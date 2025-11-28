IND vs SA ODI: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ રાંચી પહોંચી, રવિવારે પ્રથમ વન-ડે મેચ
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની ક્રિકેટ ટીમો રાંચી પહોંચી ગઈ છે. બંને ટીમો શુક્રવારે પ્રેક્ટિસ કરશે.
Published : November 28, 2025 at 1:28 PM IST
રાંચી: 30 નવેમ્બરના રોજ રાંચીના JSCA ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાનારી ODI મેચ પહેલા રાજધાનીનું વાતાવરણ સંપૂર્ણપણે ક્રિકેટથી ભરેલું બની ગયું છે. ભારતીય ટીમના ઘણા સ્ટાર ખેલાડીઓ રાંચી પહોંચી ચૂક્યા છે, પરંતુ ગુરુવારે મોડી સાંજે, સમગ્ર ભારતીય ટીમ અને દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ સંયુક્ત રીતે રાંચી પહોંચી હતી. બંને ટીમો ભારે સુરક્ષા વચ્ચે રાંચી એરપોર્ટ પર ઉતરી હતી અને બસ દ્વારા સીધા તેમની હોટલ જવા રવાના થઈ હતી.
બંને ટીમોના ખેલાડીઓ રાંચી પહોંચ્યા
એરપોર્ટ પર ટીમોના આગમન સાથે હાજર ક્રિકેટ ચાહકોમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. સુરક્ષા દળોએ દર્શકોને દૂર રાખ્યા હોવા છતાં, ઘણા ક્રિકેટ ચાહકોએ દૂરથી તેમના મનપસંદ ખેલાડીઓની એક ઝલક જોવાનો પ્રયાસ કર્યો. ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમોના બધા ખેલાડીઓ હવે રાંચી પહોંચી ગયા છે.
આજે બંને ટીમો પ્રેક્ટિસ સત્રમાં ભાગ લેશે
ઉલ્લેખનીય છે કે શુક્રવારે બંને ટીમો માટે સંપૂર્ણ પ્રેક્ટિસ સત્રનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપૂર્ણ ટીમ પ્રેક્ટિસ સત્રમાં ભારતીય બેટ્સમેન અને બોલર બંને તરફથી તીવ્ર તૈયારી જોવા મળશે. વિરાટ કોહલી, તિલક વર્મા અને રોહિત શર્મા જેવા બેટ્સમેન નેટમાં તેમના સમય અને ટેકનિકને સુધારશે, જ્યારે અર્શદીપ સિંહ અને હર્ષિત રાણા જેવા બોલરો તેમની લાઇન અને લેન્થ પર કામ કરશે.
JSCAની પિચ બેટિંગ માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે
દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ શુક્રવારે પણ સંપૂર્ણ પ્રેક્ટિસ સત્ર યોજશે. ટીમ તેમના પાવર-હિટિંગ બેટ્સમેન અને ઝડપી બોલરો સાથે ભારતીય પરિસ્થિતિઓ માટે વ્યૂહરચના પર કામ કરશે. JSCA સ્ટેડિયમની પિચ બેટિંગ માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે, પરંતુ સાંજે થોડો ભેજ બોલરોને મદદ કરી શકે છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, બંને ટીમો તેમની તૈયારીઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપશે.
સ્ટેડિયમની આસપાસ કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા
મેચ માટે સ્ટેડિયમ પણ સંપૂર્ણપણે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. સુરક્ષા એજન્સીઓ અને જિલ્લા વહીવટીતંત્રે મુસાફરીના માર્ગથી સ્ટેડિયમ સુધીના કડક સુરક્ષા પગલાં અમલમાં મૂક્યા છે. બુધવારે સાંજે સ્ટેડિયમની બહાર ક્રિકેટ ચાહકોની ભીડ જામવા લાગી હતી, અને ટિકિટની અછત હોવા છતાં, ઘણા લોકો ખેલાડીઓને જોવા માટે સ્ટેડિયમમાં ઉમટી પડ્યા હતા. રાંચીમાં આ વન-ડે મેચ રોમાંચક બનવાની અપેક્ષા છે. ટીમોના આગમન સાથે, શહેરમાં ઉત્સાહ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે, અને હવે બધાની નજર ગુરુવારના પ્રેક્ટિસ સત્ર અને શુક્રવારની મેચ પર છે.
