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વડોદરામાં ભારતની ઝિમ્બાબ્વે સામે આસાન જીત, પ્રતિકા રાવલની શાનદાર સદી

આજે વડોદરામાં ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચેની ત્રણ વન-ડે મેચોની શ્રેણીની પ્રથમ મેચ રમાઈ હતી. આ મેચમાં ભારતે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને એકતરફી જીત મેળવી.

પ્રતિકા રાવલ
પ્રતિકા રાવલ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 23, 2026 at 8:37 PM IST

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IND W vs ZIM W: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ અને ઝિમ્બાબ્વે મહિલા ક્રિકેટ ટીમ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમાઈ રહી છે. ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે 23 ઓક્ટોબરના રોજ વડોદરામાં મેચ રમાઈ હતી. ભારતે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને 9 વિકેટથી જીત મેળવી. પ્રતિકા રાવલે શાનદાર સદી ફટકારી. રાવલની સદીના કારણે ભારતે સરળતાથી મેચ જીતી લીધી અને શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી લીધી.

ઝિમ્બાબ્વેનો 197 રનમાં ઓલઆઉટ

ઝિમ્બાબ્વે મહિલા ટીમ ભારત સામેની પ્રથમ વનડેમાં મોટો સ્કોર બનાવવામાં નિષ્ફળ રહી. ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરનાર ઝિમ્બાબ્વે 49.5 ઓવરમાં 197 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ભારત માટે, શ્રી ચારણીએ બોલિંગમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 23 રનમાં 4 વિકેટ લીધી, જે તેનું અત્યાર સુધીનું શ્રેષ્ઠ વનડે પ્રદર્શન હતું. ક્રાંતિ ગૌરે પણ પોતાની બોલિંગથી પ્રભાવિત કર્યા, 42 રનમાં 3 બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા. દીપ્તિ શર્માએ 2 વિકેટ લીધી.

શ્રી ચારણીની શાનદાર બોલીંગ

ભારતીય બોલરોએ શરૂઆતથી જ ઝિમ્બાબ્વેના બેટ્સમેન પર દબાણ જાળવી રાખ્યું. શ્રી ચારણીએ મોડેસ્ટર મુપાચિકવાને 25 રનમાં આઉટ કર્યા. ત્યારબાદ તેણે ચિપો મુગેરી-તિરિપાનોને આઉટ કરીને યજમાન ટીમને વધુ એક ફટકો આપ્યો. શ્રી ચારણી ત્યાં જ અટકી નહીં, તેણે ન્યાશા ગ્વાંજુરા (13) અને મિશેલ માવુંગાને આઉટ કર્યા. વિકેટોના સતત પતનને કારણે ઝિમ્બાબ્વે ભારતીય બોલરો સામે નોંધપાત્ર સ્કોર કરી શક્યું નહીં.

પ્રતિકા રાવલે સદી ફટકારી

198 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ભારતીય મહિલા ટીમે મજબૂત બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું. ઓપનર પ્રતિકા રાવલે જવાબદારી સંભાળી, શાનદાર સદી ફટકારી અને અંત સુધી ક્રીઝ પર રહી. તેણીની ઇનિંગ્સે ટીમ માટે વિજય સુનિશ્ચિત કર્યો. પ્રતિકાએ કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાના સાથે મળીને પ્રથમ વિકેટ માટે 94 રન ઉમેર્યા. આઉટ થયા પહેલા મંધાનાએ 32 રન બનાવ્યા, જેનાથી ટીમને મજબૂત શરૂઆત મળી.

મંધાનાના આઉટ થયા પછી, શેફાલી વર્મા પ્રતિકા સાથે જોડાઈ. બંને બેટ્સમેનોએ ઝડપથી રન બનાવ્યા અને ઝિમ્બાબ્વેની બોલિંગને દબાણમાં રાખી. શેફાલી 64 રન બનાવીને અણનમ રહી, જ્યારે પ્રતિકાએ પોતાની સદી પૂર્ણ કરીને ટીમને વિજય તરફ દોરી ગઈ. ભારતીય મહિલા ટીમે 27.1 ઓવરમાં 1 વિકેટ ગુમાવીને 200 રન બનાવ્યા અને 9 વિકેટથી મેચ જીતી લીધી.

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TAGGED:

IND W VS ZIM W
ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે
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ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે પ્રથમ વનડે
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