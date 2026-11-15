ભારતે ન્યુઝીલેન્ડને તેના ઘરઆંગણે 7 વર્ષ પછી ફરીથી હરાવ્યું, શ્રેણી 3-1થી જીતી
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે પાંચમી વનડેમાં ન્યુઝીલેન્ડને 22 રનથી હરાવીને પાંચ મેચની શ્રેણી 3-1થી જીતી લીધી.
Published : November 15, 2026 at 3:35 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 3:54 PM IST
IND VS NZ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે પાંચ મેચની વનડે શ્રેણીની અંતિમ મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડને 22 રનથી હરાવ્યું અને શ્રેણી 3-1થી જીતી લીધી. પહેલા બેટિંગ કરતા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે 42.1 ઓવરમાં 10 વિકેટ ગુમાવીને 209 રન બનાવ્યા. માઉન્ટ મૌંગાનુઈના બે ઓવલ ખાતે 210 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા, ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ 48.1 ઓવરમાં 10 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 187 રન બનાવી શકી અને મેચ 22 રનથી હારી ગઈ. આ સાથે, ટી20 પછી, ન્યુઝીલેન્ડે ટીમ ઈન્ડિયા સામે વનડે શ્રેણી પણ ગુમાવી દીધી.
આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે અર્શદીપ સિંહે શાનદાર બોલિંગ કરી, ત્રણ મહત્વપૂર્ણ વિકેટ લીધી. મોહમ્મદ સિરાજે પણ ત્રણ વિકેટ લીધી. ઈશાન કિશન અને અક્ષર પટેલે બેટિંગમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું. અર્શદીપ સિંહને તેની ઉત્તમ બોલિંગ માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો, જ્યારે ગુરનુર બ્રારને શ્રેણીમાં 9 વિકેટ લેવા બદલ પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝનો એવોર્ડ મળ્યો.
A clinical display on the field sees India seal the ODI series 3-1 against New Zealand 👏 📝: https://t.co/iIOBCbkC4j https://t.co/LZhmAv2LEb— ICC (@ICC) November 15, 2026
ન્યૂઝીલેન્ડને શરૂઆતમાં જ મોટો ઝટકો લાગ્યો
ન્યૂઝીલેન્ડ માટે વિલ યંગ અને ટિમ સીફર્ટે ઇનિંગ્સની શરૂઆત કરી. ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજે ભારત માટે પહેલી સફળતા મેળવી જ્યારે તેણે ટિમ સીફર્ટને 14 રને આઉટ કર્યો. ત્યારબાદ અર્શદીપ સિંહે વિલ યંગને 22 રને આઉટ કર્યો. ભારતને ત્રીજી સફળતા નિક કેલીના રૂપમાં મળી, જેણે 45 બોલમાં 24 રન બનાવ્યા. તે અર્શદીપ સિંહના હાથે ક્લીન બોલ્ડ થયો.
4️⃣ Matches 9️⃣ Wickets 4️⃣.8️⃣7️⃣ Economy Rate Best bowling figures of 4️⃣/30 A truly memorable ODI series for Player of the Series Gurnoor Brar 👏🙌 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/mhbGrYbxJG— BCCI (@BCCI) November 15, 2026
ત્યારબાદ ભારતને ફિન એલનના રૂપમાં ચોથી વિકેટ મળી. મોહમ્મદ સિરાજે એલનને માત્ર 1 રન પર આઉટ કર્યો. આકિબ નબીએ માઈકલ બ્રેસવેલને 19 રન પર આઉટ કર્યો. નમન ધીરે કેચ પકડ્યો. યશ ઠાકુરે ડીન ફોક્સક્રોફ્ટ (31) ના રૂપમાં પોતાની વનડે કારકિર્દીની પહેલી વિકેટ મેળવી અને ભારતને છઠ્ઠી વિકેટ અપાવી. ભારતને મિશેલ સેન્ટનરના રૂપમાં સાતમી વિકેટ મળી. તે 24 રન પર નમન ધીરના બોલ પર અર્શદીપ સિંહના હાથે કેચ આઉટ થયો.
અર્શદીપ સિંહે ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક (16)ની વિકેટ ઝડપીને ન્યૂઝીલેન્ડને આઠમો ઝટકો આપ્યો. આ સાથે, અર્શદીપ સિંહે આ મેચમાં કુલ 10 વિકેટ પૂરી કરી; તેણે પોતાની 10 ઓવરમાં 30 રન આપ્યા. ન્યૂઝીલેન્ડ તરફથી બ્લેર ટિકનરે 20 રન બનાવ્યા, જ્યારે જેકબ ડફી 0 રન પર રહ્યો. મેથ્યુ ફિશરે 1 રનનું યોગદાન આપ્યું. આ મેચમાં, અર્શદીપ સિંહની ત્રણ વિકેટ ઉપરાંત, અક્ષર પટેલ અને મોહમ્મદ સિરાજે 2-2 વિકેટ લીધી, જ્યારે યશ ઠાકુર અને આકિબ નબીએ 1-1 વિકેટ ઝડપી.
Stood tall when it mattered most 👏 Arshdeep Singh is the Player of the Match in the 5️⃣th and final ODI 🫡 Scorecard ▶️ https://t.co/wqxhoXb2WC #TeamIndia | #NZvIND | @arshdeepsinghh https://t.co/2LlZr0wC50— BCCI (@BCCI) November 15, 2026
ઈશાન અને અક્ષરે ભારત માટે શાનદાર ઈનિંગ્સ રમી
આ અગાઉ, ઈશાન કિશન અને અક્ષર પટેલે ભારતીય ટીમ માટે ઉત્કૃષ્ટ ઈનિંગ્સ રમી હતી. ઈશાને 58 બોલમાં 46 રન બનાવ્યા, જેમાં 3 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા સામેલ હતા, જ્યારે અક્ષર પટેલે 55 બોલમાં 46 રન બનાવ્યા, જેમાં તેણે 5 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગો ફટકાર્યો હતો. આ ઉપરાંત, કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યર અને નમન ધીરે 22-22 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. આ મેચમાં રોહિત શર્મા 7 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા, અને વિરાટ કોહલી 5 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા.
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