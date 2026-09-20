Asian Games 2026: હોકીમાં ભારતની ધમાકેદાર શરુઆત, ઇન્ડોનેશિયાને 13-1થી હરાવ્યું
ભારતીય હોકી ટીમે એશિયન ગેમ્સ 2026માં શાનદાર શરૂઆત કરી છે. ઇન્ડોનેશિયાને પ્રથમ મેચમાં હરાવ્યું. ભારત હવે ગોલ્ડ મેડલ પર નજર રાખશે.
Published : September 20, 2026 at 5:50 PM IST
ભારતીય ટીમે એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે શાનદાર શરૂઆત કરી છે. પુરુષ હોકી ટીમે પણ તેના પહેલા મેચમાં શાનદાર વિજય નોંધાવ્યો હતો. ટીમે તેના શરૂઆતના મેચમાં ઇન્ડોનેશિયાને 13-1થી હરાવ્યું હતું. ભારતીય ટીમે સમગ્ર મેચમાં પ્રભુત્વ મેળવ્યું હતું, જ્યારે ઇન્ડોનેશિયાનું પ્રદર્શન નબળું હતું. ભારતીય ખેલાડીઓએ તેમના આક્રમક રમત માટે નોંધપાત્ર પ્રશંસા મેળવી હતી.
દિલપ્રીત સિંહે ચાર ગોલ કર્યા
ભારતીય ટીમે પહેલા હાફમાં સાત ગોલ કરીને ઇન્ડોનેશિયાને દબાણમાં મૂક્યું હતું. બીજા હાફમાં ભારતે છ ગોલ કર્યા હતા. આ વખતે દિલપ્રીત સિંહનું પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન, ચાર ગોલ કર્યા હતા. શિલાનંદ લાકરા અને સુખજીત સિંહે બે-બે ગોલ કર્યા હતા. કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહ, અભિષેક નૈન, મનદીપ સિંહ, રાજિન્દર સિંહ અને જુગરાજ સિંહ પણ પાછળ નહોતા, તેમણે એક-એક ગોલ કર્યો હતો.
𝗔 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 20, 2026
The Indian Men’s Team opened their Asian Games 2026 campaign with a commanding 13-1 win over Indonesia! 🏑💪
Relive the action from a dominant outing in Aichi-Nagoya. 📸⚡#HockeyIndia #IndiaKaGame #AsianGames2026 #AichiNagoya2026 pic.twitter.com/vd5scKRlgv
નજર ગોલ્ડ પર છે
ભારતીય ટીમ આ વખતે ગોલ્ડ જીતવાની મજબૂત દાવેદાર છે. એશિયન ગેમ્સની છેલ્લી આવૃત્તિમાં પુરુષ હોકી ટીમે ગોલ્ડ જીત્યો હતો. હવે, ટીમ સતત બીજા ગોલ્ડ મેડલનું લક્ષ્ય રાખશે. ભારત એશિયાની ટોચની ક્રમાંકિત ટીમ છે. ટીમે તેના અભિયાનની મજબૂત શરૂઆત કરી છે. ભારતે એશિયન ગેમ્સમાં મજબૂત શરૂઆત સાથે પ્રવેશ કર્યો છે. ચાહકો અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે કે ટીમના ખેલાડીઓ તેમનું મજબૂત પ્રદર્શન ચાલુ રાખશે.
મહિલા હોકી ટીમે પણ જોરદાર પ્રદર્શન કર્યું
મહિલા હોકી ટીમે પણ એશિયન ગેમ્સમાં મજબૂત શરૂઆત કરી છે. ભારતનો મુકાબલો પૂલ B માં ઉઝબેકિસ્તાન સામે થયો હતો. બંને ટીમો વચ્ચેનો મુકાબલો કાકામિગહારાના ગિફુ પ્રીફેક્ચરલ ગ્રીન સ્ટેડિયમ ખાતે થયો હતો. ટીમ ઈન્ડિયાએ ઉઝબેકિસ્તાનને 19-0 ના મોટા અંતરથી હરાવ્યું હતું. દીપિકા સેહરાવતે મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, એકલા 8 ગોલ કર્યા હતા.
𝗔 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗔𝗡𝗧 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 𝗙𝗢𝗥 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 20, 2026
The Indian Women’s Team begins its Asian Games 2026 campaign with a 19-0 win over Uzbekistan, led by Deepika’s whopping 8 goals. 🏑💙
𝗢𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗲𝘅𝘁 𝗼𝗻𝗲! India face Indonesia tomorrow. 🇮🇳🏑#HockeyIndia… pic.twitter.com/XcZzsS1BOV
દીપિકા સેહરાવત ઉપરાંત, ઈશિકા ચૌધરીએ 3 ગોલ કર્યા હતા. લાલરેમસિયામી અને નવનીત કૌરે પણ 2 ગોલ કર્યા હતા. બલજીત કૌર, નેહા ગોયલ, લાલથંથલુઆંગી અને સાક્ષી રાણાએ દરેકે એક ગોલ સાથે ટીમની જીતમાં ફાળો આપ્યો હતો. મહિલા હોકી ટીમ આ વખતે પણ ગોલ્ડ મેડલ માટે મજબૂત દાવેદાર છે. ટીમ પાસેથી સારા પ્રદર્શનની અપેક્ષા છે. ભારતનો આગામી મુકાબલો ઇન્ડોનેશિયા સામે છે. ટીમ ઈન્ડિયા આ મેચ જીતીને વધુ મજબૂત સ્થાન મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે.
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