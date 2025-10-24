ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને 53 રને હરાવી વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો, મંધાના અને પ્રતિકાએ સદી ફટકારી
ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપના 24મા મેચમાં ભારતે ન્યુઝીલેન્ડને હરાવીને સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો.
Published : October 24, 2025 at 1:30 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ન્યુઝીલેન્ડને 53 રનથી હરાવીને ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઇંગ્લેન્ડ પછી સેમિફાઇનલમાં પહોંચનારી ચોથી ટીમ બની. બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને ન્યુઝીલેન્ડ મહિલા વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગયા છે.
ભારતે ન્યુઝીલેન્ડને 53 રનથી હરાવ્યું
વર્લ્ડ કપની 24મી મેચમાં ટોસ હાર્યા બાદ, ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરી અને વરસાદથી વિક્ષેપિત મેચમાં 49 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને 340 રન બનાવ્યા. વરસાદના વિક્ષેપ અને DLSના કારણે ન્યુઝીલેન્ડને 44 ઓવરમાં જીતવા માટે 325 રનનો લક્ષ્યાંક આપવામાં આવ્યો હતો, જે તેઓ પ્રાપ્ત કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. ન્યુઝીલેન્ડ 44 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 271 રન બનાવી શક્યું, 53 રનથી હારી ગયું.
𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈𝐅𝐈𝐄𝐃 👏#TeamIndia seal their spot in the semi-finals with a convincing win against New Zealand 🇮🇳🙌— BCCI Women (@BCCIWomen) October 23, 2025
Scorecard ▶ https://t.co/AuCzj0Wtc3#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvNZ pic.twitter.com/iHOc9hf8cR
ભારતીય બોલરો ચમક્યા
આ મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડ તરફથી સુઝી બેટ્સ અને જ્યોર્જિયા પ્લિમરે ઇનિંગની શરૂઆત કરી. ભારત તરફથી રેણુકા સિંહ ઠાકુરે પહેલી ઓવર ફેંકી. જોકે, ક્રાંતિ ગૌરે ભારતને પ્રથમ સફળતા અપાવી. તેણીએ સુઝી બેટ્સને 1 રન પર આઉટ કરીને ન્યૂઝીલેન્ડને નિરાશાજનક શરૂઆત અપાવી. ત્યારબાદ રેણુકા ઠાકુરે જ્યોર્જિયા પ્લિમરને 30 અને સોફી ડેવાઇનને 6 રન પર આઉટ કર્યા.
Dominant batting followed by clinical bowling against New Zealand lands India their #CWC25 semi-final spot 👏#INDvNZ 📝: https://t.co/BApqKi3yE4 pic.twitter.com/JS0bhla8IN— ICC (@ICC) October 23, 2025
ટીમ તરફથી અમેલિયા કેરે 53 બોલમાં 4 ચોગ્ગા સાથે 45 રનનું યોગદાન આપ્યું. બ્રુક હોલીડેએ 84 બોલમાં 81 રન બનાવ્યા, જેમાં 9 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, તે પોતાની ટીમને જીત અપાવવામાં નિષ્ફળ રહી. ભારત તરફથી રેણુકા સિંહ ઠાકુર અને ક્રાંતિ ગૌરે 2-2 વિકેટ લીધી, જ્યારે સ્નેહા રાણા, શ્રી ચારણી, દીપ્તિ શર્મા અને પ્રતિકા રાવલ દરેકે એક વિકેટ લીધી. આ મેચમાં સ્મૃતિ મંધાનાને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ તરીકે પસંદ કરવામાં આવી.
Smriti Mandhana 🤝 Pratika Rawal— BCCI Women (@BCCIWomen) October 23, 2025
Another 5⃣0⃣-plus stand from #TeamIndia's opening duo 👌
Updates ▶️ https://t.co/AuCzj0X11B#WomenInBlue | #INDvNZ | #CWC25 | @mandhana_smriti pic.twitter.com/TEKwGRqNJ9
મંધાના અને પ્રતિકાએ સદી ફટકારી
આ પહેલા ભારત માટે સ્મૃતિ મંધાના અને પ્રતિકા રાવલે પહેલી વિકેટ માટે 33.2 ઓવરમાં 212 રન ઉમેર્યા હતા. બંને ઓપનરોએ સદી ફટકારી હતી. મંધાનાએ 95 બોલમાં 10 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાની મદદથી 109 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી. પ્રતિકા રાવલે 134 બોલમાં 13 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાની મદદથી 122 રન બનાવ્યા હતા.
આ પણ વાંચો: