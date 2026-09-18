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IND BEAT AFG: અભિષેક શર્માની વિસ્ફોટક ઇનિંગ, ભારતે ત્રીજી T20Iમાં અફઘાનિસ્તાનને 127 રનથી હરાવીને 3-0થી શ્રેણીમાં ક્લીન સ્વીપ કર્યું

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની અંતિમ મેચ 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી.

અભિષેક શર્મા
અભિષેક શર્મા (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2026 at 12:00 AM IST

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IND BEAT AFG: દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં અભિષેક શર્માના બેટિંગ તોફાને અફઘાન બોલિંગ આક્રમણને બરબાદ કરી દીધું. ત્યારબાદ ભારતીય બોલરોએ અફઘાન બેટ્સમેનોને પણ ખુલ્લા પાડ્યા. આમ, ટીમ ઈન્ડિયાએ ત્રણ મેચની T20I શ્રેણી 3-0 થી જીતી લીધી. શ્રેણી પહેલાથી જ જીતી લીધા પછી, ટીમ ઈન્ડિયાએ ત્રીજી મેચમાં 221/7 નો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો અને પછી મેચ જીતવા માટે અફઘાનિસ્તાનને 94 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું. T20I ક્રિકેટમાં આ અફઘાન ટીમનો ભારત સામેનો સૌથી ઓછો સ્કોર છે.

અફઘાનિસ્તાનને 127 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો, જે T20I ક્રિકેટમાં તેમની અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી હાર છે. અગાઉ, અફઘાન ટીમની સૌથી મોટી હાર 2012માં ઈંગ્લેન્ડ સામે થઈ હતી, જેમાં તેઓ 116 રનથી હારી ગયા હતા. બીજી તરફ, આ ભવ્ય જીત સાથે ભારતે કેનેડાના એક રેકોર્ડની બરાબરી કરી લીધી છે. આ દસમી વખત છે જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયાએ 100થી વધુ રનના અંતરથી T20I મેચ જીતી હોય; આ સાથે તેઓ આ ફોર્મેટમાં આટલા મોટા અંતરથી સૌથી વધુ જીત મેળવવાના મામલે કેનેડાની બરાબરી પર આવી ગયા છે. હવે બંને ટીમોના નામે આવી 10 જીત નોંધાયેલી છે.

અભિષેક શર્મા ભારતની આ જીતના મુખ્ય નાયક રહ્યા હતા; તેમણે માત્ર 30બોલમાં સદી પૂરી કરીને ભારત માટે સૌથી ઝડપી T20I સદી ફટકારવાની સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. તેમણે 34 બોલમાં 108 રનની તોફાની ઇનિંગ્સ રમી હતી, જેમાં 9 ચોગ્ગા અને 11 છગ્ગા સામેલ હતા. T20 ઈન્ટરનેશનલ્સમાં આ તેમની ત્રીજી સદી હતી.

પ્રથમ બેટિંગ કરવાનું આમંત્રણ મળ્યા બાદ, અભિષેકે પિચની સ્થિતિનો ભરપૂર લાભ ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે શરૂઆતથી જ અફઘાન બોલરો પર આક્રમક પ્રહાર કરવાનું શરૂ કર્યું અને માત્ર 16 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. તેમણે પોતાની આક્રમક ગતિ જાળવી રાખી અને નવમી ઓવરમાં સદી સુધી પહોંચી ગયા. અબ્દુલ્લા અહમદઝાઈના બોલ પર શક્તિશાળી 'પુલ શોટ' રમીને તેઓ 99 રન પર પહોંચ્યા અને ત્યારબાદ એક રન લઈને પોતાની શાનદાર સદી પૂર્ણ કરી. આ સિદ્ધિ હાંસલ કર્યા બાદ, અભિષેકે મેદાન પર ધ્યાન મુદ્રામાં બેસીને ઉજવણી કરી, જ્યારે સ્ટેડિયમમાં હાજર પ્રેક્ષકોએ ઊભા થઈને તેમની આ ખાસ ઇનિંગ્સને બિરદાવી હતી.

અભિષેકની વિસ્ફોટક બેટિંગનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે ભારતે પાવરપ્લેની છ ઓવરમાં એક પણ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 100 રન બનાવ્યા. T20 ક્રિકેટમાં આ ભારતનો પ્રથમ છ ઓવરમાં સૌથી વધુ સ્કોર હતો. અફઘાનિસ્તાનના કેપ્ટન ઇબ્રાહિમ ઝદરાને પાવરપ્લેમાં જ સ્પિનનો ઉપયોગ કરીને અભિષેકની ગતિ રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ આ રણનીતિ નિષ્ફળ ગઈ. સંજુ સેમસને મોહમ્મદ નબીની ઓવરમાં સતત બે છગ્ગા ફટકાર્યા, અને અભિષેકે તે જ ઓવરમાં બે વાર બાઉન્ડ્રીની ઉપર બોલ ફટકાર્યો. ઓવરમાં કુલ 29 રન થયા.

સેમસનને મિડ-ઓફ પર 22 રન પર જીવનદાન આપવામાં આવ્યું. જોકે, તેણે આનો ફાયદો ઉઠાવ્યો અને 35 બોલમાં 50 રન બનાવ્યા. આ તેની સતત બીજી અડધી સદી હતી. અભિષેકે અઝમતુલ્લાહ ઉમરઝાઈ અને ફઝલહક ફારૂકી સામે પણ જોરદાર રન બનાવ્યા. ઉમરઝાઈએ ​​ઇનિંગની બીજી ઓવરમાં 17 રન આપ્યા, જ્યારે ફારૂકીએ ત્રીજી ઓવરમાં 23 રન આપ્યા.

અભિષેકની બેટિંગ ગતિએ પહેલી જ ઓવરથી અફઘાન બોલરો પર દબાણ લાવ્યું. અભિષેકે ભારતના પ્રથમ બેટિંગ કરવાના નિર્ણયનો સંપૂર્ણ લાભ ઉઠાવ્યો, જેનાથી શ્રેણીની આ ઔપચારિક મેચમાં ઉત્સાહ વધ્યો. જોકે, અફઘાનિસ્તાને અંતિમ પાંચ ઓવરમાં વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. આ સમયગાળા દરમિયાન ભારતે ચાર વિકેટ ગુમાવી અને ફક્ત 37 રન જ ઉમેર્યા. આમ છતાં, ભારત 221/7 ના મજબૂત સ્કોર સુધી પહોંચવામાં સફળ રહ્યું. 222 રનના વિશાળ લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી અફઘાનિસ્તાનની શરૂઆત નબળી રહી. ભારતીય બોલરોએ નિયમિત અંતરાલે વિકેટો લીધી, જેના કારણે પીછો કરવો મુશ્કેલ બન્યો. અંતે, ભારતે મેચ જીતી લીધી, અફઘાનિસ્તાનને 14.1 ઓવરમાં 94 રનમાં આઉટ કરી દીધું અને 3-0 થી શ્રેણી જીતી લીધી.

ભારતની પ્લેઈંગ-11: સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન, શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, રવિ બિશ્નોઈ, યશ ઠાકુર, જસપ્રિત બુમરાહ.

અફઘાનિસ્તાનની પ્લેઈંગ-11: ઈબ્રાહીમ ઝદરાન (કેપ્ટન), રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝ (વિકેટકીપર), સેદીકુલ્લાહ અટલ, અબ્દુલ્લા અહમદઝાઈ, દરવીશ રસુલી, નૂર-ઉલ-રહેમાન, અઝમતુલ્લા ઉમરઝાઈ, મોહમ્મદ નબી, રાશિદ ખાન, મુજીબ-ઉર-રહેમાન, ફઝલહક ફારૂકી

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