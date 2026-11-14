IND U19 vs PAK U19 Final: દિલધડક મેચમાં ભારતે છેલ્લા બોલે પાકિસ્તાનને હરાવી ખિતાબ કબ્જે કર્યો
સુરેન્દ્રનગરના મોહિત ઉલ્વાની 10મા ક્રમે આવીને 49 રનની તોફાની મેચ વિનિંગ ઈનિંગ
Published : November 14, 2026 at 7:32 PM IST
IND U19 vs PAK U19 Final: કેપ્ટન લક્ષ્ય રાયચંદાની અને આર્યવીર સેહવાગની અડધી સદીઓ અને સુરેન્દ્રનગરના મોહિત ઉલ્વાની મેચ વિનિંગ 49 રનની ઈનિંગના સહારે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ઓમાનના અલ અમિરાતમાં રમાયેલી અંડર-19 એશિયા કપની ફાઈનલમાં ભારતીય ટીમે છેલ્લા બોલે દિલધડક વિજય મેળવી ખિતાબ પોતાના નામે કરી લીધો છે. 338 રનના વિશાળ લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા ભારતે એક સમયે 252 રનના સ્કોરે 8 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી પરંતુ મોહિત ઉલ્વાની શાનદાર 49 રનની અણનમ ઈનિંગ્સે ભારતને અશક્ય લાગતો વિજય અપાવી ચેમ્પિયન બનાવી હતી.
અગાઉ પાકિસ્તાને ટૉસ જીતી પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ઓપનર ઉસ્માન ખાને શાનદાર બેટિંગ કરતા 111 બોલમાં 11 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાની મદદ 107 રનની ઈનિંગ રમી હતી. ત્રીજા ક્રમે બેટિંગમાં આવેલા અબ્દુલ કાદિરે તોફાની બેટિંગ કરતા માત્ર 54 બોલમાં 8 છગ્ગા અને 3 ચોગ્ગા મદદથી 80 રન બનાવ્યા હતા. આ ઉપરાંત કેપ્ટન ફરહાન યુસુફે પણ 60 બોલમાં 63 રનની ઉપયોગી ઈનિંગ રમી હતી જેના સહારે પાકિસ્તાને 50 ઓવર્સના અંતે 9 વિકેટ ગુમાવી 337 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો. ભારત માટે કાવ્ય પટેલ 4 વિકેટ ઝડપી સૌથી સફળ બોલર રહ્યો હતો જ્યારે ચિગુરુપતિ વેંકટાએ પણ 3 વિકેટ ઝડપી હતી. જોકે, આ સિવાયના તમામ બોલરો નિષ્ફળ અને ખર્ચાળ સાબિત થયા હતા.
Take a bow, Mohit Ulva! 🫡🙌 The celebrations begin after a victory for the ages 🥳 Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna #MensU19AsiaCup https://t.co/jjCB1u8pKQ— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
𝗖.𝗛.𝗔.𝗠.𝗣.𝗜.𝗢.𝗡.𝗦 🏆 An absolutely incredible run chase in the Final gives India U19 the #MensU19AsiaCup 2026 title 🇮🇳 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna https://t.co/BYh3iNO18o— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
338 રનનો પીછો કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમની શરૂઆત મજબૂત રહી હતી. કેપ્ટન લક્ષ્ય અને આર્યવીર સેહવાગે પ્રથમ વિકેટ માટે 95 રનની ભાગીદારી નોંધાવી હતી. બંનેએ પોતપોતાની અડધી સદી પૂરી કરી હતી. જોકે, આ બંનેના આઉટ થયા બાદ કોઈ ખેલાડી મોટો સ્કોર બનાવી શક્યો નહોતો. મનલ ચૌહાણે 32 બોલમાં 47 રન બનાવી થોડી આશા જગાવી હતી પરંતુ મહત્વના સમયે તેની વિકેટ પડતા ભારત હાર તરફ ધકેલાતું દેખાયું હતું. એક સમયે ભારતનો સ્કોર 41.3 ઓવર્સમાં 8 વિકેટે 252 રન હતો. આવામાં 10માં ક્રમે બેટિંગમાં આવેલા મોહિત ઉલ્વાએ માત્ર 26 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાની મદદથી ભારતને એકલાહાથે યાદગાર જીત અપાવી હતી.