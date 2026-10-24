ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને બીજી ટી-20 મેચમાં 4 વિકેટે હરાવ્યું, તિલક વર્માની આક્રમક રમત
ન્યૂઝીલેન્ડે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 5 વિકેટે ગુમાવી 180 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં ભારતીય ટીમે એક બોલ બાકી રહેતા મેચને જીતી લીધી હતી.
Published : October 24, 2026 at 4:35 PM IST
ભારતે ક્રાઇસ્ટચર્ચના હેગલે ઓવરમાં રમાયેલી બીજી ટી-20 મેચમાં ન્યૂઝીલેન્ડને 4 વિકેટે હરાવ્યું છે. આ સાથે જ પાંચ મેચની સિરીઝમાં ભારત 2-0થી આગળ થઇ ગયું છે. ભારતીય ટીમની જીતમાં તિલક વર્માએ મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. તિલક વર્માએ નીતિશ કુમાર રેડ્ડી સાથે મળીને ભારતીય ટીમને જીત અપાવી હતી.
ન્યૂઝીલેન્ડે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવી 180 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં ભારતે એક બોલ બાકી રહેતા 19.5 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવી 181 રન બનાવીને મેચને જીતી લીધી હતી.
46 off 18? No problem for these two 🔥 Scorecard ▶️ https://t.co/FZtUFIFWS2 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/eBaIQuhwil— BCCI (@BCCI) October 24, 2026
ન્યૂઝીલેન્ડના 180 રન
ન્યૂઝીલેન્ડ તરફથી ગ્લેન ફિલિપ્સે સૌથી વધુ 70 રન (43 બોલ)માં ફટકાર્યા હતા. આ દરમિયાન તેને 4 ફોર અને 4 સિક્સર ફટકારી હતી. બેવોન જેકબ્સે 58 રનની ઇનિંગ્સ રમી હતી. ભારત તરફથી અર્શદીપ સિંઘે સૌથી વધુ 2 વિકેટ ઝડપી હતી. પ્રિન્સ યાદવ, ભૂવનેશ્વર કુમાર અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડીને 1-1 સફળતા મળી હતી.
તિલક વર્મા-નમન ધીર અને નીતિશ રેડ્ડીની આક્રમક રમત
ભારત તરફથી તિલક વર્માએ 26 બોલમાં 6 ફોર અને 1 સિક્સરની મદદથી અણનમ 51 રન બનાવ્યા હતા. નમન ધીરે 17 બોલમાં 3 સિક્સર અને 1 ફોરની મદદથી 31 રનની ઇનિંગ રમી હતી. નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ 13 બોલમાં 1 ફોર અને 1 સિક્સરની મદદથી 26 રન બનાવ્યા હતા.
ન્યૂઝીલેન્ડ તરફથી મિશેલ સેન્ટરને સૌથી વધુ 4 વિકેટ ઝડપી હતી જ્યારે જેકોબ ડફી અને નાથન સ્મિથે 1-1 વિકેટ ઝડપી હતી.
ભારતના મિડલ ઓર્ડરનો ધબડકો
ભારત તરફથી સંજુ સેમસન અને અભિષેક શર્મા વચ્ચે પ્રથમ વિકેટ માટે 40 રનની ભાગીદારી નોંધાઇ હતી. જોકે, મિડલ ઓર્ડરનો ધબડકો થયો હતો. તિલક વર્મા અને નમન ધીર વચ્ચે છઠ્ઠી વિકેટ માટે 42 રનની ભાગીદારી નોંધાઇ હતી જ્યારે તિલક વર્મા અને નીતિશ રેડ્ડીએ સાતમી વિકેટ માટે 69 રનની ભાગીદારી નોંધાઇ હતી.
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