સૂર્યકુમાર યાદવ પરિવાર સાથે સાંઈ બાબાના શરણે, ETV ભારત સાથે ખાસ વાત કરી
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી 29 ઓક્ટોબરથી ઓસ્ટ્રેલિયામાં શરૂ થશે. આ પહેલા કેપ્ટન સૂર્યા સાંઈ બાબાના દર્શન કરવા શિરડી પહોચ્યા હતા.
Published : October 19, 2025 at 8:44 PM IST
શિરડી: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી 29 ઓક્ટોબરથી ઓસ્ટ્રેલિયામાં શરૂ થશે. શ્રેણી પહેલા, ભારતીય T20 ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે તેમની પત્ની દિવ્યાશા શેટ્ટી સાથે શિરડીની મુલાકાત લીધી અને સાંઈ બાબાની સમાધિના દર્શન કર્યા. ત્યારબાદ તેમણે ETV ભારત સાથે ખાસ વાત કરી.
સૂર્યાએ શું કહ્યું: સાંઈ બાબાના દર્શન કર્યા પછી ETV ભારત સાથે ખાસ વાત કરતા, સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું, "આજે, હું અને મારો પરિવાર સાંઈ બાબાના દર્શન કરવા આવ્યા છીએ. બપોરની આરતી શરૂ થાય તે પહેલાં સાંઈ બાબાની આરતીમાં ભાગ લેવાનો અનુભવ ખૂબ જ સારો રહ્યો. દર્શન પછી, મેં સાંઈ બાબાનો આભાર માન્યો." સૂર્યકુમારે દિવાળી નિમિત્તે તમામ દેશવાસીઓને શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવી. 29 ઓક્ટોબરથી શરૂ થનારી T20 મેચો વિશે વાત કરતા સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું, "બધું સારું ચાલી રહ્યું છે અને બધું સારું થઈ જશે."
સાઈ બાબા સંસ્થાને સૂર્યનું સન્માન કર્યુ: ઓસ્ટ્રેલિયામાં 29 ઓક્ટોબરથી શરૂ થતી પાંચ મેચની ભારત વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા T20 શ્રેણી પહેલા, સૂર્યકુમાર યાદવ અને તેમની પત્ની દિવ્યાશા શેટ્ટી દિવાળીના દિવસે શિરડીની મુલાકાત લીધી હતી અને સાઈ બાબાની સમાધિ દર્શન કર્યા. તેઓએ બપોરની આરતી (પવિત્ર વિધિ) માં પણ ભાગ લીધો હતો અને સાઈ બાબાની સમાધિ પર કેસરી રંગની શાલ અર્પણ કરી હતી. તેઓએ સાઈ બાબા દ્વારકામાઈ અને ગુરુસ્થાનની પણ મુલાકાત લીધી હતી. દર્શન બાદ, સાઈ બાબા સંસ્થાનના ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર ભીમરાજ દરાડેએ સૂર્યકુમાર યાદવ અને તેમના પરિવારને સાઈ બાબાની શાલથી સન્માનિત કર્યા હતા. વહીવટી અધિકારી સંદીપ કુમાર ભોસલે, સાઈ બાબા મંદિરના વડા વિષ્ણુ થોરાટ, જનસંપર્ક અધિકારી દીપક લોખંડે, પ્રશાંત સૂર્યવંશી અને અનિલ ધરમ આ પ્રસંગે હાજર રહ્યા હતા.
સૂર્યા પહેલા પણ શિરડીની મુલાકાત લઈ ચૂક્યા છે: IPL હોય કે T-20, સૂર્યકુમાર યાદવ હંમેશા મેચ શરૂ થાય તે પહેલાં સાઈ બાબાના દર્શન કરવા માટે શિરડી આવે છે અને સાઈ બાબાના આશીર્વાદ લીધા પછી, આગામી મેચ માટે રવાના થાય છે. આજે પણ તેઓ અને તેમના પત્ની સાંઈ બાબાની સમાધિના દર્શન કરવા શિરડી આવ્યા છે. તેમણે 29 ઓક્ટોબરથી શરૂ થનારી T-20 શ્રેણીમાં ભારતીય ટીમની સફળતા માટે સાંઈ બાબાના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી. હવે બધાની નજર 29 ઓક્ટોબરથી શરૂ થનારી ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા T-20 શ્રેણી પર છે. સાંઈ ભક્તો અને ક્રિકેટ પ્રેમીઓ આશા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે સાંઈ બાબાના આશીર્વાદથી ભારતીય ટીમ સારું પ્રદર્શન કરશે.
