આ બોલરની કારકિર્દી લગભગ સમાપ્ત થઈ ગઈ, બે મેચમાં 15 વિકેટ છતાં ટીમમાં સ્થાન ન મળ્યું
તાજેતરની રણજી ટ્રોફીમાં શાનદાર પ્રદર્શન છતાં, આ સ્ટાર બોલરને વારંવાર ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે.
Published : November 6, 2025 at 3:51 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની પસંદગી સમિતિએ ફરી એકવાર અનુભવી ઝડપી બોલર મોહમ્મદ શમીને બાજુ પર મૂકી દીધો છે. રણજી ટ્રોફીમાં બોલ સાથે પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન છતાં, તેને દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની આગામી ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યો છે.
બંગાળ માટે રમતા 35 વર્ષીય શમીએ બે મેચમાં 15 વિકેટ લીધી, જેનાથી તે ફરીથી ચર્ચામાં આવ્યો અને ચાહકોમાં ટીમમાં વાપસીની આશા જાગી. જોકે, અજિત અગરકરની પસંદગી સમિતિએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં તેના ભવિષ્ય પર વિચાર કરી રહ્યો છે.
🚨 News 🚨#TeamIndia squad for Test series against South Africa and India A squad against South Africa A announced.— BCCI (@BCCI) November 5, 2025
Details 🔽 | @IDFCFIRSTBank https://t.co/dP8C8RuwXJ
આ સાથે, સ્ટાર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઋષભ પંત ટીમમાં પાછો ફર્યો છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બે મેચની ઘરઆંગણે ટેસ્ટ શ્રેણી માટે બુધવારે તેણે ભારતીય ટેસ્ટ ટીમમાં વાપસી કરી. પગના ફ્રેક્ચરમાંથી સ્વસ્થ થયા પછી પંત આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં વાપસી કરી રહ્યો છે.
ઇંગ્લેન્ડમાં ઇંગ્લેન્ડ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી દરમિયાન પંતને પગમાં ઈજા થઈ હતી અને ત્યારબાદ તે 2025ના એશિયા કપમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો, જે ભારતે જીત્યો હતો, તેમજ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાંથી પણ બહાર થઈ ગયો હતો.
ભૂતપૂર્વ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર અજિત અગરકરની આગેવાની હેઠળની વરિષ્ઠ પસંદગી સમિતિએ દક્ષિણ આફ્રિકા A સામે બે ચાર દિવસીય મેચ માટે પંતનો ભારત A ટીમમાં સમાવેશ કર્યો હતો. હવે, તેમણે 14 નવેમ્બરથી કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે શરૂ થનારી દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે તેને ભારતીય ટીમમાં સામેલ કર્યો છે. બીજી ટેસ્ટ 22 નવેમ્બરે ગુવાહાટીના આસામ ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
BCCIએ બુધવારે સાંજે ટીમની જાહેરાત કરી હતી. પંત ઉપ-કપ્તાન પણ છે. પસંદગીકારોએ ઓપનર યશસ્વી જયસ્વાલ અને કેએલ રાહુલ પર વિશ્વાસ જાળવી રાખ્યો છે. ઝડપી બોલિંગ આક્રમણનું નેતૃત્વ જસપ્રીત બુમરાહ કરશે અને તેમાં મોહમ્મદ સિરાજ અને આકાશ દીપનો સમાવેશ થશે. ઝડપી બોલર મોહમ્મદ શમીને ફરી એકવાર પસંદગીકારો દ્વારા અવગણવામાં આવ્યો છે.
દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ભારતની ટેસ્ટ ટીમઃ શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), ઋષભ પંત (વિકેટકીપર) (વાઈસ-કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ, સાઈ સુદર્શન, દેવદત્ત પડિકલ, ધ્રુવ જુરેલ, રવિન્દ્ર જાડેજા, વોશિંગ્ટન સુંદર, જસપ્રિત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાઝ, કુલદિપ યાદવ, આકાશ દીપ
દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ભારત A ની ODI ટીમઃ તિલક વર્મા (કેપ્ટન), રુતુરાજ ગાયકવાડ (વાઈસ-કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, રિયાન પરાગ, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), આયુષ બદોની, નિશાંત સિંધુ, વિપરાજ નિગમ, માનવ સુથાર, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, ક્રિષ્ણાસિંઘ, પ્રાંતસિંહ, ક્રિષ્ણાસિંઘ. (વિકેટકીપર)
આ પણ વાંચો:
દક્ષિણ આફ્રિકા સામે બે મેચની ટેસ્ટ સિરીઝ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત, રિષભ પંતની ટીમમાં વાપસી