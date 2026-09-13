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હોકીના મેદાન પર ડબલ ધમાકો, મહિલા પછી પુરુષ જુનિયર ટીમ પણ ચેમ્પિયન બની

ભારતે જુનિયર એશિયા કપ 2026માં નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. ભારતીય પુરુષ અને મહિલા એમ બંને જુનિયર હોકી ટીમોએ એશિયા કપનો ખિતાબ જીત્યો છે.

મહિલા પછી પુરુષ જુનિયર ટીમ પણ ચેમ્પિયન બની
મહિલા પછી પુરુષ જુનિયર ટીમ પણ ચેમ્પિયન બની (HOCKEY INDIA X)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 7:47 PM IST

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JUNIOR HOCKEY ASIA CUP: આજનો દિવસ ભારતીય હોકી માટે ઐતિહાસિક સાબિત થયો છે. ભારતીય મહિલા ટીમે જુનિયર એશિયા કપનો ખિતાબ જીત્યાના થોડા સમય બાદ જ, ભારતીય પુરુષ હોકી ટીમ પણ ચેમ્પિયન બની છે. ભારતે ફાઇનલમાં દક્ષિણ કોરિયાને 4-1થી હરાવીને જુનિયર એશિયા કપનો ખિતાબ જીતી લીધો છે. આ જીત સાથે ભારતીય ટીમ જુનિયર વર્લ્ડ કપ માટે પણ ક્વોલિફાય થઈ ગઈ છે. ભારતીય જુનિયર હોકી ટીમે અગાઉની ટુર્નામેન્ટ પણ જીતી હતી અને આ વર્ષે પણ પોતાનો ખિતાબ સફળતાપૂર્વક જાળવી રાખ્યો છે. આ ઉપરાંત, ચેમ્પિયન ટીમના દરેક સભ્યને ₹3 લાખનું રોકડ ઇનામ આપવામાં આવશે, જ્યારે સપોર્ટ સ્ટાફને ₹1.5 લાખ આપવામાં આવશે.

રવિવારે (13 સપ્ટેમ્બર) રમાયેલી AHF જુનિયર એશિયા કપની રોમાંચક ફાઈનલ મેચમાં, ભારતીય પુરુષ ટીમે દક્ષિણ કોરિયાને 4-1થી કારમી હાર આપી હતી. આ ભવ્ય જીત સાથે, ભારતે માત્ર પોતાનું ખંડીય (કોન્ટિનેન્ટલ) ટાઇટલ સફળતાપૂર્વક જાળવી રાખ્યું નથી, પરંતુ એશિયન હોકી પર ફરી એકવાર પોતાનું વર્ચસ્વ પણ સ્થાપિત કર્યું છે.

આ ખિતાબી જીત સાથે, ભારતીય જુનિયર પુરુષ હોકી ટીમે FIH જુનિયર વર્લ્ડ કપ માટે પણ પોતાનું અધિકૃત સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. એક જ દિવસમાં, ભારતની બંને જુનિયર ટીમોએ ખંડીય ચેમ્પિયન બનીને દેશનું ગૌરવ વધાર્યું છે. મહિલા ટીમની જીત બાદ તરત જ, દક્ષિણ કોરિયા જેવી મજબૂત ટીમ સામે પુરુષ ટીમે મેળવેલી શાનદાર જીતને પગલે સમગ્ર દેશમાં ઉત્સાહ અને ઉજવણીનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું છે.

મેચની શરૂઆતથી જ ભારતીય ફોરવર્ડ લાઈને કોરિયન ડિફેન્સ પર ચારે બાજુથી હુમલો કરવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. ભારતીય ટીમનો ઈરાદો પહેલા જ ક્વાર્ટરથી સ્પષ્ટપણે જણાઈ આવતો હતો. ભારતને 9મી મિનિટે પ્રથમ સફળતા મળી; અજીત યાદવે શાનદાર ગોલ કરીને ટીમને 1-0ની શરૂઆતની સરસાઈ અપાવી. ત્યારબાદ, 13મી મિનિટે અનમોલ એકકાએ વધુ એક ગોલ કરીને ભારતની સરસાઈ 2-0 સુધી પહોંચાડી દીધી. માત્ર પહેલા જ ક્વાર્ટરમાં બે ગોલ કરીને ભારતે મેચ પર સંપૂર્ણ વર્ચસ્વ સ્થાપિત કરી લીધું હતું.

બીજા ક્વાર્ટરમાં પણ રમતની સ્થિતિ યથાવત રહી. ભારતે બોલ પર પોતાનું નિયંત્રણ જાળવી રાખ્યું અને કોરિયન ખેલાડીઓને તેમના પોતાના હાફ (મેદાનના અડધા ભાગ)માંથી બહાર આવવા દીધા નહીં. 21મી મિનિટે, પ્રભદીપ સિંહે કોરિયન ગોલકીપરને થાપ આપીને ભારતનો ત્રીજો ગોલ નોંધાવ્યો. 3-0ની આ મજબૂત સરસાઈએ દક્ષિણ કોરિયાના મનોબળને સંપૂર્ણપણે તોડી નાખ્યું. ભારતીય મિડફિલ્ડર્સે મેદાનના દરેક ખૂણે કોરિયાના પાસિંગને અટકાવ્યું, જ્યારે ભારતીય ડિફેન્સે પ્રતિસ્પર્ધી દ્વારા કરવામાં આવેલા દરેક હુમલાને સરળતાથી નિષ્ફળ બનાવ્યો. હાફ-ટાઈમ સુધીમાં, ભારત 3-0ની મજબૂત સરસાઈ પર હતું.

ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં, દક્ષિણ કોરિયાએ વાપસી કરવાના અને ભારતીય રક્ષણ-વ્યૂહને ભેદવા માટે ઝડપી હુમલા કરવાના અનેક પ્રયાસો કર્યા; જોકે, ભારતીય ગોલકીપર અને ડિફેન્ડર્સે ખડકની જેમ મક્કમ રહીને તેમના દરેક પ્રયાસને નિષ્ફળ બનાવ્યા. ત્યારબાદ, ચોથા અને અંતિમ ક્વાર્ટરમાં ભારતે ફરી એકવાર પોતાની આક્રમક ક્ષમતાનું પ્રદર્શન કર્યું. મેચની 50મી મિનિટમાં આશુ મૌર્યએ શાનદાર શોટ દ્વારા ગોલ કરીને ભારતની સરસાઈ 4-0 કરી દીધી. આ ગોલ સાથે ભારતીય ટીમમાં ઉત્સાહ અને ઉજવણીનો માહોલ છવાઈ ગયો, કારણ કે હવે ખિતાબ જીતવો નિશ્ચિત જણાતો હતો.

દક્ષિણ કોરિયાએ 54મી મિનિટમાં તેમનો એકમાત્ર ગોલ કર્યો, જ્યારે લી મિન-હ્યોકે ભારતીય ડિફેન્સની એક નાનકડી ભૂલનો લાભ ઉઠાવીને ગોલ નોંધાવ્યો. જોકે, ત્યાં સુધીમાં ઘણું મોડું થઈ ચૂક્યું હતું અને આ ગોલ માત્ર હારના અંતરને થોડું ઘટાડવા પૂરતો જ સીમિત રહ્યો; અંતે, ભારતે ફાઈનલ મેચ 4-1થી જીતી લીધી.

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