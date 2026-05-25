ETV Bharat / sports

ભારત 2030 માં કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કરશે, જાણો તમામ સ્ટેડિયમ ક્યારે બનીને તૈયાર થશે

કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030 ની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. રમતગમતના તમામ સ્થળો સપ્ટેમ્બર 2029 સુધીમાં પૂર્ણ થવાની ધારણા છે.

COMMONWEALTH GAMES 2030
COMMONWEALTH GAMES 2030 (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 25, 2026 at 3:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

COMMONWEALTH GAMES 2030: અમદાવાદમાં યોજાનારી 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. ગેમ્સની આયોજન સમિતિના સભ્યોનો દાવો છે કે વિવિધ રમતગમત કાર્યક્રમો માટેના તમામ સ્થળો સપ્ટેમ્બર 2029 સુધીમાં પૂર્ણ થઈ જશે. હાલમાં, બે સ્ટેડિયમ - નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ અને વીર સાવરકર સ્ટેડિયમ - પહેલાથી જ પૂર્ણ થઈ ગયા છે. એકંદર સ્થળના માળખાગત સુવિધાઓની દ્રષ્ટિએ, મુખ્ય સુવિધાઓમાં વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ અને સરદાર વલ્લભભાઈ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનો સમાવેશ થાય છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં એક્વેટિક્સ સેન્ટર, નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ, ટેનિસ સેન્ટર અને બહુહેતુક મેદાનનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, ગુજરાત પોલીસ એકેડેમીમાં કેટલીક રમતગમતની ઘટનાઓ પણ યોજાશે.

સ્ટેડિયમ કેવું હશે?

12,000 દર્શકોની બેઠક ક્ષમતા ધરાવતું એક્વેટિક્સ સેન્ટર 2029માં પૂર્ણ થવાનું છે. વધુમાં, 24,000 દર્શકોની બેઠક ક્ષમતા ધરાવતું ટેનિસ સેન્ટર પણ 2029 માં પૂર્ણ થશે. વધુમાં, 18,000 દર્શકોની બેઠક ક્ષમતા ધરાવતું બહુહેતુક મેદાન 2029 સુધીમાં તૈયાર થઈ જશે. દરમિયાન, નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સ્પોર્ટ્સ સેન્ટર પણ 2029 સુધીમાં પૂર્ણ થવાનું છે. અલગથી, ગુજરાત પોલીસ એકેડેમી, જેમાં 50,000 દર્શકોની ક્ષમતા ધરાવતું એથ્લેટિક્સ સ્ટેડિયમ છે - 2028 સુધીમાં પૂર્ણ થશે. વધુમાં, શૂટિંગ સેન્ટર માર્ચ 2029 સુધીમાં તૈયાર થઈ જશે.

સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ કેવો દેખાશે?

અમદાવાદ 2030 શતાબ્દી કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કરવા માટે ઝડપથી તૈયારી કરી રહ્યું છે. શહેરમાં અત્યાધુનિક 'સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ એન્ક્લેવ' અને ₹852 કરોડના 'વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ' જેવા વિશ્વ કક્ષાના સ્ટેડિયમ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. મુખ્ય કાર્યક્રમો નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ અને સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ એન્ક્લેવ ખાતે યોજાશે. વધુમાં, શહેરના અન્ય ભાગોમાં, જેમ કે નારાયણપુરામાં અત્યાધુનિક સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ અને ઇન્ડોર એરેના પહેલાથી જ પૂર્ણ થઈ ગયા છે. આ મહત્વાકાંક્ષી સ્પોર્ટ્સ એન્ક્લેવ સાબરમતી નદીના કિનારે આશરે 236 થી 350 એકર જમીનમાં ફેલાયેલો છે. એથ્લેટિક્સ, ફૂટબોલ, હોકી, બાસ્કેટબોલ, ટેનિસ અને સ્વિમિંગ સહિત 20 થી વધુ ઓલિમ્પિક રમતો માટે અહીં આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના સ્ટેડિયમ અને કોર્ટ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. પૂર્વીય ક્ષેત્રમાં એક અત્યાધુનિક ટેનિસ સેન્ટર સ્થાપિત થવાની તૈયારીમાં છે, જ્યારે જિમ્નેસ્ટિક્સ અને બાસ્કેટબોલ જેવી ઇવેન્ટ્સનું આયોજન કરવા માટે 18,000 લોકોની બેઠક ક્ષમતા ધરાવતું એક વિશાળ ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે.

આ પણ વાંચો:

  1. IPL 2026નો બીજો રાઉન્ડ 26 મેના રોજ શરૂ થશે, જાણો પ્લેઓફમાં કઈ ટીમો કોની સામે ટકરાશે
  2. Explainer: તૈયારીનો અભાવ કે ખરાબ કિસ્મત, ભારત ફિફા વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેતું નથી

TAGGED:

COMMONWEALTH GAMES NEWS
COMMONWEALTH GAMES EVENTS CENTENARY
COMMONWEALTH GAMES
COMMONWEALTH GAMES 2030 UPDATE
COMMONWEALTH GAMES 2030

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.