ICC ની મોટી જાહેરાત: મહિલા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી ભારત કરશે હોસ્ટ, વડોદરા અને મુંબઈમાં રમાશે મેચો
ICC મહિલા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2027 ને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. મહિલા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીનું પહેલું સંસ્કરણ આવતા વર્ષે ભારતમાં રમાશે.
Published : September 2, 2026 at 8:57 PM IST
ICC મહિલા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી અંગે એક મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ICC એ 2027 માં યોજાનારી પ્રથમ મહિલા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીના યજમાન અધિકારો ભારતને આપ્યા છે. આ સાથે, ટુર્નામેન્ટની તારીખો અને સ્થળોની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ પ્રતિષ્ઠિત છ ટીમોની ટુર્નામેન્ટ 14 થી 28 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન ભારતમાં યોજાશે. ICC અનુસાર, બધી મેચો મુંબઈમાં ક્રિકેટ ક્લબ ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) અને વડોદરાના વડોદરા ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ભારત સહિત વિશ્વભરની છ ટોચની ટીમો આ ટુર્નામેન્ટમાં ટાઇટલ માટે સ્પર્ધા કરશે.
પહેલા શ્રીલંકામાં યોજાવાની હતી
ICC મહિલા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2027 મૂળરૂપે શ્રીલંકામાં યોજાવાની હતી, પરંતુ ICC ની વાર્ષિક બેઠકમાં નક્કી કરાયેલા સુધારાઓને અમલમાં મૂકવાની ચાલુ પ્રક્રિયાને કારણે આ ટુર્નામેન્ટ ભારતમાં ખસેડવામાં આવી હતી. ICC એ બાંગ્લાદેશ, ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાને સંભવિત યજમાન તરીકે માન્યા હતા. ત્યારબાદ, ભારતને આ ઇવેન્ટનું આયોજન કરવા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યું હતું, અને ICC બોર્ડે 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ આ નિર્ણયને મંજૂરી આપી હતી.
A new chapter in women's cricket is waiting to be written 🤩— ICC (@ICC) September 2, 2026
The dates and venues for the inaugural Women's Champions Trophy in 2027 are locked in 🔒https://t.co/QrY2iyDwyU
ICC ચેરમેન જય શાહે શું કહ્યું?
ICC ચેરમેન જય શાહે આને મહિલા ક્રિકેટ માટે એક નવા યુગની શરૂઆત ગણાવી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ ટુર્નામેન્ટમાં વિશ્વની શ્રેષ્ઠ ટીમો ભવ્ય મંચ પર સ્પર્ધા કરશે અને અન્ય ટીમોને તેમના રેન્કિંગમાં સુધારો કરવા માટે નવી પ્રેરણા આપશે. જય શાહે ટિપ્પણી કરી હતી કે ICC મહિલા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2027 મહિલા ક્રિકેટ માટે એક નવા રોમાંચક પ્રકરણની શરૂઆત છે. ટુર્નામેન્ટના પ્રારંભિક સંસ્કરણ તરીકે, તે વિશ્વની શ્રેષ્ઠ ટીમોને તીવ્ર, ઉચ્ચ-સ્તરીય સ્પર્ધા માટે એકસાથે લાવશે. વધુમાં, તે ટીમોને રેન્કિંગમાં ચઢવા અને વૈશ્વિક મંચ પર સ્થાન મેળવવા માટે પ્રેરણાના મોટા સ્ત્રોત તરીકે સેવા આપશે.
આ ટીમો ભાગ લેશે
ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇંગ્લેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ, દક્ષિણ આફ્રિકા અને શ્રીલંકા આ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેશે. બધી મેચ T20I ફોર્મેટમાં રમાશે. છ ટીમો રાઉન્ડ-રોબિન ફોર્મેટમાં એકબીજાનો સામનો કરશે, ત્યારબાદ ટોચની બે ટીમો 28 ફેબ્રુઆરીએ યોજાનારી ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવશે. ભારત મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન છે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાએ તાજેતરમાં ઇંગ્લેન્ડમાં આયોજિત મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે. પરિણામે, પ્રથમ મહિલા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં બંને ટીમો વચ્ચે જોરદાર મુકાબલો જોવા મળી શકે છે.
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