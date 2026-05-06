શું ભારત અને પાકિસ્તાન મેદાનમાં ટકરાશે? મંત્રાલયે આપી મોટી અપડેટ

રમતગમત મંત્રાલયે બુધવારે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે પાકિસ્તાન સાથે દ્વિપક્ષીય રમતગમત સંબંધો પરનો પ્રતિબંધ ચાલુ રહેશે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 6, 2026 at 8:13 PM IST

INDIA SETS PAKISTAN SPORTS POLICY: ભારત અને પાકિસ્તાન રમતગમતના મેદાનમાં ભીષણ ટક્કરનો સામનો કરે છે. જોકે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, બંને ટીમો વચ્ચેની મેચોના સમયપત્રક અંગે વિવાદો ઉભા થયા છે ખાસ કરીને વર્લ્ડ કપ અને એશિયા કપ જેવા મુખ્ય પ્લેટફોર્મ પર. ભારત-પાકિસ્તાન મેચોને લગતી લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી અનિશ્ચિતતા વચ્ચે, સરકારે હવે એક મહત્વપૂર્ણ અને સ્પષ્ટ નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. ભારત-પાકિસ્તાન મેચો અંગે ઉભા થઈ રહેલા પ્રશ્નોને સંબોધતા, રમતગમત મંત્રાલયે તેની નીતિ સ્પષ્ટ કરી છે એક એવું પગલું જેની ક્રિકેટ અને બંને દેશો સાથે સંકળાયેલી અન્ય રમતોના ભવિષ્ય પર ઊંડી અસર પડશે.

6 મેના રોજ, રમતગમત મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે દ્વિપક્ષીય રમતગમત પર પ્રતિબંધ, જે ગયા વર્ષે લાદવામાં આવ્યો હતો, તે અમલમાં રહેશે. જો કે, બંને દેશોના ખેલાડીઓ બહુરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેવાનું ચાલુ રાખશે, અને આવી ભાગીદારી પર કોઈ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે નહીં.

રમત મંત્રાલયે નિવેદન જારી કર્યું

પીટીઆઈ અનુસાર, રમત મંત્રાલયે એક સત્તાવાર પરિપત્રમાં જણાવ્યું હતું કે, એકબીજાના દેશોમાં આયોજિત દ્વિપક્ષીય રમતગમત કાર્યક્રમો અંગે, ભારતીય ટીમો પાકિસ્તાનમાં આયોજિત સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેશે નહીં. વધુમાં, અમે પાકિસ્તાની ટીમોને ભારતમાં રમવાની પરવાનગી આપીશું નહીં. તે જ સમયે, મંત્રાલયે સ્પષ્ટ કર્યું કે ભારત આંતરરાષ્ટ્રીય અને બહુરાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવાનું ચાલુ રાખશે, ભલે તેમાં પાકિસ્તાની ટીમો અથવા રમતવીરો શામેલ હોય. તેવી જ રીતે, પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ અને ટીમોને ભારત દ્વારા આયોજિત આવા બહુરાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે.

એશિયા કપ પહેલા વિવાદ ઉભો થયો

યુએઈમાં એશિયા કપ દરમિયાન રમાયેલી ભારત-પાકિસ્તાન મેચને લગતા મોટા વિવાદ બાદ મંત્રાલયે ગયા ઓગસ્ટમાં આ નીતિની જાહેરાત કરી હતી. આ નિર્ણય પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાના થોડા મહિના પછી જ લેવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 26 લોકોના મોત થયા હતા. સરકારે એ પણ પુનરોચ્ચાર કર્યો કે ભારત ભવિષ્યમાં મોટી વૈશ્વિક રમતગમત કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવાની ઇચ્છા રાખે છે અને આમ કરવામાં આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોનું પાલન કરશે. ભારત હાલમાં 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને 2036 ઓલિમ્પિક ગેમ્સનું આયોજન કરવા માટે બોલી લગાવી રહ્યું છે. ભારત સરકારના આ નિર્ણયથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, હાલ માટે, ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે દ્વિપક્ષીય શ્રેણીની કોઈ શક્યતા નથી; જોકે, ICC કે અન્ય બહુરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં ભારત-પાકિસ્તાન મુકાબલા પહેલાની જેમ ચાલુ રહેશે - જે ચાહકો માટે મોટી રાહતના સમાચાર છે.

