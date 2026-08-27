"મને નથી લાગતું કે કંઈ અલગ..." કેપ્ટન શુભમન ગિલ ડ્રો થયેલી કોલંબો ટેસ્ટ અને WTC પર આપ્યું મોટું નિવેદન
શ્રીલંકા સામેની કોલંબો ટેસ્ટ ડ્રો થયા બાદ ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે WTC પર પણ પ્રતિક્રિયા આપી છે.
Published : August 27, 2026 at 8:39 PM IST
IND vs SL: ભારતીય ટીમે શ્રીલંકામાં બે ટેસ્ટની શ્રેણી 1-0 થી જીતી હોવા છતાં, કોલંબોમાં રમાયેલી બીજી ટેસ્ટ ડ્રો થવાથી ટીમને મોટો ફટકો પડ્યો. આ પરિણામથી ભારતની વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ફાઇનલમાં પહોંચવાની આશાઓ પર ભારે અસર પડી છે. ટીમ ઇન્ડિયાને કોલંબો ટેસ્ટ જીતીને 12 પોઇન્ટ મેળવવાની અપેક્ષા હતી; જોકે, શ્રીલંકાના યુવા બેટ્સમેન સોનલ દિનુષાએ ટીમને ફોલોઓન કરવાની ફરજ પડ્યા બાદ બેટિંગ કરી અને બંને ઇનિંગ્સમાં સદી ફટકારીને ટેસ્ટ મેચ ડ્રો કરાવી, જેનાથી ભારતની આકાંક્ષાઓ પર પાણી ફરી ગયું. ડ્રો બાદ, ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે ટિપ્પણી કરી કે મને નથી લાગતું કે ટીમ મેચમાં કંઈ અલગ કરી શકી હોત.
ડ્રો થયેલી કોલંબો ટેસ્ટ વિશે શુભમન ગિલે શું કહ્યું?
શ્રીલંકા સામેની કોલંબો ટેસ્ટ ડ્રો થયા બાદ મેચ પછીની પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન, ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તે પરિણામ પ્રાપ્ત કરવા માટે કંઈ અલગ રીતે કરી શક્યા હોત. ગિલે જવાબ આપ્યો, "સાચું કહું તો, મારો મતલબ છે કે, અમે સતત ત્રણ દિવસમાં લગભગ 250 ઓવર સુધી ફિલ્ડિંગ કરી અને અમારી શક્તિમાં બધું જ કર્યું. તેઓ શાનદાર રમ્યા. મને લાગે છે કે તેમના બેટ્સમેનોએ ખરેખર સારી બેટિંગ કરી; તેઓએ ઉત્તમ કૌશલ્ય દર્શાવ્યું, અને નસીબ પણ તેમના પક્ષમાં હતું. તેથી, મને નથી લાગતું કે અમે કંઈ અલગ રીતે કરી શક્યા હોત."
Was enforcing the follow-on the right call?— Cricbuzz (@cricbuzz) August 27, 2026
Shubman Gill says India made the best call they could with the weather in mind. #SLvIND pic.twitter.com/9MEG58CgEh
માનવ સુથાર વિશે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું
શુભમન ગિલને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું બોલરે તેમને પ્રભાવિત કર્યા છે, ત્યારે તેમણે યુવા સ્પિનર માનવ સુથાર વિશે પણ પોતાના વિચારો શેર કર્યા. ગિલે કહ્યું, "બધું જ - તે કેટલો સુસંગત છે અને તે કેટલી સારી રીતે બોલ છોડે છે. બોલ તેના કાંડા અને આંગળીઓ પરથી જે રીતે નીકળે છે તે સુંદર છે. તેને બોલિંગ કરતા જોવું ખૂબ જ આનંદદાયક છે, અને મારું માનવું છે કે તે આગામી વર્ષોમાં આપણા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ખેલાડી બનશે."
કેપ્ટન શુભમન ગિલે WTC વિશે શું કહ્યું?
ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપના વિષય પર વાત કરતા કહ્યું, "હા, અમે નવેમ્બરમાં ન્યુઝીલેન્ડ જઈ રહ્યા છીએ, તેથી તે અમારા માટે એક મહત્વપૂર્ણ શ્રેણી છે, અને તે પછી અમારી પાસે એક મહત્વપૂર્ણ ઘરેલું શ્રેણી પણ આવી રહી છે. આશા છે કે, જો અમારો ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ સારો રહેશે - અને જ્યાં સુધી તક રહેશે ત્યાં સુધી - અમે અમારો વિશ્વાસ જાળવી રાખીશું અને આશા રાખીએ છીએ કે WTC ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવીશું."
Sonal Dinusha shines as Sri Lanka stand firm to earn an epic draw against India 💪#WTC27 | 📝: https://t.co/8NP3Qr1pnQ pic.twitter.com/mP4oRs6fIK— ICC (@ICC) August 27, 2026
શુભમન ગિલ ફોલો-ઓન લાગુ કરવાના નિર્ણય પર શું કહ્યું?
ભારતે કોલંબો ટેસ્ટના ચોથા દિવસે શ્રીલંકા સામે ફોલો-ઓન લાગુ કર્યું; જોકે, શ્રીલંકાની ટીમે તેમની બીજી ઇનિંગમાં પ્રભાવશાળી બેટિંગ કરી અને ભારતને શરૂઆતની વિકેટો આપી ન હતી. ફોલો-ઓન લાગુ કરવાના નિર્ણય પર બોલતા, શુભમન ગિલે કહ્યું, "તમને આશ્ચર્ય થશે કે ફોલો-ઓન લાગુ કરવાનો નિર્ણય યોગ્ય હતો કે નહીં, પરંતુ હવામાન અને અન્ય પરિબળોને ધ્યાનમાં લેતા, અમે ખાતરી કરી શકતા નથી કે પાંચમા દિવસે આખા દિવસની રમત શક્ય બનશે કે નહીં. પરંતુ આ એવી બાબતો છે જેની ચર્ચા ફક્ત પાછળથી જ થાય છે. જ્યારે તમે મેદાન પર હોવ છો, ત્યારે તમે શ્રેષ્ઠ શક્ય નિર્ણય લેવાનો પ્રયાસ કરો છો; વસ્તુઓ અમારા મતે નહોતી ગઈ, પરંતુ તે સંપૂર્ણપણે ઠીક છે."
આ પણ વાંચો: