ETV Bharat / sports

ભારત મેન્સ જુનિયર હોકી વર્લ્ડ કપના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં, 5 ડિસેમ્બરે બેલ્જિયમ સામે મુકાબલો

મેન્સ જુનિયર હોકી વર્લ્ડ કપ 2025માં, ભારતીય ટીમે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડને 5-0થી હરાવીને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો.

ભારત મેન્સ જુનિયર હોકી વર્લ્ડ કપના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં
ભારત મેન્સ જુનિયર હોકી વર્લ્ડ કપના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં (PTI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 3, 2025 at 1:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ચેન્નાઈ: ભારતીય જુનિયર પુરુષ હોકી ટીમે જુનિયર વર્લ્ડ કપમાં પોતાનો પ્રભાવશાળી દેખાવ ચાલુ રાખ્યો છે, અને હાર વિના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે, જ્યાં તેઓ 5 ડિસેમ્બરે બેલ્જિયમનો સામનો કરશે.

મંગળવાર, 2 ડિસેમ્બરના રોજ, ટીમ ઇન્ડિયાએ તમિલનાડુના મદુરાઈ ઇન્ટરનેશનલ હોકી સ્ટેડિયમ ખાતે રાઉન્ડ-રોબિન લીગ તબક્કામાં સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડને આરામથી 5-0થી હરાવ્યું. મનમીત સિંહ અને શારદા નંદ તિવારીએ બે-બે ગોલ કર્યા, જ્યારે અર્શદીપ સિંહે એક ગોલ કર્યો. ભારતે અગાઉ લીગ મેચોમાં ચિલીને 7-0 અને ઓમાનને 17-0થી હરાવ્યું હતું.

મેચની વાત કરીએ તો, ભારતે બીજી મિનિટથી જ ગોલ કરવાનું શરૂ કરી દીધું, જન્મદિવસના છોકરા મનમીત સિંહે રમતની શરૂઆતમાં જ ઘરઆંગણાની ટીમને લીડ અપાવી. તેણે 11મી મિનિટે બીજો શાનદાર ફિલ્ડ ગોલ કરીને લીડ 2-0 સુધી વધારી દીધી, જ્યારે શારદા નંદ તિવારીએ 13મી મિનિટે બે ગોલ કરીને ટીમને 3-0 કરી દીધી.

ભારતને આ જ શરૂઆતની જરૂર હતી, અને તેમણે ખરાબ હવામાન છતાં મદુરાઈના દર્શકો પર વિજય મેળવ્યો. ઓમાન સામેની પાછલી મેચમાં હેટ્રિક ફટકારનાર અર્શદીપ સિંહે 28મી મિનિટે ભારતનો ચોથો ગોલ કર્યો. આ દરમિયાન, ગોલકીપર પ્રિન્સ દીપ સિંહે પોતાની રમતમાં ટોચ પર હતો, તેણે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડને ગોલ કરવાનું ટાળવા માટે કેટલાક શાનદાર બચાવ કર્યા.

ભારતનું પ્રદર્શન ઉત્તમ રહ્યું અને ચોથા ક્વાર્ટરમાં પણ તે ગતિ જાળવી રાખ્યું. પ્લેયર ઓફ ધ મેચ તરીકે જાહેર થયેલી શારદા નંદે ૫૪મી મિનિટે પોતાનો બીજો અને ભારતનો પાંચમો ગોલ કરીને ભારત માટે મેચ જીતી લીધી. ભારત હવે ૫ ડિસેમ્બરે ચેન્નાઈમાં ક્વાર્ટર ફાઇનલ રમશે.

સ્પર્ધાની અન્ય મેચોમાં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ કોરિયાને 3-1થી હરાવ્યું, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડે મલેશિયાને સમાન માર્જિનથી હરાવ્યું. ફ્રાન્સે બાંગ્લાદેશને 3-2થી, નેધરલેન્ડ્સે ઑસ્ટ્રિયાને 11-0થી, ચિલીએ ઓમાનને 2-0થી, જ્યારે બેલ્જિયમે ઇજિપ્તને 10-0થી અને સ્પેને નામિબિયાને 13-0થી હરાવ્યું.

આ પણ વાંચો:

  1. જૂનાગઢ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન, ગુજરાત માટે બે ટીમોની થશે પસંદગી
  2. જૂનાગઢ માટે ગૌરવની ક્ષણ, કર્મવીર સિંહ જાડેજા હિસાર ખાતે રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં લેશે ભાગ
  3. IPL 2026 મીની ઓક્શન: 77 ખાલી જગ્યાઓ માટે 1,355 અરજીઓ! ગ્લેન મેક્સવેલ IPLમાંથી બહાર
  4. ભારતીય રેલ્વેએ પ્રતિકા રાવલ, સ્નેહ રાણા અને રેણુકા સિંહ ઠાકુરને OSD પદ પર બઢતી આપી

TAGGED:

HOCKEY WORLD CUP 2025
INDIA BEAT SWITZERLAND
જુનિયર હોકી વર્લ્ડ કપ 2025
JUNIOR HOCKEY WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.