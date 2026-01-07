ભારતની ટોચની ફૂટબોલ સ્પર્ધા ISL ફરી શરુ થશે, મનસુખ માંડવિયાએ તારીખની જાહેરાત કરી
સરકાર, ફૂટબોલ ફેડરેશન અને તમામ 14 ક્લબ વચ્ચે એક બેઠક યોજાઈ હતી.
હૈદરાબાદ: ઇન્ડિયન સુપર લીગ (ISL) ફરી શરૂ થવાની અનિશ્ચિતતાનો આખરે અંત આવ્યો છે, ટુર્નામેન્ટ આવતા મહિને શરૂ થવાની છે. રમતગમત મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ મંગળવારે જાહેરાત કરી હતી કે ભારતની ટોચની ફૂટબોલ સ્પર્ધા 14 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે, જેમાં તમામ 14 ક્લબ ભાગ લેશે.
અગાઉના ભાગીદાર, ફૂટબોલ સ્પોર્ટ્સ ડેવલપમેન્ટ લિમિટેડ (FSDL) સાથેના કરારની મુદત પૂરી થયા પછી કમર્શિયલ પાર્ટનરના અભાવે ISL અટકી ગઈ હતી. ચાલુ કાનૂની બાબતોને કારણે લીગ પણ અટકી ગઈ હતી, જેના કારણે ટુર્નામેન્ટના ભવિષ્ય અંગે અનિશ્ચિતતા સર્જાઈ હતી. સરકાર, ઓલ ઇન્ડિયા ફૂટબોલ ફેડરેશન (AIFF) અને 14 ISL ક્લબના પ્રતિનિધિઓ વચ્ચે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક બાદ આ મડાગાંઠ તૂટી ગઈ હતી.
મનસુખ માંડવિયાએ તારીખ જાહેર કરી
માંડવિયાએ કહ્યું, "ISL વિશે ઘણી અટકળો ચાલી રહી હતી, પરંતુ આજે સરકાર, ફૂટબોલ ફેડરેશન અને તમામ 14 ક્લબ વચ્ચે એક બેઠક યોજાઈ હતી અને અમે નિર્ણય લીધો છે કે ISL 14 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે. બધી ક્લબો ભાગ લેશે."
ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેનારી ટીમોમાં મોહન બાગન, ઈસ્ટ બંગાળ, મોહમ્મદન એફસી, કેરળ બ્લાસ્ટર્સ, એફસી ગોવા, મુંબઈ સિટી એફસી, ચેન્નઈયિન એફસી, એસસી દિલ્હી, બેંગલુરુ એફસી, નોર્થઈસ્ટ યુનાઈટેડ એફસી, જમશેદપુર એફસી, ઓડિશા એફસી અને ઇન્ટર કાશીનો સમાવેશ થાય છે.
ટુર્નામેન્ટ માટે માળખું અને ભંડોળ ફાળવણી
AIFF પ્રમુખ કલ્યાણ ચૌબેએ માળખું સમજાવતા જણાવ્યું હતું કે આ ઇવેન્ટ સિંગલ-લેગ હોમ-એન્ડ-અવે ફોર્મેટમાં રમાશે, જેમાં કુલ 91 મેચ રમાશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે I-લીગ ભારતની ટોચની સ્પર્ધાની જેમ "લગભગ તે જ સમયે" યોજાશે. I-લીગમાં કુલ 11 ક્લબો એકબીજા સામે 55 મેચ રમશે.
મીટિંગમાં ભંડોળની ફાળવણીને પણ અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું. ચૌબેએ જણાવ્યું હતું કે ₹25 કરોડનો કેન્દ્રીય પૂલ બનાવવામાં આવ્યો છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "આ ભંડોળના દસ ટકા AIFF દ્વારા ફાળો આપવામાં આવશે. ત્રીસ ટકા કોમર્શિયલ ભાગીદાર તરફથી આવવાના હતા, પરંતુ અમારી પાસે હાલમાં કોઈ નથી, તેથી AIFF તે ફાળો આપશે. કુલ મળીને, જ્યાં સુધી અમને કોમર્શિયલ ભાગીદાર ન મળે ત્યાં સુધી, AIFF ISL માટે ₹14 કરોડ અને I-લીગ માટે આશરે ₹3.2 કરોડ આપશે."
I-લીગ 2 અને 3 ટૂંકા કરવામાં આવ્યા, IWL ને સંપૂર્ણ ભંડોળ પ્રાપ્ત થશે
ISL ઉપરાંત, અન્ય લીગના માળખા પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. I-લીગ સીઝન ટૂંકી કરવામાં આવશે, જ્યારે I-લીગ 2 અને 3 મર્જ કરવામાં આવશે. અધિકારીઓએ એ પણ વચન આપ્યું હતું કે બધી લીગ સમયસર શરૂ થશે અને સમાપ્ત થશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ભારતીય મહિલા લીગને સંપૂર્ણ સરકારી ભંડોળ પ્રાપ્ત થશે.
