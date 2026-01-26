ETV Bharat / sports

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા ભારત આ ટીમ સાથે વોર્મ-અપ મેચ રમશે, આ દિવસે થશે ટક્કર!

ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થનારા T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા આ ભારતનો એકમાત્ર પ્રેક્ટિસ મેચ હશે.

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની ક્રિકેટ ટીમ
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 26, 2026 at 1:18 PM IST

IND VS SA WARM UP MATCH: T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા, ટીમ ઈન્ડિયા એક મહત્વપૂર્ણ મેચ રમશે. હકીકતમાં, આગામી T20 વર્લ્ડ કપમાં પોતાના ખિતાબનો બચાવ કરતા પહેલા, ટીમ ઈન્ડિયા ફક્ત એક જ વોર્મ-અપ મેચ રમશે એવા સમાચાર છે, જેમાં તેઓ દક્ષિણ આફ્રિકાનો સામનો કરશે. આ પ્રેક્ટિસ મેચ 4 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈના DY પાટિલ સ્ટેડિયમમાં રમાશે.

ટીમ ઈન્ડિયા ફક્ત એક જ વોર્મ-અપ મેચ રમશે

ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ચાલી રહેલી શ્રેણી 31 જાન્યુઆરીએ તિરુવનંતપુરમમાં પાંચમી અને અંતિમ T20 મેચ સાથે સમાપ્ત થશે. આ પછી, ભારતીય ખેલાડીઓ 1 ફેબ્રુઆરીએ તિરુવનંતપુરમથી રવાના થશે અને 3 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈમાં ટીમ સાથે ફરી જોડાશે. ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થનારા T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા આ ભારતનો એકમાત્ર પ્રેક્ટિસ મેચ હશે. ટીમ ઈન્ડિયા 7 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. જોકે ICC એ હજુ સુધી વોર્મ-અપ મેચોનું શેડ્યૂલ સત્તાવાર રીતે જાહેર કર્યું નથી, અહેવાલો સૂચવે છે કે સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકાનો સામનો કરશે.

વોર્મ-અપ મેચોના શેડ્યૂલની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં

BCCI અને ક્રિકેટ સાઉથ આફ્રિકા (CSA) ના સૂત્રોએ આ સંભવિત મેચનો સ્વીકાર કર્યો છે, પરંતુ ICC તરફથી સત્તાવાર જાહેરાત ન થવાને કારણે તેની પુષ્ટિ કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે. ટુર્નામેન્ટમાંથી બાંગ્લાદેશનું નામ પાછું ખેંચવાથી અને તેના સ્થાને સ્કોટલેન્ડનો સમાવેશ થવાથી વોર્મ-અપ મેચના શેડ્યૂલમાં વિલંબ થયો છે. એવી અપેક્ષા છે કે ICC 26 જાન્યુઆરીએ પ્રેક્ટિસ મેચોની યાદી જાહેર કરશે, તે સમયે ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા મેચની પણ પુષ્ટિ થઈ શકે છે.

બંને ટીમ આફ્રિકા અલગ અલગ ગ્રુપમાં

ગ્રુપ વિશે વાત કરીએ તો, ભારત ગ્રુપ A માં પાકિસ્તાન, નેધરલેન્ડ્સ, યુએસએ અને નામિબિયા સાથે છે. દરમિયાન, છેલ્લી ફાઇનલિસ્ટ, દક્ષિણ આફ્રિકા, ગ્રુપ D માં કેનેડા, અફઘાનિસ્તાન, ન્યુઝીલેન્ડ અને UAE સાથે છે. દક્ષિણ આફ્રિકા 9 ફેબ્રુઆરીએ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં કેનેડા સામે તેની પહેલી મેચ રમશે. T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની આ વોર્મ-અપ મેચ બંને ટીમોને કેટલી મજબૂત બનાવે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.

