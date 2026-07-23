CWG 2026: ઉદ્ઘાટન સમારોહ પહેલા જ ભારતનો પહેલો મેડલ થયો કન્ફર્મ, જાણો કઈ રીતે?
2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સની શરૂઆત પહેલા ભારત માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે, જેમાં લોવલીના બોર્ગોહેને મહિલા બોક્સિંગમાં મેડલ મેળવ્યો છે.
Published : July 23, 2026 at 3:04 PM IST
CWG 2026: ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા લવલીના બોર્ગોહેને ઓલિમ્પિક્સ, વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ અને એશિયન ગેમ્સમાં મેડલ જીત્યા છે, પરંતુ તે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં તેના અગાઉના બે પ્રયાસોમાં મેડલ મેળવવામાં નિષ્ફળ રહી છે. આ વખતે લવલીના માટે માત્ર મેડલ જીતવાની જ નહીં, પરંતુ ગોલ્ડ જીતવાની પણ એક શાનદાર તક છે. બોક્સિંગ ડ્રોની જાહેરાત ભારતીય મહિલા બોક્સરો માટે સ્વાગતના સમાચાર લઈને આવી છે; ભૂતકાળથી વિપરીત, તેમને ખાસ મુશ્કેલ ડ્રો આપવામાં આવ્યા નથી. આસામની 28 વર્ષીય લવલીના બોર્ગોહેનને પહેલા રાઉન્ડમાં બાય મળ્યો છે. તે 75 કિગ્રા વર્ગમાં સેમિફાઇનલ માટે સીધી રિંગમાં પ્રવેશવા માટે તૈયાર છે. સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કરવાથી લવલીના માટે મેડલની ખાતરી થશે.
75 કિગ્રા વર્ગમાં, લવલીનાનો પહેલો મુકાબલો તુવાલુની તારોના તાફાકી સામે થશે. જો તે સેમિફાઇનલ જીતી જાય છે, તો તે ફાઇનલમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતી શકે છે. આ મેડલ લવલીના માટે ખાસ ખાસ રહેશે, કારણ કે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં આ તેમનો ત્રીજો દેખાવ હોવા છતાં, અત્યાર સુધી કોઈ મેડલ તેમના હાથમાંથી નીકળી ગયો છે.
Medal Alert— 🇮🇳 Thomas Cup 22 🏆 (@Anmolkakkar27) July 23, 2026
Lovlina Borgohain confirmed the first medal for India in Boxing 🥊
She got a bye in QF hence assured of a medal at the Commonwealth Games pic.twitter.com/ktWidvG7jv
આજે રાત્રે 12:30 વાગ્યે શરૂ થનારા 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં, મણિપુરની ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા મીરાબાઈ ચાનુ ભારતના ધ્વજવાહક તરીકે સેવા આપશે, જ્યારે ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા લોવલીના બોર્ગોહેન દંડૂકો ધારક તરીકે સેવા આપશે. આ રમતોના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર બન્યું છે કે આ બંને સન્માન ભારતીય મહિલા ખેલાડીઓને આપવામાં આવ્યા છે.
Glasgow Commonwealth Games: India already has a medal in its kitty, even before the Games officially begin!— India_AllSports (@India_AllSports) July 23, 2026
Star boxer Lovlina Borgohain gets a first-round bye and is straight into 75kg Semis, assuring India of a medal. #Glasgow2026 pic.twitter.com/hoOxcskPSN
કઈ મહિલા બોક્સર મેડલની નજીક છે?
57 કિગ્રા વર્ગમાં, ભારતની જૈસ્મીન લંબોરિયાએ બાયની મદદથી ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. જૈસ્મીન સારા ફોર્મમાં છે; જો તે સંપૂર્ણપણે ફિટ થઈને રિંગમાં પ્રવેશ કરશે, તો તેના માટે મોટો મેડલ જીતવાની ઘણી આશાઓ રહેશે.
મહિલાઓની 60 કિગ્રા વર્ગમાં, એશિયન ચેમ્પિયન અને ભૂતપૂર્વ વિશ્વ ચેમ્પિયન પ્રિયા ઘંઘાસ (ભિવાનીની) ને મેડલ રાઉન્ડમાં પહોંચવા માટે ફક્ત ક્વાર્ટર ફાઇનલ અવરોધ પાર કરવાની જરૂર છે. તેવી જ રીતે, 65 કિગ્રા વર્ગમાં, હરિયાણાની પ્રવીણ હુડા મેડલ રાઉન્ડથી ફક્ત એક ડગલું દૂર છે; તે પણ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં સીધી પોતાની પહેલી મેચ રમવા માટે તૈયાર છે.
70 કિગ્રા વર્ગમાં, ભારતની અત્યંત પ્રતિભાશાળી અરુંધતી ચૌધરી (રાજસ્થાનથી) પોતાની પહેલી મેચ તરીકે ક્વાર્ટર ફાઇનલ મુકાબલા ('છેલ્લા આઠ' તબક્કા) માં ભાગ લેશે. એક જ જીત તેને સેમિફાઇનલમાં લઈ જશે. તેણીને ગોલ્ડ મેડલ માટે મજબૂત દાવેદાર પણ માનવામાં આવે છે.
પુરુષ બોક્સર કોણ મેડલની નજીક છે?
પુરુષોની 90 કિગ્રા શ્રેણીમાં, ભારતના કપિલ પોખરિયાલે બાય મળતાં ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. આનો અર્થ એ થયો કે ફક્ત એક મેચ જીતવાથી તેને મેડલ મળશે.
ભારતના સાત પુરુષ અને સાત મહિલા બોક્સરોની ટુકડી બે ગોલ્ડ સહિત પાંચથી વધુ મેડલ ઘરે લાવવાની અપેક્ષાઓ વધારે છે. પુરુષોની 90+ કિગ્રા શ્રેણીમાં, નરેન્દ્ર બેરવાલનો પહેલો મુકાબલો ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ જ હશે. ભારતીય ટીમના બોક્સિંગ કોચમાંના એક ધર્મેન્દ્ર સિંહ યાદવ કહે છે, "ભારતીય મહિલા બોક્સરોને અનુકૂળ ડ્રો મળ્યા છે. અમે ચોક્કસપણે સાત મહિલાઓમાંથી ચાર કે પાંચ પાસેથી મેડલની અપેક્ષા રાખી શકીએ છીએ. લવલીના, પ્રીતિ, પ્રિયા અને અરુંધતી બધી સારા ફોર્મમાં છે; અમે ચોક્કસપણે મેડલ માટે તેમના પર વિશ્વાસ કરી રહ્યા છીએ. પુરુષોમાં, સચિન, જદુમણી અને નરેન્દ્ર સારા ફોર્મમાં છે. આપણે બોક્સિંગમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ ગોલ્ડ મેડલ જીતવા જોઈએ. જોકે, બોક્સિંગમાં તકનો પણ સમાવેશ થાય છે; રિંગની અંદર અનેક પરિબળો ભૂમિકા ભજવે છે. તેથી, અગાઉથી મેડલ અથવા ગોલ્ડની આગાહી કરવી ક્યારેક અકાળ હોઈ શકે છે."
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