્તાનને 8 વિકેટથી હરાવ્યું. આ રીતે, ભારતીય ટીમે સતત બીજી વખત U19 એશિયા કપના ટાઇટલ મેચમાં ટિકિટ મેળવી લીધી. હવે, ટીમ ઇન્ડિયા ફાઇનલમાં તેના કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાનનો સામનો કરશે. પાકિસ્તાને બાંગ્લાદેશને 9 વિકેટથી હરાવીને ટાઇટલ મેચમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું. ટાઇટલ માટેનો જંગ 14 નવેમ્બરના રોજ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાશે. ભારતીય ટીમ પાસે હવે છેલ્લી ફાઇનલમાં પાકિસ્તાન સામે મળેલી હારનો બદલો લેવાની શાનદાર તક હશે.
ભારતીય બોલરોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું
અગાઉ, અફઘાનિસ્તાનના કેપ્ટને ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ભારતીય બોલરોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, અફઘાનિસ્તાનને 227/8 પર રોકી દીધું. ભારત તરફથી ઈશાન સૂદ સૌથી સફળ બોલર રહ્યો, તેણે 43 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી. આ પ્રદર્શન સાથે, તેણે ટુર્નામેન્ટમાં પોતાની વિકેટની સંખ્યા 11 કરી. ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા પછી, અફઘાનિસ્તાન ભારતીય બોલરો સામે મુક્તપણે રમી શક્યું નહીં. ઈશાન સૂદે સતત વિકેટ લઈને અફઘાનિસ્તાન પર દબાણ જાળવી રાખ્યું અને મેચમાં ભારતને મજબૂત સ્થિતિમાં પહોંચાડ્યું.
India cruise past Afghanistan with a commanding performance to book their place in the final 🇮🇳 A blockbuster rematch against Pakistan awaits in the #DPWorldMensU19AsiaCup2026 final, just like last year. We can't wait 🤩 #ACC https://t.co/CFFpmkZhsc— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 12, 2026
ભારતીય ટોપ ઓર્ડર ચમક્યો
અફઘાનિસ્તાનના 227 રનનો પીછો કરતા, ટીમ ઈન્ડિયાએ પોતાની ઇનિંગની શાનદાર શરૂઆત કરી. કેપ્ટન લક્ષ્ય રાયચંદાની અને વીરેન્દ્ર સેહવાગના પુત્ર આર્યવીર સેહવાગે અફઘાન બોલરોને તોડી નાખ્યા, પ્રથમ વિકેટ માટે સદીની ભાગીદારી કરી. સેહવાગ અડધી સદી ફટકાર્યા બાદ આઉટ થયો. આર્યવીરએ 57 બોલમાં 51 રનની ઇનિંગ રમી, જેમાં ચાર ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગા ફટકાર્યા. શરૂઆતના આંચકા છતાં, કેપ્ટન લક્ષ્ય રાયચંદાનીએ બીજા છેડેથી પકડ મેળવી અને ટીમને 150 રનની પાર પહોંચાડી.
Lakshya raises his bat with a brilliant 50 🙌👊 Watch the #AFGvsIND Semifinal in the #AsiaCupU19 LIVE NOW on #SonyLIV & #SonySportsNetwork 📺 https://t.co/BqYCA4iBEq— Sony LIV (@SonyLIV) November 12, 2026
કેપ્ટન લક્ષ્ય રાયચંદાનીનું શાનદાર પ્રદર્શન
આ સમયગાળા દરમિયાન, લક્ષ્ય તેની અડધી સદી પૂર્ણ કરવામાં સફળ રહ્યો. તે તેની સદીની ખૂબ નજીક હતો, પરંતુ સોહેલ ખાને તેને આઉટ કરીને ભારતને બીજો મોટો ઝટકો આપ્યો. લક્ષ્ય 93 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો. તેણે તેની ઇનિંગમાં 13 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા ફટકાર્યા. કેપ્ટનના ગયા પછી, વિનીતે યશવર્ધન સાથે મળીને 37મી ઓવરમાં ટીમને લક્ષ્ય સુધી પહોંચાડી, ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું. વીકે વિનીતે શાનદાર અડધી સદી ફટકારી અને અણનમ રહ્યો.
The defending champions are back in the final and just one win away from getting their hands on the trophy once again 🇵🇰 #DPWorldMensU19AsiaCup2026 #PAKvBAN #ACC https://t.co/A4TzhpPPr2— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 12, 2026
14મી નવેમ્બરે ભારત-પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં ટકરાશે
દરમિયાન, પાકિસ્તાનની ટીમે સેમીફાઈનલમાં બાંગ્લાદેશને હરાવીને અંડર-19 એશિયા કપ 2026ની ફાઈનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. હવે 14 નવેમ્બરે ટાઈટલ મુકાબલામાં ભારત અને પાકિસ્તાન ટ્રોફી માટે સામસામે ટકરાશે. કટ્ટર હરીફ ગણાતી આ બંને ટીમો ફાઈનલમાં પહોંચતા જ ક્રિકેટ ચાહકોમાં ઉત્સાહ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે અને સૌ કોઈ એક રોમાંચક તથા અત્યંત મહત્વપૂર્ણ મુકાબલાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
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