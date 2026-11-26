અમદાવાદમાં ગુંજશે ઓલિમ્પિકનો નાદ? 2036ની યજમાની માટે આજે ભારત રજૂ કરશે સત્તાવાર દાવો
ભારત 2036 ઓલિમ્પિક ગેમ્સનું આયોજન કરવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિના ફ્યુચર હોસ્ટ કમિશન સમક્ષ પોતાનો દાવો રજૂ કરશે.
Published : November 26, 2026 at 1:56 PM IST
2036 OLYMPICS HOSTING BID: ભારત ગુરુવારે (26 નવેમ્બર 2026) આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિના ફ્યુચર હોસ્ટ કમિશન સમક્ષ 2036 ઓલિમ્પિક ગેમ્સનું આયોજન કરવા માટે પોતાનો દાવો ઓનલાઇન રજૂ કરશે, જ્યાં તે છ અન્ય દેશો સાથે સ્પર્ધા કરશે. આ દરમિયાન, ભારત વૈશ્વિક રમતગમત કાર્યક્રમોનું સફળતાપૂર્વક આયોજન કરવાના તેના સમૃદ્ધ અનુભવ અને તાજેતરના વર્ષોમાં વિકસિત આધુનિક રમતગમત માળખાના આધારે આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાને પ્રભાવિત કરવાનો પ્રયાસ કરશે. ઓલિમ્પિકનું આયોજન કરવા માટે ભારત જર્મની, હંગેરી, કતાર, દક્ષિણ કોરિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા અને તુર્કી તરફથી સ્પર્ધાનો સામનો કરી રહ્યું છે. આમ, કુલ સાત દેશો 2036 ઓલિમ્પિકનું આયોજન કરવા માટે પોતાની બોલી રજૂ કરી રહ્યા છે.
ભારતીય દળનું પ્રતિનિધિત્વ કેન્દ્રીય રમતગમત મંત્રી મનસુખ માંડવિયા, રમતગમત સચિવ હરિ રંજન રાવ, ભારતીય ઓલિમ્પિક એસોસિએશન (IOA) ના વિદાયમાન પ્રમુખ પીટી ઉષા, IOA એથ્લેટ્સ કમિશનના વડા અને સુપ્રસિદ્ધ બેડમિન્ટન ખેલાડી પીવી સિંધુ, ગુજરાતના રમતગમત મંત્રી હર્ષ સંઘવી અને IOA ના મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી રઘુરામ ઐયર સહિત અન્ય અધિકારીઓ કરશે. આ પ્રેઝન્ટેશનમાં ભારતના ભૂતકાળના રેકોર્ડ તેમજ અમદાવાદ માટેની તૈયારીઓ પર પ્રકાશ પાડવામાં આવશે.
India’s Olympic bid 2036 Aspects to be covered in today’s presentation - readiness, progress, events hosted and capability. Mrs. Ambani @mansukhmandviya @sanghaviharsh @PTUshaOfficial @Pvsindhu1 will present to FHC. This is a key presentation. India needs to do well.— Boria Majumdar (@BoriaMajumdar) November 26, 2026
સંભવિત યજમાન શહેર અમદાવાદને 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું સન્માન મળી ચૂક્યું છે. 2036ના ઓલિમ્પિક યોજાશે ત્યાં સુધીમાં તેમાં મોટા પાયે, આધુનિક રમતગમત સુવિધાઓ અને માળખાગત સુવિધાઓ સંપૂર્ણપણે વિકસિત થવાની અપેક્ષા છે. વધુમાં, આ ગુજરાત શહેર 2029માં દ્વિવાર્ષિક વિશ્વ પોલીસ અને અગ્નિશામક રમતોનું પણ આયોજન કરશે. ભારત જાન્યુઆરી 2025 થી જૂન 2026 વચ્ચે 15 થી વધુ શહેરોમાં 36 આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમત કાર્યક્રમોનું આયોજન કરશે.
ભારતે 2027 અને 2028 માં 19 આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમત કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવાના અધિકારો પણ મેળવ્યા છે. આ બાબતથી પરિચિત એક વરિષ્ઠ સૂત્રએ પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે, "જ્યાં સુધી અમે જાણીએ છીએ, ફક્ત તુર્કીએ જ IOC સમક્ષ પોતાની બિડ રજૂ કરી છે. અમારું ધ્યાન દેશની વધતી જતી ક્ષમતાઓ, નવા બનેલા માળખાગત સુવિધાઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમત કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવાના ટ્રેક રેકોર્ડને દર્શાવવા પર રહેશે."
ભારત દ્વારા આ મહત્વપૂર્ણ રજૂઆત એવા સમયે કરવામાં આવી છે જ્યારે ભારતીય ઓલિમ્પિક એસોસિએશન (IOA) તેની ચૂંટણી પ્રક્રિયાને લગતા વિવાદમાં ફસાયેલું છે. થોડા અઠવાડિયા પહેલા, પી.ટી. ઉષાએ રાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણીમાંથી ખસી ગયા હતા, અને આરોપ લગાવ્યો હતો કે "બહારના પરિબળો" તેમની ઉમેદવારીને તોડફોડ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. ઉષાએ આ મામલે આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિના હસ્તક્ષેપની પણ માંગ કરી હતી. આ પછી, IOC એ એક નિવેદન બહાર પાડીને ચૂંટણી પ્રક્રિયાને મુક્ત, ન્યાયી અને કોઈપણ બાહ્ય દખલથી મુક્ત રાખવા વિનંતી કરી હતી.
ભારતની રજૂઆત પછી, IOC એક "જાહેર અભિપ્રાય મતદાન" કરશે, જેમાં ભાગ લેનારાઓના નામ ગુપ્ત રાખવામાં આવશે. આ મતદાન 2036 ઓલિમ્પિકની યજમાની માટે ભારતની દાવેદારી અંગે જાહેર અભિપ્રાય જાણવાનો પ્રયાસ કરશે. આ મતદાન ડિસેમ્બરના ત્રીજા અઠવાડિયામાં હાથ ધરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. તેના પરિણામો આવતા વર્ષે માર્ચમાં ભારતની દાવેદારીનું મૂલ્યાંકન કરવામાં ભૂમિકા ભજવશે. આ પછી, પસંદગી પ્રક્રિયાનો આગળનો તબક્કો, "વ્યૂહાત્મક સંવાદ" શરૂ થશે. આ તબક્કામાં, રસ ધરાવતા દેશોએ ભવિષ્યના યજમાન પ્રશ્નાવલી અને ઇવેન્ટ સંબંધિત મુખ્ય નાણાકીય ગેરંટીઓના પ્રારંભિક પ્રતિભાવો સબમિટ કરવાની રહેશે.
પસંદગી પ્રક્રિયાનો અંતિમ તબક્કો, "લક્ષિત સંવાદ", 2028 માં શરૂ થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ફ્યુચર હોસ્ટ કમિશનનો રિપોર્ટ IOC સભ્ય દેશો સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ, 2029 ના મધ્યમાં, IOC એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડ "પસંદગીના યજમાન" તરીકે નિયુક્ત દેશોની પસંદગી કરશે, જેમના નામ 2036 ઓલિમ્પિકનું આયોજન કરવા માટે અંતિમ પસંદગી માટે IOC સત્રમાં રજૂ કરવામાં આવશે. ભારતીય ઓલિમ્પિક એસોસિએશને શરૂઆતમાં 2036 ઓલિમ્પિક માટે તેના વિઝનને "રાઇઝિંગ ટુગેધર" થીમ પર આધારિત રાખવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. જો કે, પછીથી સ્પષ્ટ થયું કે આ સૂત્ર જાપાન દ્વારા 2020 ટોક્યો ઓલિમ્પિકનું આયોજન કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સૂત્ર જેવું જ હતું. ભારતે ત્યારબાદ આ વિચાર છોડી દીધો.
નોંધનીય છે કે ગયા મહિને, IOC એ 2036 ઓલિમ્પિકનું આયોજન કરવામાં રસ ધરાવતા તમામ સાત દેશોને ફ્યુચર હોસ્ટ કમિશનને રમતો માટે તેમના પ્રસ્તાવો સબમિટ કરવા આમંત્રણ આપ્યું હતું. IOC પ્રમુખ કર્સ્ટી કોવેન્ટ્રીના નેતૃત્વ હેઠળનું આ કમિશન, વ્યાપક સ્થળ આયોજન, રમતવીરોની સુવિધાઓ અને અનુભવો, નાણાકીય વ્યૂહરચના, રાજકીય અને જાહેર સમર્થન, રમતોના સફળ આયોજનની સંભાવના અને યજમાન શહેરો અને સમુદાયોને લાંબા ગાળાના લાભો સહિત વિવિધ તકનીકી અને અન્ય માપદંડોના આધારે તમામ દરખાસ્તોનું મૂલ્યાંકન કરશે.
કોવેન્ટ્રીએ ગયા મહિને કહ્યું હતું કે, "ઓલિમ્પિક રમતો ગમે ત્યાં યોજાય, આપણે જે કંઈ કરીએ છીએ તેના હૃદયમાં રમતવીરો હોવા જોઈએ તે હકીકત યથાવત રહેવી જોઈએ." ઉલ્લેખનીય છે કે 2024 માં, ભારતે 2036 ઓલિમ્પિક રમતોનું આયોજન કરવા માટે IOC ને ઔપચારિક રુચિની અભિવ્યક્તિ રજૂ કરી હતી.
આ પણ વાંચોઃ