સુરતમાં ફરી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટનો રોમાંચ: ભારત–ઇંગ્લેન્ડ અંડર-19 T-20 શ્રેણીની ત્રણ મેચ રમાશે, પ્રવેશ નિઃશુલ્ક
વર્ષ 2019 બાદ સુરતમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા ક્રિકેટની વાપસી થવા જઈ રહી છે. અગાઉ ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ટીમો વચ્ચે સુરતમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મુકાબલા રમાયા હતા.
Published : November 24, 2026 at 3:31 PM IST
સુરત: સુરતના ક્રિકેટપ્રેમીઓ માટે આનંદના સમાચાર સામે આવ્યા છે. શહેરના લાલભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર સ્ટેડિયમમાં ફરી એકવાર આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટનો રોમાંચ જામશે. ભારત અને ઇંગ્લેન્ડની અંડર-19 મહિલા ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે રમાનારી પાંચ મેચોની T-20 શ્રેણીના અંતિમ ત્રણ મુકાબલાનું આયોજન સુરતમાં કરવામાં આવ્યું છે. 1, 3 અને 6 ડિસેમ્બર, 2026ના રોજ રમાનારી આ મેચોમાં દર્શકો માટે પ્રવેશ સંપૂર્ણપણે નિઃશુલ્ક રાખવામાં આવ્યો છે.
વર્ષ 2019 બાદ સુરતમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા ક્રિકેટની વાપસી થવા જઈ રહી છે. અગાઉ ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ટીમો વચ્ચે સુરતમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મુકાબલા રમાયા હતા. ત્યારબાદ લાંબા સમયથી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટની રાહ જોઈ રહેલા સુરતના ક્રિકેટપ્રેમીઓને હવે ફરી સ્ટેડિયમમાં મેચ માણવાની તક મળશે. શ્રેણીની પ્રથમ બે મેચ વડોદરામાં રમાશે, જ્યારે અંતિમ ત્રણ મેચ સુરતના લાલભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર સ્ટેડિયમમાં યોજાશે.
આ શ્રેણી સુરત અને ગુજરાત માટે વધુ ગૌરવની બાબત એટલા માટે પણ છે કે સુરતની યુવા ક્રિકેટર અખ્માહ સોરેન્સ પરમારની ભારતીય અંડર-19 મહિલા ટીમમાં પસંદગી થઈ છે. ગૌરી ગોયલ બાદ ભારતીય અંડર-19 મહિલા ટીમમાં સ્થાન મેળવનારી સુરતની બીજી ખેલાડી તરીકે અખ્માહ શહેરનું નામ રોશન કરી રહી છે. ઘરઆંગણે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના મુકાબલામાં રમવાની તક મળતાં તેની પ્રતિભા પ્રદર્શિત કરવા માટે આ શ્રેણી મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.
ભારતીય ટીમની કમાન ભાવિકા અહિરેને સોંપવામાં આવી છે, જ્યારે અનાદી તાગડે ઉપકપ્તાન તરીકે જવાબદારી સંભાળશે. ટીમમાં અખ્માહ પરમાર ઉપરાંત ઈરા જાધવ, નિધિ મહતો, પૂર્વા વાપ, મહક નરવાસે, શ્રેયા એસ. ચવ્હાણ, મૈત્રી મનિયાર, ઈશ્વરી અવસરે, દિયા યાદવ, સમાયરા રાઘવ, કુમારી પલક, ઉમા કાશ્વી અને પલક સિંહનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
આ શ્રેણી યુવા ખેલાડીઓ માટે આગામી અંડર-19 મહિલા વર્લ્ડ કપની ટીમમાં સ્થાન મેળવવા દાવેદારી મજબૂત કરવાનું મહત્વપૂર્ણ પ્લેટફોર્મ બની રહેશે. મેચો દરમિયાન સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સના વડા વીવીએસ લક્ષ્મણ અને રાષ્ટ્રીય પસંદગી સમિતિના સભ્યો પણ ઉપસ્થિત રહેવાના હોવાથી ખેલાડીઓને પસંદગીકારો સામે પોતાની પ્રતિભા દર્શાવવાની તક મળશે.
સુરતની યુવા ક્રિકેટર અખ્માહ પરમારની ક્રિકેટ સફર પણ નોંધપાત્ર રહી છે. તેના પિતા સોરેન્સ ચાર્લ્સ પરમાર DGVCLમાં ડેપ્યુટી સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ તરીકે ફરજ બજાવે છે, જ્યારે માતા ડૉ. ઝંખના સોરેન્સ પરમાર અમરોલી સ્થિત જે. ઝેડ. શાહ આર્ટ્સ એન્ડ એચ.પી. દેસાઈ કોમર્સ કોલેજમાં પ્રોફેસર છે. અખ્માહ BCCIની ગુજરાત U-17, U-19, U-23 તેમજ સિનિયર મહિલા ટીમોમાં રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરી ચૂકી છે અને હાલ ગુજરાત U-19 ટીમની કેપ્ટન છે. વર્ષ 2026માં તેણે બેંગલુરુ ખાતે U-19 NCA અને હાઈ પરફોર્મન્સ કેમ્પ (COE)માં પણ ભાગ લીધો હતો.
ત્રિવેન્દ્રમ ખાતે યોજાયેલી BCCIની અંડર-19 મહિલા T-20 ટુર્નામેન્ટમાં અખ્માહે બોલિંગ અને બેટિંગ બંને ક્ષેત્રે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. મધ્યપ્રદેશ સામે 21 રનમાં 3 વિકેટ, આસામ સામે 11 રનમાં 3 વિકેટ, હૈદરાબાદ સામે 21 રનમાં 3 વિકેટ, મહારાષ્ટ્ર સામે 17 રનમાં 2 વિકેટ અને વિદર્ભ સામે 29 રનમાં 1 વિકેટ મેળવી તે ટુર્નામેન્ટની બીજી સૌથી વધુ વિકેટ ઝડપનાર બોલર બની હતી. બેટિંગમાં પણ હૈદરાબાદ સામે 19 બોલમાં અણનમ 23 રન અને મહારાષ્ટ્ર સામે 27 બોલમાં અણનમ 27 રન બનાવી પાંચમાંથી ચાર મેચમાં 'મેન ઓફ ધ મેચ'નો ખિતાબ મેળવ્યો હતો.
દેશની શ્રેષ્ઠ 60 અંડર-19 મહિલા ક્રિકેટરોમાં સ્થાન મેળવ્યા બાદ બિલાસપુર, હિમાચલ પ્રદેશ ખાતે યોજાયેલી ચેલેન્જર ટ્રોફીમાં પણ અખ્માહે પોતાની છાપ છોડી હતી. ઈન્ડિયા-A, ઈન્ડિયા-B, ઈન્ડિયા-C અને ઈન્ડિયા-D વચ્ચે રમાયેલી સ્પર્ધામાં માત્ર ત્રણ મેચમાં 6 વિકેટ ઝડપી 'બેસ્ટ બોલર'નું બહુમાન મેળવ્યું હતું.
આ ઉપરાંત 10થી 22 નવેમ્બર, 2026 દરમિયાન બેંગલુરુના BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે ભારત અને નેપાળ વચ્ચે યોજાયેલી અંડર-19 મહિલા T-20 ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં પણ અખ્માહે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. ઈન્ડિયા-A સામે 29 બોલમાં 44 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે ફાઇનલમાં માત્ર 18 બોલમાં 40 રનની તોફાની ઇનિંગ રમવા સાથે એક વિકેટ ઝડપી 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' બની હતી.
ક્રિકેટપ્રેમીઓ વધુમાં વધુ સંખ્યામાં સ્ટેડિયમમાં આવી યુવા ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહન આપે તે હેતુથી SDCA દ્વારા તમામ મેચોમાં પ્રવેશ નિઃશુલ્ક રાખવામાં આવ્યો છે. સુરતમાં મોટી સંખ્યામાં દર્શકોની હાજરી ભવિષ્યમાં શહેરને વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચોની યજમાની અપાવવામાં મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે. આ આયોજનને સફળ બનાવવા BCCI, ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશન અને SDCA દ્વારા તૈયારીઓ હાથ ધરવામાં આવી છે.
સુરતમાં મેચોનો કાર્યક્રમ
1 ડિસેમ્બર, 2026 ત્રીજી T-20 સાંજે 6:00 વાગ્યે
3 ડિસેમ્બર, 2026 ચોથી T-20 સાંજે 6:00 વાગ્યે
6 ડિસેમ્બર, 2026 પાંચમી T-20 બપોરે 1:00 વાગ્યે
સ્થળ: લાલભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર સ્ટેડિયમ, સુરત
પ્રવેશ: દર્શકો માટે સંપૂર્ણ નિઃશુલ્ક
આ શ્રેણી માત્ર આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટની વાપસી નહીં, પરંતુ સુરતની દીકરી અખ્માહ પરમાર માટે પોતાના શહેરમાં ભારતીય ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાની ગૌરવભરી તક પણ બની રહેશે. હવે સુરતના ક્રિકેટપ્રેમીઓ 1 ડિસેમ્બરથી સ્ટેડિયમમાં ભારત–ઇંગ્લેન્ડના યુવા ખેલાડીઓ વચ્ચેના રોમાંચક મુકાબલાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
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