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હોકી વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાની શાનદાર શરૂઆત, વેલ્સને 3-1થી હરાવ્યું

ભારતીય હોકી ટીમે 2026 હોકી વર્લ્ડ કપમાં વેલ્સ સામેની પોતાની પહેલી પૂલ-ડી મેચ 3-1થી જીતીને શાનદાર શરૂઆત કરી હતી.

હોકી વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાની શાનદાર શરૂઆત
હોકી વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાની શાનદાર શરૂઆત (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2026 at 2:46 PM IST

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INDIA VS WALES: ભારતીય હોકી ટીમે બેલ્જિયમ અને નેધરલેન્ડ્સ દ્વારા સંયુક્ત રીતે આયોજિત હોકી વર્લ્ડ કપમાં પોતાના અભિયાનની શાનદાર શરૂઆત કરી છે અને તેની શરૂઆતની મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે. પૂલ-ડીમાં ભાગ લેતી વખતે, ભારતે 15 ઓગસ્ટના રોજ વેલ્સનો સામનો કર્યો હતો અને મેચ 3-1થી જીતી હતી. ટીમ ઈન્ડિયાએ પહેલા બે ક્વાર્ટરમાં 2-0ની લીડ સ્થાપિત કરી હતી અને અંતિમ સીટી સુધી દબાણ જાળવી રાખ્યું હતું. કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહે વિજયમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, સફળતાપૂર્વક બે ગોલ કર્યા હતા.

ભારતીય ટીમે પહેલા ક્વાર્ટરમાં જ બે ગોલ કર્યા

વેલ્સ સામેની મેચની શરૂઆતમાં, સુમિતે પ્રથમ ક્વાર્ટરની 7મી મિનિટમાં ગોલ કરીને ભારતીય ટીમને 1-0ની લીડ અપાવી. ત્યારબાદ, 10મી મિનિટે, કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહે શાનદાર ડ્રેગ-ફ્લિક સાથે લીડ 2-0 સુધી વધારી. પ્રથમ હાફના અંત સુધીમાં, ભારતીય ટીમ મેચમાં 2-0થી આગળ હતી. બીજા ક્વાર્ટરમાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ થોડો રક્ષણાત્મક અભિગમ અપનાવ્યો; તેઓએ ન તો કોઈ ગોલ કર્યો કે ન તો વેલ્શ ટીમને મેચમાં ખાતું ખોલવા દીધું.

હરમનપ્રીતે જીત પર મહોર લગાવી

ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં રમત ફરી શરૂ થતાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ ફરી એકવાર આક્રમક વલણ અપનાવ્યું; 43મી મિનિટે, ભારતીય કેપ્ટને ટીમને 3-0થી આગળ કરવા માટે એક શાનદાર ગોલ કરવાની તકનો લાભ લીધો. ત્રીજા ક્વાર્ટરના અંતે ટીમ ઈન્ડિયાએ 3-0ની લીડ જાળવી રાખી, અસરકારક રીતે વિજય મેળવ્યો. ચોથા ક્વાર્ટરમાં, વેલ્શ ટીમે ગોલ કરવાના ઘણા પ્રયાસો કર્યા; સેમ વેલ્સ ૫૫મી મિનિટે ગોલ કરવામાં સફળ રહ્યો, પરંતુ તે પોતાની ટીમને હારથી બચાવી શક્યો નહીં. અંતિમ ક્વાર્ટરના અંત સુધીમાં, ભારતીય ટીમે ૩-૧થી વિજય મેળવ્યો હતો. આ જીતથી ટીમ ઈન્ડિયા ત્રણ પોઈન્ટ મેળવીને પૂલ ડીમાં ટોચ પર પહોંચી ગઈ છે. ભારતીય ટીમ 17 ઓગસ્ટે ઈંગ્લેન્ડ સામે પોતાનો આગામી વર્લ્ડ કપ મેચ રમવા માટે તૈયાર છે, જે મેચ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બનવાની ખાતરી આપે છે.

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