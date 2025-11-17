ભારત-પાકિસ્તાન મેચમાં કેચને લઈને વિવાદ થયો વિવાદ, જાણો નિયમ શું કહે છે...
ભારત-પાકિસ્તાન મેચમાં એક કેચથી વિવાદ થયો છે. ચાલો તેને વિગતવાર જોઈએ.
Published : November 17, 2025 at 2:42 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની દરેક ક્રિકેટ મેચ હંમેશા વિવાદાસ્પદ રહે છે. આ વખતે, ગયા રવિવારે દોહાના વેસ્ટ એન્ડ પાર્ક ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ 2025 મેચમાં ભારત A અને પાકિસ્તાન શાહીન ટકરાયા હતા. ભારત પાકિસ્તાન સામે 8 વિકેટથી હારી ગયું હતું.
આ મેચમાં બંને ટીમો વચ્ચે હાથ ન મિલાવવાની નીતિ ચાલુ રહી. ત્રીજા અમ્પાયરના નિર્ણયથી વિવાદ થયો, અને ભારતીય A ખેલાડીઓ મેદાન પરના અમ્પાયર સાથે ઉગ્ર બોલિંગમાં વ્યસ્ત જોવા મળ્યા. ભારતની હાર બાદ આ મામલો વધુ વકર્યો.
ભારત-પાકિસ્તાન મેચમાં કેચને લઈને વિવાદ
ભારતના 137 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે પાકિસ્તાનની ઇનિંગ્સની 10મી ઓવરમાં વિવાદ ફાટી નીકળ્યો. પાકિસ્તાનના ઓપનર માઝ સદકતે સુયશ શર્માના બોલ પર ડીપ મિડ-વિકેટ પર છગ્ગો ફટકારવાનો પ્રયાસ કર્યો. ડીપમાં ફિલ્ડિંગ કરી રહેલા નેહલ વાઢેરાએ બોલને બાઉન્ડ્રી લાઇનની અંદર કેચ કર્યો પરંતુ તે બાઉન્ડ્રી દોરડા સુધી પહોંચે તે પહેલાં જ તેને મેદાનમાં ફેંકી દીધો. નમન ધીરે બોલને કેચ કર્યો અને રિલે કેચ પૂર્ણ કર્યો.
આનાથી વિવાદ થયો. રિપ્લેમાં જોવા મળ્યું કે કેચ સ્પષ્ટ હતો, કારણ કે નેહલે બોલને બાઉન્ડ્રી લાઇન પાર કરતા પહેલા છોડી દીધો હતો. મોટાભાગના લોકોએ અપેક્ષા રાખી હતી કે થર્ડ અમ્પાયર આઉટનો સંકેત આપશે. પાકિસ્તાની બેટ્સમેન પણ આઉટ થવાની અપેક્ષા રાખીને પેવેલિયન પરત ફરતો દેખાયો. જોકે, થર્ડ અમ્પાયરે તેને નોટ આઉટ જાહેર કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા.
ત્યારબાદ ભારતીય ખેલાડીઓ મેદાન પરના અમ્પાયર સાથે આ બાબતે ચર્ચા કરતા જોવા મળ્યા, પરંતુ તે એક નવો નિયમ ફેરફાર હતો જેના કારણે ભારતીય ટીમને વિકેટ મળી શકી નહીં. જોકે, સૌથી આશ્ચર્યજનક વાત એ હતી કે અમ્પાયરે તેને બાઉન્ડ્રી કે આઉટ જાહેર ન કરી, અને તેના બદલે તેને ડોટ બોલ જાહેર કર્યો.
નિયમ ફેરફાર જેના કારણે ભારતને વિકેટ ના મળી
આ ફેરફાર જૂન 2025 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ દ્વારા જાહેર કરાયેલ નિયમ 19.5.2 માં ફેરફાર છે. નવા ફેરફાર મુજબ, ખેલાડીને બાઉન્ડ્રી લાઇન પાર કર્યા પછી હવામાં ઉડવાની મંજૂરી છે. જો કે, ફિલ્ડરનો લેન્ડિંગ પોઈન્ટ બાઉન્ડ્રી લાઇનની અંદર હોવો જોઈએ અને તેને તેનાથી આગળ વધવાની મંજૂરી નથી. નેહલના કિસ્સામાં, તેણે બોલ છોડ્યો, પરંતુ તે બાઉન્ડ્રી લાઇનની બહાર પડ્યો, જેના કારણે ભારતને વિકેટ મળી નહીં.
ICC અનુસાર, આમ કર્યા પછી, તેણે સંપૂર્ણપણે બાઉન્ડ્રી લાઇનની અંદર રહેવું પડશે. આ વાત બીજા ખેલાડી ફિલ્ડિંગ પૂર્ણ કરી રહ્યા હોય ત્યારે પણ લાગુ પડે છે. આ ફેરફાર આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો અને પછીના વર્ષે MCC ના ક્રિકેટના કાયદામાં તેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.
પેટા કલમ 19.5.2.1 મુજબ, જ્યારે કોઈ ફિલ્ડર બાઉન્ડ્રી લાઇનની બહાર હવામાં ઉડતા બોલને સ્પર્શ કરે છે અને પછી બહાર જમીન પર પાછો પડે છે, ત્યારે બોલ આપમેળે બાઉન્ડ્રી લાઇનની બહાર પડ્યો હોવાનું માનવામાં આવે છે. કારણ કે નેહલે રમતના મેદાનની અંદર બોલ છોડ્યો હતો અને બોલ બાઉન્ડ્રી લાઇનને સ્પર્શ્યો ન હતો, તેથી તેને છગ્ગો આપવામાં આવ્યો ન હતો.
