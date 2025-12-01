ETV Bharat / sports

IND vs SA ODI: બંને ટીમો રાંચીથી રવાના થઈ, JSCA એ સુરક્ષામાં ચૂક અને ટિકિટ બ્લેક માર્કેટિંગ અંગે સ્પષ્ટતા કરી

ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ પૂર્ણ થયા બાદ, ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમો રાંચીથી રવાના થઈ.

એરપોર્ટ પર વિરાટ કોહલી
એરપોર્ટ પર વિરાટ કોહલી (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 1, 2025 at 5:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

રાંચી: રવિવારે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પ્રથમ વનડેમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ શાનદાર જીત નોંધાવી. 17 રનની આ જીતે રાંચીના જેએસસીએ સ્ટેડિયમમાં હાજર દર્શકોનો ઉત્સાહ બમણો કરી દીધો. મેદાન પર બેટ અને બોલથી પોતાનું કૌશલ્ય દર્શાવ્યા બાદ, બંને ટીમો સોમવારે આગામી મેચ માટે રાંચીથી રવાના થઈ ગઈ. પરંતુ ખેલાડીઓ રવાના થતાં જ રાંચીનું વાતાવરણ ફરી એકવાર ક્રિકેટની ભાવનામાં ડૂબી ગયું.

વહેલી સવારથી જ બિરસા મુંડા એરપોર્ટની બહાર મોટી ભીડ એકઠી થવા લાગી. જર્સી પહેરેલા યુવાનો, ટીમ ઈન્ડિયાના ધ્વજ લહેરાવતા નાના બાળકો અને મોબાઈલ કેમેરા સાથે ચાહકો... દરેક વ્યક્તિ ફક્ત એક જ આશા સાથે આવ્યા હતા: પોતાના મનપસંદ ખેલાડીની એક ઝલક જોવા માટે. એરપોર્ટના મુખ્ય દરવાજાથી લઈને વીઆઈપી લાઉન્જ સુધી, ચાહકોની ભીડ એવું લાગતું હતું કે રાંચીમાં બીજી મેચ શરૂ થવાની છે.

એરપોર્ટ પર રોહિત શર્મા
એરપોર્ટ પર રોહિત શર્મા (Etv Bharat)

સ્ટેડિયમમાં સદી ફટકારનાર વિરાટ કોહલીથી લઈને કેપ્ટન કેએલ રાહુલ અને રોહિત શર્મા સુધી, ખેલાડીઓ એરપોર્ટ પર પહોંચતાની સાથે જ ચાહકો દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. સુરક્ષા ઘેરાબંધી હોવા છતાં, ખેલાડીઓ વિવિધ સ્થળોએ ભીડ તરફ હાથ હલાવતા જોવા મળ્યા. યુવાનોની ભીડ, ખાસ કરીને વિરાટને જોવા માટે ઉત્સુક, ઘણી વખત આગળ વધતા જોવા મળ્યા. રોહિત શર્મા અને કુલદીપ યાદવને પણ ઘણો પ્રેમ મળ્યો. કુલદીપની ચાર વિકેટ હજુ પણ ચર્ચાનો વિષય હતી.

બીજી બાજુ, રાંચીના દર્શકોએ દક્ષિણ આફ્રિકાના ખેલાડીઓ માટે સમાન ઉત્સાહ દર્શાવ્યો. મેથ્યુ બ્રીટ્ઝકે અને માર્કો જેન્સન, જેમણે બંનેએ શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી હતી, તેમનું એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા ત્યારે તાળીઓના ગડગડાટથી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. જેન્સન હસ્યો અને ચાહકો તરફ હાથ હલાવ્યો, જેના કારણે ઘણા દર્શકોએ તેનો વીડિયો બનાવવા માટે પ્રેરિત કર્યા.

રાંચીની હોટેલ જ્યાં બંને ટીમો રોકાઈ હતી તે સવારથી જ ભીડથી ભરેલી હતી. ચાહકો હોટલની બહાર ઉભા હતા અને ખેલાડીઓ બહાર આવે તેની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. જ્યારે બસ હોટલમાંથી નીકળી ત્યારે ચાહકોએ પોતાના મોબાઇલની ફ્લેશલાઇટ ચાલુ રાખીને બસને ઘેરી લીધી. બાળકો "રોહિત ભૈયા" (રોહિત ભૈયા) અને "વિરાટ સર" ના નારા લગાવતા જોવા મળ્યા. બસ પસાર થતાં ઘણા ચાહકો ખુશીથી કૂદી પડ્યા, જાણે મેચ પૂરી થયા પછી પણ ક્રિકેટ પ્રત્યેનો તેમનો જુસ્સો ઓછો થયો ન હોય.

ટીમ ઇન્ડિયા વિજય પછી સારા મૂડમાં દેખાઈ રહી હતી. ખેલાડીઓએ રાયપુરમાં બીજી વનડેની તૈયારી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી. દરમિયાન, ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે તેમનું ધ્યાન હવે આગામી મેચ પર છે, પહેલી મેચમાં મળેલી હાર ભૂલીને. રાહુલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ બેટિંગ અને બોલિંગ બંનેમાં ટીમનો સંકલન બીજી મેચને વધુ રોમાંચક બનાવવાની અપેક્ષા છે.

JSCA ના અધિકારીએ કહ્યું: "સુરક્ષા ખામી પર કોઈ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી"

JSCA ના ઉપપ્રમુખ સંજય પાંડે, જે ટીમને વિદાય આપવા પહોંચ્યા હતા, તેમણે સુરક્ષાના એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા પર માહિતી આપી. તેમણે સમજાવ્યું કે મેચ દરમિયાન એક યુવક સુરક્ષા ઘેરો તોડીને વિરાટ કોહલી પાસે પહોંચ્યો. તેમણે આ ઘટનાને સુરક્ષામાં ભૂલ ગણાવી, પણ ઉમેર્યું કે આ ઘટના દુર્ભાગ્યપૂર્ણ હતી, પરંતુ ખેલાડીઓ સંવેદનશીલતા સમજે છે.

સંજય પાંડેએ કહ્યું, "યુવાન ફક્ત વિરાટ કોહલીના પગ સ્પર્શ કરવા માંગતો હતો, તેથી તેણે સુરક્ષા ઘેરો ઓળંગી ગયો. BCCI ટીમ અને વિરાટ કોહલીએ પોતે સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે ચાહક સામે કડક કાર્યવાહી ન કરવી જોઈએ. તેથી, તેને દિવસ માટે અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યો અને સાંજ સુધીમાં છોડી દેવામાં આવ્યો. તેમણે કહ્યું કે ખેલાડીઓની સલામતી સાથે ચેડા ન થાય તે માટે ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ પર વધુ કડક નજર રાખવામાં આવશે."

ટિકિટ બ્લેક માર્કેટિંગ પર JSCA ની સ્પષ્ટતા

મેચ પહેલા અને મેચના દિવસે સ્ટેડિયમની બહાર ટિકિટ બ્લેક માર્કેટિંગની અસંખ્ય ફરિયાદો મળી હતી. આ મુદ્દે, ઉપપ્રમુખ સંજય પાંડેએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે JSCA એ ટિકિટ વિતરણમાં સંપૂર્ણ પારદર્શિતા જાળવી રાખી છે. તેમણે કહ્યું, "અમે આધાર કાર્ડ તપાસ્યા પછી જ ટિકિટનું વિતરણ કર્યું. જો કે, કેટલાક લોકોએ મૂળ ટિકિટો સ્કેન કરી અને ડુપ્લિકેટ ટિકિટો વેચી, જેના કારણે અસુવિધા થઈ. આનાથી JSCA મેનેજમેન્ટને પણ મુશ્કેલી પડી છે." તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તમામ શંકાસ્પદ કેસોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને વહીવટીતંત્રને વિગતવાર રિપોર્ટ સુપરત કરવામાં આવ્યો છે. "અમે ખાતરી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ કે ભવિષ્યની મેચોમાં આવી સમસ્યાઓ ન થાય."

આ પણ વાંચો:

  1. વિરાટ કોહલીએ સદી ફટકારતાની સાથે જ એક ચાહક મેદાનની વચ્ચે પહોંચ્યો, જુઓ વીડિયો
  2. 'તમારો અનુભવ કામમાં આવે છે' સદી ફટકાર્યા પછી વિરાટની પહેલી પ્રતિક્રિયા

TAGGED:

INDIA AND SOUTH AFRICA
IND VS SA
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા
RANCHI
IND VS SA ODI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.