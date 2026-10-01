ભારતે શ્રીલંકાને 124 રને હરાવી ફાઇનલમાં મારી એન્ટ્રી, પાકિસ્તાન સામે ગોલ્ડન મુકાબલો રમાશે
ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમ શ્રીલંકાને હરાવીને એશિયન ગેમ્સ 2026 ની ફાઇનલમાં પહોંચી. ટીમ ઇન્ડિયા હવે ગોલ્ડ મેડલ મેચમાં પાકિસ્તાન સામે રમશે.
Published : October 1, 2026 at 1:01 PM IST
IND VS SL: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે એશિયન ગેમ્સ 2026 ના ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. ભારતે એશિયન ગેમ્સ 2026 ના સેમિ-ફાઇનલ 2 માં શ્રીલંકાને 124 રનથી હરાવ્યું. આ જીત સાથે, ભારત એશિયન ગેમ્સ 2026 ના ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે. હવે, એશિયન ગેમ્સ 2026 ગોલ્ડ મેડલ મેચ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાશે. કારણ કે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમે આજે સવારે એશિયન ગેમ્સ 2026 ના સેમિ-ફાઇનલ 1 માં બાંગ્લાદેશને 6 વિકેટથી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો, તેથી એશિયન ગેમ્સ 2026 ની ફાઇનલ મેચ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે શનિવાર, 3 ઓક્ટોબરના રોજ રમાશે. આ મેચના વિજેતાને ગોલ્ડ મેડલ મળશે, જ્યારે હારનાર ટીમને સિલ્વર મેડલથી સંતોષ માનવો પડશે.
ભારતે શ્રીલંકાને હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો
આજે, 1 ઓક્ટોબર (ગુરુવાર), ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે એશિયન ગેમ્સ 2026 ની સેમિ-ફાઇનલ 2 રમાઈ. ભારતે શ્રીલંકાને 100 રનથી હરાવ્યું. આ જીત સાથે, ભારતે એશિયન ગેમ્સ 2026 ની ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું. શ્રીલંકાના કેપ્ટન સહન અરાચીગેએ ટોસ જીતીને ભારતીય કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરને પ્રથમ બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું.
INDIAN TEAM ARE INTO THE FINALS!!!— The Khel India (@TheKhelIndia) October 1, 2026
- Beats Sri Lanka by 124 runs! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/EBLXIUkHTo
આ મેચમાં, ટીમ ઇન્ડિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરી અને 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 169 રન બનાવ્યા. 170 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, શ્રીલંકાની ટીમ 9.5 ઓવરમાં 10 વિકેટ ગુમાવીને 45 રન જ બનાવી શકી, અને 124 રનથી મેચ હારી ગઈ. આ હાર સાથે, શ્રીલંકાની ક્રિકેટ ટીમ ગોલ્ડ મેડલની રેસમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. હવે તેઓ બ્રોન્ઝ મેડલ મેચમાં બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમનો સામનો કરશે. વિજેતા ટીમ બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવશે.
📸 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 🏅— BCCI (@BCCI) October 1, 2026
A commanding 1️⃣2️⃣4️⃣-run victory in the semi-final takes #TeamIndia into the Gold Medal match on Saturday 🇮🇳
Scorecard ▶️ https://t.co/DjHV9q6htT#AsianGames pic.twitter.com/kr6h7UlyyG
જસપ્રીત બુમરાહ અને અક્ષર પટેલે ધૂમ મચાવી
શ્રીલંકા ભારત સામે જીત માટે 170 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતર્યું હતું અને જસપ્રીત બુમરાહે પહેલી જ ઓવરમાં ઇનિંગના બીજા બોલ પર શ્રીલંકાની પહેલી વિકેટ લીધી હતી. બુમરાહે પહેલા સિન્નેથ જયવર્ધને (0) ને એલબીડબલ્યુ આઉટ કર્યો હતો અને પછી સોહન ડી લિવેરાને 0 રને સંજુ સેમસન દ્વારા કેચ કરાવ્યો હતો. ત્યારબાદ શ્રીલંકાને બીજી ઓવરમાં ત્રીજો ફટકો પડ્યો જ્યારે લસિથ ક્રુસ્પુલ (0) રવિ બિશ્નોઈ દ્વારા રન આઉટ થયો. ત્રણેય બેટ્સમેન શૂન્ય રનમાં આઉટ થયા હતા.
𝗪 𝗪 𝗪 to finish things off ☝️☝️☝️#TeamIndia strike thrice is as many deliveries to secure a massive win and reach the Gold Medal contest 🥳— BCCI (@BCCI) October 1, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/DjHV9q6htT#AsianGames pic.twitter.com/P4kb2TXIRE
ત્યારબાદ અક્ષર પટેલે ધમાલ મચાવી, ઇનિંગની ચોથી ઓવરમાં 2 વિકેટ લીધી. બુમરાહની જેમ, અક્ષરે પણ એક જ ઓવરમાં બે વિકેટ લીધી. તેણે પહેલા સહાન અરાચીગેને 9 રને અને પછી એશેન બંદારાને 0 રને આઉટ કર્યો. આ સાથે, શ્રીલંકાએ 18 રનમાં 5 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ત્યાંથી, શ્રીલંકા ક્યારેય રમતમાં પાછુ ના આવી શક્યું અને ભારત 124 રને મેચ જીતી ગયું.
ઈશાન કિશન અને વૈભવ સૂર્યવંશીની શાનદાર ઇનિંગ્સ
ભારત તરફથી ઈશાન કિશનએ બેટિંગમાં સૌથી વધુ રન બનાવ્યા, તેમણે 46 બોલમાં ચાર ચોગ્ગા અને પાંચ છગ્ગા સાથે અણનમ 80 રન બનાવ્યા. વૈભવ સૂર્યવંશીએ પણ 21 બોલમાં છ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા સાથે 38 રન બનાવ્યા. કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે 13, અક્ષર પટેલે આઠ અને સંજુ સેમસન અને અભિષેક શર્માએ સાત-સત રન બનાવ્યા. શ્રીલંકા તરફથી થારિન્દુ રત્નાયકે અને સહાન અરાચીગેએ બે-બે વિકેટ લીધી.
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