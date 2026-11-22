થોડીવારમાં ટીમ ઈન્ડિયા ઉતરશે મેદાનમાં, પાકિસ્તાન સામે હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલો
આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એક હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ રમાશે. આ મેચ બપોરે 3:30 વાગ્યે શરૂ થશે, જેમાં બંને કેપ્ટન 3 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.
Published : November 22, 2026 at 1:31 PM IST|
Updated : November 22, 2026 at 1:42 PM IST
IND A vs PAK A: એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2026 માં ભારત A અને પાકિસ્તાન A વચ્ચે મુખ્ય મુકાબલો થશે. બંને ટીમોએ ટુર્નામેન્ટની પોતાની શરૂઆતની મેચ જીતી છે અને હવે તે સિલસિલો ચાલુ રાખવાનો પ્રયાસ કરશે. પાકિસ્તાન અને ભારત વચ્ચે ક્રિકેટના મેદાન પર જોરદાર હરીફાઈ છે અને જ્યારે પણ બંને ટીમો એકબીજા સામે આવે છે, ત્યારે ઉત્સાહ બમણો થઈ જાય છે. પાકિસ્તાન A સામેની આ મહાકાવ્ય મુકાબલામાં બધાની નજર વૈભવ સૂર્યવંશી અને અભિષેક શર્મા પર રહેશે.
બંને ટીમો ગ્રુપ B નો ભાગ છે અને ટુર્નામેન્ટની આઠમી મેચમાં એકબીજાનો સામનો કરશે. આ મેચ દોહાના વેસ્ટ એન્ડ પાર્ક ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ભારત A અને પાકિસ્તાન A વચ્ચેની મેચ ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 3:30 વાગ્યે શરૂ થશે. આ મહા મુકાબલો સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્કના ટીવી ચેનલો અને સોની લિવ એપ પર લાઇવ જોઈ શકાય છે.
Aaj dopahar 3 baje se, 𝐃𝐎 𝐍𝐎𝐓 𝐃𝐈𝐒𝐓𝐔𝐑𝐁 mode ON! 🚨 Because when India and Pakistan collide, you don't want to miss a single delivery! 🥶 Watch India A vs Pakistan A in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026 TODAY, 3 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvPAK— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 22, 2026
વૈભવ સૂર્યવંશી અને અભિષેક શર્મા પર રહેશે નજર
વૈભવ સૂર્યવંશી અને અભિષેક શર્મા ભારતીય ક્રિકેટના બે સૌથી લોકપ્રિય સ્ટાર છે. બંને ભારતીય T20I ટીમના મુખ્ય સભ્યો છે અને હવે ODI ફોર્મેટમાં પોતાને સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આ જ કારણ છે કે પસંદગીકારોએ તેમને ODI ફોર્મેટમાં આયોજિત ACC એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ ટુર્નામેન્ટમાં સામેલ કર્યા છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં અભિષેક શર્માનો નેપાળ સામેનો પહેલો મુકાબલો ખાસ પ્રભાવશાળી નહોતો, અને તે બે આંકડા સુધી પહોંચી શક્યો ન હતો. જોકે, અભિષેક હવે પાકિસ્તાન A સામે મોટી ઇનિંગ્સ રમીને પોતાની છાપ છોડવાનો પ્રયાસ કરશે. પાકિસ્તાન સામે તેનો રેકોર્ડ સારો છે.
𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐓𝐀𝐆𝐄 𝐈𝐒 𝐒𝐄𝐓 𝐅𝐎𝐑 𝐂𝐑𝐈𝐂𝐊𝐄𝐓’𝐒 𝐅𝐈𝐄𝐑𝐂𝐄𝐒𝐓 𝐒𝐇𝐎𝐖𝐃𝐎𝐖𝐍! Fearless cricket, big hits, and zero room to blink - India’s rising stars are ready to light up the pitch today! 🚀🔥 Watch India A vs Pakistan A in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026 TODAY, 3 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvPAK— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 22, 2026
વૈભવ સૂર્યવંશી શાનદાર ફોર્મમાં છે અને એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2026 ની નેપાળ સામેની પહેલી મેચમાં 26 રન બનાવ્યા હતા. સારી શરૂઆત છતાં, વૈભવ તેની ઇનિંગ્સને મોટી ઇનિંગ્સમાં રૂપાંતરિત કરી શક્યો ન હતો. હવે, 15 વર્ષીય સ્ટાર પાકિસ્તાન એ સામે પ્રભાવ પાડવાનો પ્રયાસ કરશે. વૈભવે ગયા વર્ષે એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સમાં પાકિસ્તાન એ સામે 28 બોલમાં 45 રન બનાવ્યા હતા. જોકે, તે ટુર્નામેન્ટ T20 ફોર્મેટમાં યોજાઈ હતી. હવે, સૂર્યવંશી પાકિસ્તાન એ સામે ફરીથી મોટી ઇનિંગ્સ રમવાનો પ્રયાસ કરશે, પરંતુ આ વખતે તેની પાસે ઘણી ઓવરો હશે.
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