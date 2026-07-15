એજબેસ્ટનમાં ભારતની ઐતિહાસિક જીત, ઈંગ્લેન્ડનો 11 વર્ષ જૂનો ગઢ તૂટ્યો
ભારતે એજબેસ્ટન ખાતે રમાયેલી પ્રથમ વનડેમાં ઇંગ્લેન્ડને 6 વિકેટથી હરાવીને ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 1-0થી લીડ મેળવી લીધી.
Published : July 15, 2026 at 1:04 PM IST
IND BEAT ENG: T20I શ્રેણીમાં સતત હાર બાદ, ભારતીય ટીમે ODI ક્રિકેટમાં શાનદાર વાપસી કરી અને ઇંગ્લેન્ડને તેની જ ધરતી પર જ યોગ્ય જવાબ આપ્યો. એજબેસ્ટન ખાતે રમાયેલી પ્રથમ ODIમાં, ભારતે યજમાન ટીમને 6 વિકેટથી હરાવી અને ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 1-0 ની લીડ મેળવી. આ જીત સાથે, ટીમ ઇન્ડિયાએ આ પ્રવાસ પર માત્ર પોતાની પહેલી જીત નોંધાવી નહીં, પરંતુ એજબેસ્ટન ખાતે ઇંગ્લેન્ડના લાંબા અજેય રેકોર્ડનો પણ અંત લાવ્યો. ભારતે પહેલા શાનદાર બોલિંગ કરી અને ઇંગ્લેન્ડને 258 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું. 259 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ટીમ ઇન્ડિયાએ 45.2 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 262 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી.
આ જીતનો હીરો અક્ષર પટેલ હતો, જેણે બેટ અને બોલ બંનેથી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. અક્ષર પટેલે અણનમ 57 અને વોશિંગ્ટન સુંદરે અણનમ 52 રન બનાવીને ટીમને વિજય અપાવ્યો. કેપ્ટન શુભમને 75 બોલમાં 80 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. જોકે, બેટિંગ કરતી વખતે પગમાં દુખાવાને કારણે તે રિટાયર્ડ હર્ટ થયો. આ જીત ભારત માટે પણ ખાસ હતી કારણ કે આ પ્રવાસમાં ટીમને સતત નિરાશાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ભારતે અગાઉ આયર્લેન્ડ સામે T20I શ્રેણી 0-2થી અને પછી ઇંગ્લેન્ડ સામે T20I શ્રેણી 0-4થી હારી ગયું હતું. તેથી, ODI શ્રેણીની પહેલી જ મેચમાં આ જીત ટીમના આત્મવિશ્વાસમાં મોટો વધારો સાબિત થઈ.
Job completely done in style ✅#TeamIndia cruise to a 6️⃣-wicket victory to take a 1-0 lead in the ODI series 💙— BCCI (@BCCI) July 14, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/2sg194tpxH #TeamIndia | #ENGvIND pic.twitter.com/PnUDkcVLyr
એજબેસ્ટનમાં 11 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તૂટ્યો
ભારતની જીતથી એજબેસ્ટન ખાતે ઇંગ્લેન્ડના પ્રભાવશાળી રેકોર્ડનો પણ અંત આવ્યો. 2015 પછી આ મેદાન પર ઇંગ્લેન્ડનો પ્રથમ ODI હારનો સામનો કરવો પડ્યો. અગાઉ, ભારત એજબેસ્ટનમાં ODI માં ઇંગ્લેન્ડને હરાવનાર છેલ્લી ટીમ હતી, જેણે 2014 માં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી.
ટીમ ઇન્ડિયાની સતત છઠ્ઠી જીત
આ જીત સાથે, ટીમ ઇન્ડિયાએ ઇંગ્લેન્ડ સામે સતત છઠ્ઠી ODI જીત નોંધાવી. કોઈપણ ફોર્મેટમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે આ ભારતનો સૌથી લાંબો વિજય ક્રમ છે. અગાઉ, ભારતીય ટીમે ઇંગ્લેન્ડ સામે ફક્ત પાંચ જ ODI જીત નોંધાવી હતી. બંને ટીમો વચ્ચે ત્રણ મેચની શ્રેણીનો બીજો મેચ 16 જુલાઈએ કાર્ડિફમાં રમાશે, જ્યાં ભારત શ્રેણી જીતવાનું લક્ષ્ય રાખશે, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડ વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
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