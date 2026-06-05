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પાકિસ્તાનને હરાવીને ભારત ફાઇનલમાં, આ ખેલાડી રહ્યો મેચનો હીરો

કાવાસાકી હેવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોકી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી હાઇ-વોલ્ટેજ સેમિફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવી ટાઇટલ મુકાબલામાં સ્થાન મેળવ્યું.

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Indian hockey u-18 team vs Pakistan U-18 hockey team (Asian Hockey Federation)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 5, 2026 at 8:37 PM IST

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IND BEAT PAK: ભારતીય ટીમ મેન્સ અંડર-18 હોકી એશિયા કપ 2026 ના ફાઇનલમાં પહોંચી ગઈ છે. કાવાસાકી હેવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોકી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી હાઇ-વોલ્ટેજ સેમિફાઇનલમાં, ભારતીય ટીમે શાનદાર વાપસી કરીને પાકિસ્તાનને 5-3 થી હરાવ્યું અને ટાઇટલ મુકાબલામાં સ્થાન મેળવ્યું. મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર પૂર્તિ આશિષ તાની હતો, જેણે એકલા હાથે ચાર ગોલ કરીને પાકિસ્તાનની આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું.

આ વિજય ખાસ કરીને ખાસ હતો કારણ કે ભારત એક સમયે 2-3 થી પાછળ હતું જોકે, ટીમે પાછા ઉછળવા અને પાકિસ્તાનને સ્પર્ધામાંથી બહાર કરવા માટે નોંધપાત્ર જુસ્સો દર્શાવ્યો. ભારત હવે ફાઇનલમાં જાપાનનો સામનો કરશે. ટાઇટલ મેચ શનિવારે તે જ સ્થળે રમવાની છે.

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચની શરુઆત શાનદાર રહી. બંને ટીમો શરૂઆતથી જ આક્રમક રમત રમી, સતત ગોલ કરવાની તકો શોધતી રહી. ભારતને પહેલા ક્વાર્ટરમાં પેનલ્ટી સ્ટ્રોક આપવામાં આવ્યો. પાકિસ્તાને રિવ્યુ દ્વારા નિર્ણયને ઉલટાવી દેવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ અમ્પાયરનો નિર્ણય ટકી રહ્યો. ત્યારબાદ, 12 મી મિનિટે પૂર્તિ આશિષ તાનીએ ગોલ કરીને ભારતને 1-0 ની લીડ અપાવી.

બીજા ક્વાર્ટરમાં પાકિસ્તાને જોરદાર વાપસી કરી. પાકિસ્તાની ટીમે સતત પેનલ્ટી કોર્નર મેળવ્યા, પરંતુ ભારતીય ડિફેન્સ અને ગોલકીપરે શાનદાર ડિફેન્સિવ પ્રદર્શન કર્યું. જોકે, 27 મી મિનિટે, અદિલે ઉત્તમ ફિનિશિંગ સાથે ગોલ કરીને મેચ 1-1થી બરાબર કરી દીધી. હાફટાઇમ સુધી, ટીમો બરાબરી પર રહી અને સ્પર્ધા ખુલ્લી રહી.

ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ભારતે પોતાનું આક્રમણ વધુ તીવ્ર બનાવ્યું. 35 મી મિનિટે, અલી શાહરુખે ગોલ કરીને ભારતને 2-1 ની લીડ અપાવી. જોકે, પાકિસ્તાને તરત જ જવાબ આપ્યો અને માત્ર બે મિનિટ પછી, મુહમ્મદ ફરહાન અસલમે ગોલ કરીને તેને 2-2 કરી દીધી. ત્યારબાદ પાકિસ્તાને મેચમાં પહેલીવાર લીડ મેળવી; 42 મી મિનિટે, ઉઝૈર અહેમદે પેનલ્ટી કોર્નરને કન્વર્ટ કરીને પાકિસ્તાનને 3-2 થી આગળ કરી દીધું. આ સમયે, મેચ પાકિસ્તાનની તરફેણમાં ભારે ઝુકાવ કરતી દેખાઈ રહી હતી.

અંતિમ ક્વાર્ટરમાં, ભારતીય ટીમે એવું પ્રદર્શન દર્શાવ્યું જેણે મેચનો માર્ગ સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યો. પૂર્તિ આશિષ તાનીએ પહેલા ભારતને બરાબરી અપાવી અને પછી 53 મી મિનિટે પોતાનો ત્રીજો ગોલ કરીને હેટ્રિક પૂર્ણ કરી. આ ગોલથી ભારતને 4-3ની લીડ મળી અને પાકિસ્તાન પર દબાણ આવ્યું. મેચ પૂરી થાય તે પહેલાં, તાનીએ પોતાનો ચોથો ગોલ કરીને ભારતની જીત પર મહોર લગાવી. તેના ચાર ગોલના બળ પર, ભારતે પાકિસ્તાનને 5-3 થી હરાવ્યું અને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું.

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INDIA BEAT PAKISTAN
U18 HOCKEY ASIA CUP 2026
PURTI ASHISH TANI
IND VS PAK U18 HOCKEY ASIA CUP
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