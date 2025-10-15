No Handshake નો વિવાદ ખતમ! ભારત અને પાકિસ્તાને રમતના મેદાન પર મિલાવ્યા હાથ, જુઓ વીડિયો
ભારતીય અને પાકિસ્તાની ખેલાડીઓએ હોકી મેચ દરમિયાન હાથ મિલાવીને એશિયા કપથી ચાલી રહેલા નો-હેન્ડશેક વિવાદનો અંત લાવ્યો.
Published : October 15, 2025 at 12:51 PM IST
હૈદરાબાદ: ક્રિકેટના મેદાન પર શરૂ થયેલો ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે હાથ ન મિલાવવાનો વિવાદ આખરે હોકી મેચ દરમિયાન હાથ મિલાવવા સાથે સમાપ્ત થયો. મલેશિયાના જોહોર બહરુમાં રમાઈ રહેલા સુલ્તાન ઓફ જોહોર કપની શરૂઆત પહેલા અને પછી ભારત અને પાકિસ્તાનના ખેલાડીઓએ હાથ મિલાવ્યા.
14 ઓક્ટોબર, મંગળવારના રોજ, બંને દેશોના જુનિયર ખેલાડીઓ આ ટુર્નામેન્ટમાં આમને-સામને હતા. કોઈ પણ ટીમ વિજયી રહી ન હતી, કારણ કે મેચ 3-3 થી ડ્રો રહી હતી. આ સાથે, ભારતીય ટીમ ત્રણ મેચમાંથી બે જીત અને એક ડ્રો સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. પાકિસ્તાન એક જીત, એક હાર અને એક ડ્રો સાથે ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગયું છે. ભારતના કુલ સાત પોઈન્ટ છે, જ્યારે પાકિસ્તાનના ચાર છે.
𝐀 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐨𝐟 𝐭𝐰𝐢𝐬𝐭𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐮𝐫𝐧𝐬! 🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 14, 2025
India bounce back from 0–1 down to share the spoils in a 3–3 thriller against Pakistan. 🇮🇳#HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/Yxd1KVSDTo
હાથ ન મિલાવવાનો વિવાદ ક્યારે શરૂ થયો?
બે પડોશી દેશો વચ્ચેની આ મેચમાં હાથ મિલાવવાની ઘટના ગયા મહિને યોજાયેલી એશિયા કપ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટથી તદ્દન વિપરીત છે, જ્યાં ભારતીય અને પાકિસ્તાની ખેલાડીઓએ મેદાન પર કોઈપણ પ્રકારની વાતચીત ટાળી હતી. એશિયા કપમાં, સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વ હેઠળની ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ઓપરેશન સિંદૂરના પ્રકાશમાં તેમના પાકિસ્તાની સમકક્ષો સાથે પરંપરાગત હાથ મિલાવવાનું ટાળ્યું હતું અને પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાથી પ્રભાવિત પરિવારોને પોતાનો વિજય સમર્પિત કર્યો હતો. ત્યારબાદ ભારતે PCB અને ACC ચીફ મોહસીન નકવી, જે પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રી પણ છે, પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ભારતીય પુરુષ ખેલાડીઓની આ નીતિનું પાલન મહિલા ક્રિકેટરોએ કર્યું હતું, જેમણે મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025માં પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવ્યો ન હતો.
તેનાથી વિપરીત, ભારત અને પાકિસ્તાનની જુનિયર ટીમો વચ્ચે સુલતાન ઓફ જોહર કપ હોકી મેચમાં વાતાવરણ હંમેશની જેમ સામાન્ય હતું. ખેલાડીઓએ રાષ્ટ્રગીત પછી હાઇ-ફાઇવની આપ-લે કરી અને 3-3ના રોમાંચક ડ્રો પછી હાથ મિલાવ્યો. મેચ પહેલા, પાકિસ્તાન હોકી ફેડરેશન (PHF) એ તેના ખેલાડીઓને કોઈપણ મુકાબલો ટાળવા અને ફક્ત રમત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા સૂચના આપી હોવાના અહેવાલ છે. આ પગલાથી મેદાન પર આદરણીય અને રમતવીર જેવું વાતાવરણ સુનિશ્ચિત થયું.
આ પણ વાંચો: