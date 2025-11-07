ભારતીય હોકીના ગૌરવશાળી 100 વર્ષ પૂર્ણ; શું તમે જાણો છો કે ભૂતકાળમાં તેનો મહિમા કેવો હતો?

ETV Bharat / sports

ભારતીય હોકીના 100 ગૌરવશાળી વર્ષ પૂર્ણ
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 7, 2025 at 8:21 PM IST

Updated : November 7, 2025 at 8:37 PM IST

Indian Hockey History: આજે, દેશભરમાં હોકીની શતાબ્દી ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવવામાં આવી રહી છે. 100 વર્ષ પહેલાં, 1925માં, આ દિવસે, ભારતે આંતરરાષ્ટ્રીય હોકીમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. હવે, તેણે સફળતાપૂર્વક સો વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે.

આ રમતે ભારતને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓળખ અપાવી છે. તેણે આપણને ઘણી મીઠી યાદો આપી છે. તેણે ઓલિમ્પિકમાં દેશને ગૌરવ અપાવ્યું છે. વધુમાં, ભારતે હોકીને ઘણા દિગ્ગજ ખેલાડીઓ આપ્યા છે. જો કે, તાજેતરના સમયમાં, ક્રિકેટના પ્રભાવને કારણે હોકીની લોકપ્રિયતા ઓછી થઈ ગઈ છે. હોકી એક સમયે આ દેશના હૃદયની ધડકન હતી. આજે પણ, દેશમાં હોકીના ઘણા ચાહકો છે. તો, આ લેખમાં, ચાલો હોકી વિશે કેટલીક રસપ્રદ હકીકતો જાણીએ.

IHF ની સ્થાપના: IHF ની સ્થાપના નવેમ્બર 1925 માં થઈ હતી. ભારતીય હોકી માટે એક ગવર્નિંગ બોડી બનાવવા માટે લોકોનો એક સમૂહ ગ્વાલિયરમાં એકત્ર થયો હતો. આ રીતે IHF (હવે હોકી ઇન્ડિયા) ની શરૂઆત થઈ. 7 નવેમ્બર, 1925 ના રોજ, IHF ને આંતરરાષ્ટ્રીય હોકી ફેડરેશન (FIH) દ્વારા માન્યતા આપવામાં આવી. ત્યારથી, ભારતનો હોકીમાં વિકાસ અસાધારણ રહ્યો છે.

ત્રણ વર્ષમાં, ભારતે એમ્સ્ટરડેમ ઓલિમ્પિક્સ (1928) માં ભાગ લીધો અને સુવર્ણ ચંદ્રક જીત્યો, જે વિશ્વ વિખ્યાત ટીમ બની. તે પછી, તેણે પ્રવેશેલી દરેક ટુર્નામેન્ટ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન ભારતમાં આવેલી હોકીએ ઝડપથી લોકપ્રિયતા મેળવી. જોકે, ત્યાં કોઈ યોગ્ય વ્યવસ્થા નહોતી. હોકી ફેડરેશનની રચના સાથે, દેશમાં હોકીને નોંધપાત્ર પ્રોત્સાહન મળ્યું. ભારતે આઠ સુવર્ણ ચંદ્રકો સહિત 13 ઓલિમ્પિક ચંદ્રકો જીત્યા છે, અને એક વખત વર્લ્ડ કપ પણ જીત્યો છે. ભારતીય હોકી ટીમે 2024 ઓલિમ્પિક્સમાં બ્રોન્ઝ મેડલ પણ જીત્યો હતો.

ભારતીય હોકી ટીમ, જે એક સમયે પોતાની રમતથી દુનિયાને મોહિત કરતી હતી, તે ધીમે ધીમે તેની ગુણવત્તા અને પ્રતિષ્ઠા ગુમાવી રહી છે. ૧૯૭૫માં FIH દ્વારા એસ્ટ્રોટર્ફની રજૂઆત ભારતીય રમતગમત માટે મોટો ફટકો સાબિત થઈ. ટીમ ઝડપથી મેદાન પર રમવા માટે અનુકૂળ થઈ શકી નહીં. ભંડોળના અભાવે, હોકી ફેડરેશન દેશમાં હોકી ટર્ફ સ્થાપિત કરવામાં ખૂબ જ ધીમી ગતિએ આગળ વધ્યું. આ જ કારણ છે કે ભારતીય ટીમ 1924 થી 2016 સુધી એક પણ ઓલિમ્પિક મેડલ જીતી શકી નહીં. આ સમયગાળા દરમિયાન, તે ફક્ત એક જ વાર ગ્રુપ સ્ટેજથી આગળ વધી.

2008ના ઓલિમ્પિક માટે ક્વોલિફાય ન થવું એ ભારતીય હોકી ઇતિહાસ પર એક અમીટ ડાઘ છે. બીજી તરફ, દેશમાં ક્રિકેટમાં વધતી જતી રુચિ સાથે, હોકી પ્રત્યે ઉપેક્ષાની ફરિયાદો પણ થઈ રહી છે. જોકે, છેલ્લા દસ વર્ષમાં, ભારતે વાપસી શરૂ કરી છે. જોકે તેણે ૨૦૧૬માં કોઈ મેડલ જીત્યો ન હતો, ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચવું એ સકારાત્મક બાબત છે. ભારતીય ટીમે 2020 ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં મેડલ (બ્રોન્ઝ) જીતીને ૪૦ દાયકાના દુષ્કાળનો અંત લાવ્યો. તેણે તેના ભૂતપૂર્વ ગૌરવ તરફ પહેલું પગલું ભર્યું છે.

તેણે પેરિસ (2024) ગેમ્સમાં બ્રોન્ઝ મેડલ પણ જીત્યો, જેનાથી ઉજ્જવળ ભવિષ્યની આશા જાગી. ભારત હવે વિશ્વની સૌથી મજબૂત ટીમોમાંની એક છે, જોકે નંબર વન ટીમ નથી. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સતત સારું પ્રદર્શન કરતી અમારી ટીમ તેની ભૂતપૂર્વ તાકાત પાછી મેળવી રહી છે.

સુવર્ણ યુગ: એવું કહેવું અતિશયોક્તિ નહીં હોય કે હોકીમાં ભારતનું પ્રભુત્વ અન્ય કોઈ રમતમાં અજોડ હતું. ૧૯૨૬માં તેના પહેલા આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસમાં, તેણે ન્યુઝીલેન્ડમાં 21 માંથી 18 મેચ જીતી હતી. અહીંથી જ હોકીના જાદુગર ધ્યાનચંદે પોતાનો પ્રવેશ કર્યો હતો. તે પહેલા પ્રવાસની શરૂઆતથી જ, ભારતીય ટીમે ક્યારેય પાછળ વળીને જોયું નહીં. તેણે વિશ્વ હોકી પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું, કોઈપણ ટીમને સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ સાથે હરાવી.

1928 થી 1956 સુધી, તેણે સતત છ ઓલિમ્પિક સુવર્ણ ચંદ્રક જીત્યા. અન્ય કોઈ ટીમે આટલું પ્રભુત્વ મેળવ્યું નથી. 1964 અને 1980માં ઓલિમ્પિક ચેમ્પિયન ભારતે 1975માં વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. ધ્યાનચંદ અને બલબીર સિંહ જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીઓએ વિશ્વભરમાં ચાહકો મેળવ્યા છે.

November 7, 2025

