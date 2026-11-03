પાકિસ્તાને ટીમની જાહેરાત કરી, આ મહિને ભારત સામે રમશે
ASIA CUP RISING STARS: પાકિસ્તાને એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે.
Published : November 3, 2026 at 5:33 PM IST
ASIA CUP RISING STARS: પાકિસ્તાને એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે. આ ટુર્નામેન્ટ 19 નવેમ્બરથી શરૂ થશે. ભારત અને પાકિસ્તાન પણ એકબીજા સામે ટકરાશે. ભારતીય ટીમની જાહેરાત પહેલાથી જ થઈ ગઈ છે. અબ્દુલ સમદને પાકિસ્તાની ટીમની કમાન સોંપવામાં આવી છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતની A ટીમ ભાગ લેશે, તો પાકિસ્તાની શાહીન પણ રમતા જોવા મળશે. બધાની નજર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ પર રહેશે.
આ ટુર્નામેન્ટ વન-ડે ફોર્મેટમાં રમાશે
એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ માટે પાકિસ્તાની ટીમના કેપ્ટન તરીકે અબ્દુલ સમદની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. આ ટુર્નામેન્ટ વન-ડે ફોર્મેટમાં રમાશે, એટલે કે 50 ઓવરની મેચો રમાશે. પાકિસ્તાને 15 ખેલાડીઓની ટીમ પસંદ કરી છે, જેમાં મોટાભાગે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમનારા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. હસન નવાઝ, હૈદર અલી, મુઆઝ સદકત, શામિલ હુસૈન અને ફરહાન યુસુફને પણ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. મોહમ્મદ હસનૈન, અહેમદ દાનિયાલ, આકીફ જાવેદ અને સુફિયાન મુકીમ બોલિંગની જવાબદારી સંભાળશે.
Pakistan squad for Rising Stars Asia Cup. https://t.co/JbHgolN4TE— Sheri. (@CallMeSheri1_) November 3, 2026
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે
પાકિસ્તાન શાહીન ટીમે અગાઉ એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ જીત્યું છે, જે T20 અને ODI બંને ફોર્મેટમાં યોજાય છે. છેલ્લી વખત 2023 માં ODI ફોર્મેટમાં આયોજિત ટુર્નામેન્ટમાં પાકિસ્તાન ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન હતું. આ વખતે, પાકિસ્તાનને ભારત, નેપાળ અને UAE સાથે ગ્રુપમાં રાખવામાં આવ્યું છે.
🚨 News 🚨 India A squad for upcoming ACC Rising Stars Asia Cup announced 📝 More details ▶️ https://t.co/JRdPQ31UPA #RisingStarsAsiaCup https://t.co/4k2vJAE4kh— BCCI (@BCCI) November 2, 2026
22 નવેમ્બરે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ રમાશે
જ્યારે ટુર્નામેન્ટ 19 નવેમ્બરથી શરૂ થશે, ત્યારે પાકિસ્તાની ટીમ 20 નવેમ્બરે યુએઈ સામે પોતાની પહેલી મેચ રમશે. ત્યારબાદ ટુર્નામેન્ટની સૌથી મોટી મેચ રમાશે. ભારત A અને પાકિસ્તાન શાહીન વચ્ચેની મેચ 22 નવેમ્બરે રમાશે. ત્યારબાદ ટીમ 25 નવેમ્બરે નેપાળ સામે પોતાની છેલ્લી લીગ મેચ રમશે. બીજા ગ્રુપમાં બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા, અફઘાનિસ્તાન, હોંગકોંગ અને ચીનનો સમાવેશ થાય છે. દરેક ગ્રુપમાંથી ટોચની બે ટીમો સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે.
એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ માટે પાકિસ્તાન A ટીમ
પાકિસ્તાનઃ અબ્દુલ સમદ (કેપ્ટન), અહેમદ દાનિયાલ, અકીફ જાવેદ, દાનિશ અઝીઝ, ફરહાન યુસુફ, હૈદર અલી, હસન નવાઝ, માઝ સદાકત, મોહમ્મદ હસનૈન, મોહમ્મદ ઈમરાન, રોહેલ નઝીર (વિકેટકીપર), સાદ મસૂદ, શાહઝેબ ખાન, શમિલ હુસૈન, સુફિયાન મુકીમ.
એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ માટે ભારત A ટીમ
ભારતઃ અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા (કેપ્ટન), રજત પાટીદાર (વાઈસ-કેપ્ટન), રિંકુ સિંહ, કુમાર કુશાગ્ર (વિકેટકીપર), સૂર્યાંશ શેડગે, શાહબાઝ અહેમદ, વિપ્રજ નિગમ, હર્ષ દુબે, તનુષ કોટિયન, હર્ષિત રાણા, પ્રિંસ યાદવ, અરશદ ખાન.
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