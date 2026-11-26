OLYMPIC 2036: અમદાવાદની યજમાની માટે ભારતનો મજબૂત દાવો, IOC સમક્ષ રજૂ કર્યો ઐતિહાસિક રોડમેપ
ભારતે 2036 ઓલિમ્પિક અને પેરાલિમ્પિક રમતોના આયોજન માટે IOCના ફ્યુચર હોસ્ટ કમિશન સમક્ષ પોતાનું વિઝન અને રોડમેપ રજૂ કર્યું છે.
Published : November 26, 2026 at 8:34 PM IST
OLYMPIC 2036: ભારતનું ઓલિમ્પિક ગેમ્સનું આયોજન કરવાનું સ્વપ્ન હવે એક ડગલું નજીક આવી રહ્યું હોય તેવું લાગે છે. ભારતે 2036 ઓલિમ્પિક અને પેરાલિમ્પિક ગેમ્સને સુરક્ષિત કરવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિ (IOC) સમક્ષ તેનું વિઝન અને તૈયારી યોજના રજૂ કરી છે. 26 નવેમ્બરના રોજ IOCના ફ્યુચર હોસ્ટ કમિશન સાથેની ઓનલાઈન મીટિંગમાં, ભારતે રમતગમત સુવિધા વિકાસથી લઈને ઇવેન્ટ પ્લાનિંગ સુધીની તેની તૈયારીઓની વિગતવાર ચર્ચા કરી. આ મીટિંગ દરમિયાન, સંભવિત યજમાન શહેર અમદાવાદની ક્ષમતાઓ પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.
ભારતનું પ્રેઝન્ટેશન લગભગ 30 મિનિટ ચાલ્યું
ભારતીય ઓલિમ્પિક એસોસિએશન દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદન અનુસાર, ભારતનું પ્રેઝન્ટેશન લગભગ 30 મિનિટ ચાલ્યું. ત્યારબાદ કોલિન્ડા ગ્રેબર-કિટારોવિકની અધ્યક્ષતામાં IOCના ફ્યુચર હોસ્ટ કમિશનના નવ સભ્યો સાથે 20 મિનિટની ચર્ચા કરવામાં આવી.પ્રેઝન્ટેશનમાં અમદાવાદના હાલના રમતગમત માળખા, પ્રસ્તાવિત સ્થળો અને તેમની વિકાસ યોજનાઓ વિશે માહિતી આપવામાં આવી. ભારતીય ઓલિમ્પિક એસોસિએશનને કેન્દ્ર સરકાર, ગુજરાત સરકાર અને અમદાવાદ વહીવટીતંત્ર તરફથી મળેલા સમર્થનનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો. ભારતે મુખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમત કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં પોતાનો અનુભવ પણ રજૂ કર્યો અને ઓલિમ્પિક માટે તેની લાંબા ગાળાની તૈયારીઓની રૂપરેખા આપી.
IOA presents India's vision, Amdavad's preparedness to host 2036 Olympics to IOC Read @ANI Story | https://t.co/IC5mmhjuyQ #IOA #Olympics #IOC https://t.co/NL4zjOkCRL— ANI Digital (@ani_digital) November 26, 2026
ભારતને આ દેશો તરફથી પડકારોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે
2036 ઓલિમ્પિકની યજમાની માટેની રેસમાં ભારત એકલું નથી. જર્મની, હંગેરી, કતાર, દક્ષિણ કોરિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા અને તુર્કી પણ આ ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં રસ દાખવી રહ્યા છે. આનાથી ભારત સહિત રેસમાં કુલ દેશોની સંખ્યા વધી ગઈ છે. તુર્કીએ ફ્યુચર હોસ્ટ કમિશન સમક્ષ પોતાનું પહેલું પ્રેઝન્ટેશન પહેલેથી જ કરી દીધું હોવાના અહેવાલ છે.
The Indian Olympic Association (IOA) presented India's vision and proposed roadmap for hosting the 2036 Olympic and Paralympic Games to the International Olympic Committee's (IOC) Future Host Commission in a virtual presentation on Thursday, November 26. The National Olympic Committee (NOC) of India, represented by Indian Olympic Association (IOA) President Dr. P. T. Usha, CEO Raghuram Iyer, and P. V. Sindhu, Chairperson of the IOA Athletes’ Commission.— IANS (@ians_india) November 26, 2026
IOC ડિસેમ્બરમાં સર્વે કરશે
ભારતની બિડ અંગે આગામી મહત્વપૂર્ણ પગલું ડિસેમ્બરમાં લઈ શકાય છે. અહેવાલો અનુસાર, IOC ડિસેમ્બરના ત્રીજા અઠવાડિયામાં એક અનામી સર્વેક્ષણ કરશે જેથી ઓલિમ્પિકની યજમાની માટે ભારતની દાવેદારી અંગે લોકોના અભિપ્રાય જાણી શકાય.
આ સર્વેક્ષણના પરિણામો આવતા વર્ષે માર્ચમાં ભારતની દાવેદારીનું મૂલ્યાંકન કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી શકે છે. આ પછી, વ્યૂહાત્મક સંવાદનો તબક્કો શરૂ થશે. આ પ્રક્રિયામાં, ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં રસ ધરાવતા દેશોએ ફ્યુચર હોસ્ટ પ્રશ્નાવલીના પ્રારંભિક પ્રતિભાવો આપવાના રહેશે અને ઇવેન્ટ માટે જરૂરી નાણાકીય ગેરંટી સબમિટ કરવાની રહેશે.
આ પણ વાંચોઃ