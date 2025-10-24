ETV Bharat / sports

ફ્રેન્ચ ઓપન: ભારતીય બેડમિન્ટન માટે નિરાશાજનક દિવસ, કારણ કે તેમનો પડકાર બીજા રાઉન્ડમાં સમાપ્ત થયો

ફ્રેન્ચ ઓપન બેડમિન્ટન 2025 માં ભારતનું અભિયાન સમાપ્ત થઈ ગયું છે. ઉન્નતિ હુડ્ડાની હારથી ભારતનો પડકાર સમાપ્ત થઈ ગયો.

ઉન્નતિ હુડ્ડા
ઉન્નતિ હુડ્ડા (ani)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 24, 2025 at 3:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભારતીય બેડમિન્ટન માટે આજનો દિવસ નિરાશાજનક સાબિત થયો. પેરિસમાં ચાલી રહેલી ફ્રેન્ચ ઓપન સુપર 750 બેડમિન્ટન ટુર્નામેન્ટમાં ભારતીય શટલરોનું અભિયાન સમાપ્ત થઈ ગયું છે. ભારતના સ્ટાર શટલરો ટુર્નામેન્ટના પહેલા રાઉન્ડમાં જ બહાર થઈ ગયા હતા, અને હવે 18 વર્ષીય ઉન્નતિ હુડા પણ બીજા રાઉન્ડમાં જ બહાર થઈ ગયા છે. ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનું અભિયાન હવે સંપૂર્ણપણે સમાપ્ત થઈ ગયું છે.

એ નોંધવું જોઈએ કે ફ્રેન્ચ ઓપનમાં ભારતનું અભિયાન બીજા રાઉન્ડમાં જ સમાપ્ત થયું હતું, જેમાં ઉન્નતિ હુડા, રોહન કપૂર-રુત્વિકા ગડ્ડે અને કવિપ્રિયા સેલ્વમ-સિમરન સિંઘીની ડબલ્સ ટીમોનો પરાજય થયો હતો. 18 વર્ષીય ઉભરતી સ્ટાર પ્રથમ રાઉન્ડમાં આગળ વધનારી ​​એકમાત્ર ભારતીય સિંગલ્સ શટલર હતી.

ઉન્નતિ હુડાનો પરાજય થયો

ઉન્નતિ ગ્લાઝ એરેના ખાતે પીપલ્સ રિપબ્લિક ઓફ ચાઇનાના વાંગ ઝીયી સામે 21-14, 21-11થી હારી ગઈ. આ હાર સાથે, તે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. વિશ્વની બીજા ક્રમાંકિત ખેલાડી વાંગે ૩૫મા ક્રમાંકિત ભારતીય મહિલા શટલરને સીધી ગેમમાં હરાવીને માત્ર ૩૯ મિનિટમાં મેચ જીતી લીધી.

તેણીએ પહેલા રાઉન્ડમાં મલેશિયાની લેત્શાના કરુપથેવનને હરાવી અને તેના ચીની પ્રતિસ્પર્ધી સામે સારી શરૂઆત કરી. ઉન્નતિએ પહેલી ગેમમાં ઝડપથી 4-3ની લીડ મેળવી. જોકે, વાંગે રમત પર નિયંત્રણ મેળવ્યું અને પહેલી સરળતાથી જીતી લીધી. ઉન્નતિએ બીજી ગેમમાં વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો અને પહેલા બે પોઈન્ટ જીતી લીધા. જોકે, વાંગે સતત 11 પોઈન્ટ જીતીને ભારતીય યુવા ખેલાડીની પકડમાંથી મેચ છીનવી લીધી.

ભારત મિક્સ ડબલ્સમાં પણ હારી ગયું

આ ટુર્નામેન્ટની મિક્સ ડબલ્સ કેટેગરીમાં ભારતનું અભિયાન રોહન કપૂર અને રૂત્વિકા ગડ્ડેના બહાર થવા સાથે સમાપ્ત થયું. વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ બ્રોન્ઝ મેડલ વિજેતા થોમ ગિક્વેલ અને ડેલ્ફીન ડેલરુ સામે રમતા, ભારતીય જોડી એક કલાક અને 15 મિનિટમાં 21-23, 8-21, 17-21થી હારી ગઈ. મહિલા ડબલ્સ કેટેગરીમાં, ભારતની કવિપ્રિયા સેલ્વમ અને સિમરન સિંઘીનો વિશ્વની ત્રીજા ક્રમાંકિત ખેલાડી દક્ષિણ કોરિયાની કિમ હી જેઓંગ અને કોંગ હી યોંગ સામે 34 મિનિટમાં 21-7, 21-9થી પરાજય થયો હતો.

ભારતના સ્ટાર શટલર્સ પ્રથમ રાઉન્ડમાં જ બહાર થઈ ગયા

એ નોંધવું જોઈએ કે ભારતને આ ટુર્નામેન્ટમાં પહેલાથી જ મોટો ફટકો પડ્યો છે, તેના સ્ટાર શટલર્સ પ્રથમ રાઉન્ડમાં જ બહાર થઈ ગયા છે. ભારતની પ્રખ્યાત પુરુષ ડબલ્સ જોડી સાત્વિકસાઈરાજ રંકીરેડ્ડી અને ચિરાગ શેટ્ટીને પ્રથમ રાઉન્ડમાં જ આઘાતજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. રેમત હિદાયત અને મુહમ્મદ રિયાન આર્ડિયાન્ટોની અનરેન્ક્ડ ઇન્ડોનેશિયન જોડી સામે રમતા, સાત્વિક અને ચિરાગ 42 મિનિટમાં 21-18, 22-20થી હારી ગયા હતા.

પુરુષોની સિંગલ્સ કેટેગરીમાં, લક્ષ્ય સેન ફ્રેન્ચ ઓપન 2025 બેડમિન્ટન ટુર્નામેન્ટમાંથી પહેલા રાઉન્ડમાં આયર્લેન્ડના નહાટ ન્ગ્યુએન સામે સીધી ગેમમાં હાર્યા બાદ બહાર થઈ ગયા હતા. આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનો પડકાર સંપૂર્ણપણે સમાપ્ત થઈ ગયો છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને 53 રને હરાવી વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો, મંધાના અને પ્રતિકાએ સદી ફટકારી

TAGGED:

FRENCH OPEN BADMINTON 2025
UNNATI HOODA
ફ્રેન્ચ ઓપન બેડમિન્ટન 2025
FRENCH OPEN BADMINTON 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.