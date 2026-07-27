ETV Bharat / sports

ICC T20I RANKINGS: ઝિમ્બાબ્વે સામે શ્રેણી જીતવા બદલ મોટું ઈનામ, ભારતે ઇંગ્લેન્ડના શાસનનો અંત લાવીને T20નો તાજ પાછો મેળવ્યો

શ્રેયસ ઐયરના નેતૃત્વ હેઠળની ભારતીય ટીમે T20 શ્રેણી જીતી, તો બીજી તરફ, તેમણે ઈંગ્લેન્ડને પાછળ છોડીને ICC રેન્કિંગમાં નંબર-1 સ્થાન પાછું મેળવ્યું.

TEAM INDIA
TEAM INDIA (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 27, 2026 at 7:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ICC T20I RANKINGS: સતત બે શ્રેણી પરાજયથી સ્તબ્ધ ટીમ ઈન્ડિયાએ આખરે ઝિમ્બાબ્વે સામે વિજય મેળવ્યો. વર્લ્ડ કપ પછી રમાયેલી સાત મેચમાંથી છ મેચ ભારતે ગુમાવી, જ્યારે એક મેચ રદ થઈ. આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડે T20 શ્રેણીમાં સ્વીપ સ્વીપ કર્યો. અંતે, ભારત ઝિમ્બાબ્વે સામે વિજયી માર્ગે પાછું ફર્યું.

શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતીય ટીમે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીમાં ક્લીન સ્વીપ પૂર્ણ કર્યું. આ શ્રેણી જીત સાથે, ટીમ ફરી એકવાર ICC T20 રેન્કિંગમાં ટોચ પર પહોંચી ગઈ છે. ભારતે ઇંગ્લેન્ડ સામે શ્રેણી હાર્યા બાદ નંબર વનનું સ્થાન ગુમાવ્યું હતું, પરંતુ માત્ર 15 દિવસમાં, ટીમ ઝિમ્બાબ્વે સામે જીત સાથે ટોચના સ્થાને પાછી ફરી છે.

રવિવારે (26 જુલાઈ) જાહેર થયેલા નવા ICC રેન્કિંગ મુજબ, ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ પોઈન્ટની દ્રષ્ટિએ સમાન છે, પરંતુ ઇંગ્લેન્ડ બીજા સ્થાને સરકી ગયું છે. ઓસ્ટ્રેલિયા ૨60 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. ન્યુઝીલેન્ડ ચોથા સ્થાને છે અને દક્ષિણ આફ્રિકા પાંચમા સ્થાને છે. પાકિસ્તાન 240 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં છઠ્ઠા સ્થાને છે.

ભારતે ઝિમ્બાબ્વેને 35 રનથી હરાવ્યું

રવિવારે ફાઇનલ મેચમાં 193 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા ઝિમ્બાબ્વેની ક્રિકેટ ટીમની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી. ટીમે પાવરપ્લેમાં ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ઝિમ્બાબ્વેના સ્ટાર બેટ્સમેન રાયન બર્લે 54 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી. આમ છતાં, ઝિમ્બાબ્વે 20 ઓવરમાં સાત વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 157 રન જ બનાવી શક્યું. પરિણામે, ટીમ ઈન્ડિયાએ 35 રનથી મેચ જીતી લીધી. ટીમ ઈન્ડિયા માટે મયંક યાદવે સૌથી વધુ ત્રણ વિકેટ લીધી.

આ શ્રેણીમાં, 15 વર્ષીય ભારતીય ખેલાડી વૈભવ સૂર્યવંશી સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો, તેણે 50.33 ની સરેરાશ અને 196.10 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 151 રન બનાવ્યા હતા. તેણે મેન ઓફ ધ સિરીઝનો એવોર્ડ પણ જીત્યો હતો. ઝિમ્બાબ્વે સામેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીમાં, વૈભવ સૂર્યવંશીએ કુલ નવ છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. આ ઉપરાંત, તેણે 15 ચોગ્ગા પણ ફટકાર્યા હતા. તે આ શ્રેણીમાં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારનાર બેટ્સમેન છે.

વર્તમાન T20 ચેમ્પિયન માટે નંબર-1 રેન્કિંગ પાછું મેળવવું એ ફક્ત આંકડાકીય માહિતીનો વિષય નથી. ઇંગ્લેન્ડ સામેની કારમી હાર બાદ ભારતીય ખેલાડીઓએ ટીમ વિશે ઉઠાવવામાં આવેલા પ્રશ્નોના જવાબ મેદાન પર આપ્યા છે. ઝિમ્બાબ્વેના પ્રવાસ દરમિયાન, ટીમે ત્રણેય વિભાગોમાં બેટિંગ, બોલિંગ અને ફિલ્ડીંગમાં. શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ટીમ ઈન્ડિયા ક્યારે અને કોની સામે ઉતરશે મેદાનમાં? જાણો સંપૂર્ણ શેડ્યુંલ
  2. ટીમ ઈન્ડિયાના કોચની 'વિદાય' પર ભાવુક થયો શ્રેયસ ઐયર! કહી હૃદયસ્પર્શી વાત

TAGGED:

ICC T20I TEAM RANKINGS
T20I RANKINGS
T20I TEAM
ICC
ICC T20I RANKINGS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.