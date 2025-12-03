ભારત મેન્સ જુનિયર હોકી વર્લ્ડ કપના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં, 5 ડિસેમ્બરે બેલ્જિયમ સામે મુકાબલો
મેન્સ જુનિયર હોકી વર્લ્ડ કપ 2025માં, ભારતીય ટીમે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડને 5-0થી હરાવીને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો.
Published : December 3, 2025 at 1:13 PM IST
ચેન્નાઈ: ભારતીય જુનિયર પુરુષ હોકી ટીમે જુનિયર વર્લ્ડ કપમાં પોતાનો પ્રભાવશાળી દેખાવ ચાલુ રાખ્યો છે, અને હાર વિના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે, જ્યાં તેઓ 5 ડિસેમ્બરે બેલ્જિયમનો સામનો કરશે.
મંગળવાર, 2 ડિસેમ્બરના રોજ, ટીમ ઇન્ડિયાએ તમિલનાડુના મદુરાઈ ઇન્ટરનેશનલ હોકી સ્ટેડિયમ ખાતે રાઉન્ડ-રોબિન લીગ તબક્કામાં સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડને આરામથી 5-0થી હરાવ્યું. મનમીત સિંહ અને શારદા નંદ તિવારીએ બે-બે ગોલ કર્યા, જ્યારે અર્શદીપ સિંહે એક ગોલ કર્યો. ભારતે અગાઉ લીગ મેચોમાં ચિલીને 7-0 અને ઓમાનને 17-0થી હરાવ્યું હતું.
મેચની વાત કરીએ તો, ભારતે બીજી મિનિટથી જ ગોલ કરવાનું શરૂ કરી દીધું, જન્મદિવસના છોકરા મનમીત સિંહે રમતની શરૂઆતમાં જ ઘરઆંગણાની ટીમને લીડ અપાવી. તેણે 11મી મિનિટે બીજો શાનદાર ફિલ્ડ ગોલ કરીને લીડ 2-0 સુધી વધારી દીધી, જ્યારે શારદા નંદ તિવારીએ 13મી મિનિટે બે ગોલ કરીને ટીમને 3-0 કરી દીધી.
𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚 𝐜𝐥𝐞𝐚𝐧 𝐬𝐡𝐞𝐞𝐭!— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) December 2, 2025
India outplay Switzerland to register their third win at the FIH Hockey Men's Junior World Cup 2025, Tamil Nadu. #Risingstars
📱Stream all the matches live on https://t.co/71D0pOq2OG. #Hockey pic.twitter.com/st56m9bGDp
ભારતને આ જ શરૂઆતની જરૂર હતી, અને તેમણે ખરાબ હવામાન છતાં મદુરાઈના દર્શકો પર વિજય મેળવ્યો. ઓમાન સામેની પાછલી મેચમાં હેટ્રિક ફટકારનાર અર્શદીપ સિંહે 28મી મિનિટે ભારતનો ચોથો ગોલ કર્યો. આ દરમિયાન, ગોલકીપર પ્રિન્સ દીપ સિંહે પોતાની રમતમાં ટોચ પર હતો, તેણે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડને ગોલ કરવાનું ટાળવા માટે કેટલાક શાનદાર બચાવ કર્યા.
𝐅𝐢𝐯𝐞 𝐠𝐨𝐚𝐥𝐬, 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝. 😍— Hockey India (@TheHockeyIndia) December 2, 2025
Relive India’s 5–0 win over Switzerland with the best moments from their Pool B clash at the FIH Hockey Men’s Junior World Cup Tamil Nadu 2025! 🎥#HockeyIndia #IndiaKaGame #FIHMensJuniorWorldCup #RisingStars #JWC2025 pic.twitter.com/Wq1SbWiRx9
ભારતનું પ્રદર્શન ઉત્તમ રહ્યું અને ચોથા ક્વાર્ટરમાં પણ તે ગતિ જાળવી રાખ્યું. પ્લેયર ઓફ ધ મેચ તરીકે જાહેર થયેલી શારદા નંદે ૫૪મી મિનિટે પોતાનો બીજો અને ભારતનો પાંચમો ગોલ કરીને ભારત માટે મેચ જીતી લીધી. ભારત હવે ૫ ડિસેમ્બરે ચેન્નાઈમાં ક્વાર્ટર ફાઇનલ રમશે.
સ્પર્ધાની અન્ય મેચોમાં, ઓસ્ટ્રેલિયાએ કોરિયાને 3-1થી હરાવ્યું, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડે મલેશિયાને સમાન માર્જિનથી હરાવ્યું. ફ્રાન્સે બાંગ્લાદેશને 3-2થી, નેધરલેન્ડ્સે ઑસ્ટ્રિયાને 11-0થી, ચિલીએ ઓમાનને 2-0થી, જ્યારે બેલ્જિયમે ઇજિપ્તને 10-0થી અને સ્પેને નામિબિયાને 13-0થી હરાવ્યું.
આ પણ વાંચો:
- જૂનાગઢ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન, ગુજરાત માટે બે ટીમોની થશે પસંદગી
- જૂનાગઢ માટે ગૌરવની ક્ષણ, કર્મવીર સિંહ જાડેજા હિસાર ખાતે રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં લેશે ભાગ
- IPL 2026 મીની ઓક્શન: 77 ખાલી જગ્યાઓ માટે 1,355 અરજીઓ! ગ્લેન મેક્સવેલ IPLમાંથી બહાર
- ભારતીય રેલ્વેએ પ્રતિકા રાવલ, સ્નેહ રાણા અને રેણુકા સિંહ ઠાકુરને OSD પદ પર બઢતી આપી