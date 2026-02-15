IND WA vs PAK WA: ટીમ ઈન્ડિયાએ પાકિસ્તાનને 8 વિકેટથી હરાવ્યું, 8 પાકિસ્તાનની બેટ્સમેન ડબલ ફિગર સુધી પણ ન પહોંચ્યા
ACC મહિલા એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2026 માં ભારત A અને પાકિસ્તાન A ટીમો વચ્ચે મુકાબલો થયો. ભારતીય ટીમે પાકિસ્તાનને 8 વિકેટથી હરાવ્યું.
Published : February 15, 2026 at 3:55 PM IST
IND WA vs PAK WA: ACC મહિલા રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ 2026 માં, વૃંદા દિનેશની શાનદાર અડધી સદીને કારણે, ભારત A એ પાકિસ્તાન A ને 8 વિકેટથી હરાવ્યું. આ ટુર્નામેન્ટમાં ટીમનો પ્રથમ વિજય હતો. અગાઉ, ટીમ ઇન્ડિયાએ તેમની શરૂઆતની મેચમાં UAE સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જેનાથી ક્રિકેટ જગત ચોંકી ગયું હતું. આ હારમાંથી શીખીને, ટીમ ઇન્ડિયાએ બીજી મેચમાં શાનદાર વાપસી કરી, પાકિસ્તાનને 8 વિકેટથી હરાવ્યું. વૃંદા દિનેશે 29 બોલમાં અણનમ 55 રન બનાવ્યા, જેમાં 12 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
અગાઉ, ટોસ હારીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા પછી, ભારતે પાકિસ્તાનની બેટિંગને ધરાશાય કરી દીધી. પાકિસ્તાન 20 ઓવર પણ ટકી શક્યું નહીં. ભારતીય બોલરોએ પાકિસ્તાનને 18.5 ઓવરમાં ફક્ત 93 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું, જેનાથી ભારતને 94 રનનો સામાન્ય લક્ષ્યાંક મળ્યો. જવાબમાં, ટીમ ઇન્ડિયાએ 11મી ઓવરમાં વિજય મેળવ્યો.
𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐚𝐫𝐞 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐜𝐤 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐧 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐏𝐚𝐤𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧🤩— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) February 15, 2026
The bowling unit fired in unison to set the tone and the top order made no mistakes in the second half 🇮🇳#DPWorldWomensAsiaCupRisingStars2026 #INDWvPAKW #ACC pic.twitter.com/FbflqmQgcL
10.1 ઓવરમાં પાકિસ્તાનને હરાવ્યું
મેચ 59 બોલ બાકી રહેતાં પૂરી થઈ ગઈ. આ મેચમાં પાકિસ્તાન પર ટીમ ઈન્ડિયાનું વર્ચસ્વ કેટલું હતું તેનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે ટીમે 59 બોલ બાકી રહેતાં મેચ જીતી લીધી. ટીમ ઈન્ડિયા તરફથી બેટિંગ શરૂ કરનાર હુમૈરા કાઝી પહેલા જ બોલ પર આઉટ થઈ ગઈ. આ પછી, વૃંદા દિનેશ અને અનુષ્કા શર્માએ ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી અને ટીમને વિજયની નજીક લાવી. વૃંદા આ મેચમાં ટીમ માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતી. તેણીએ 29 બોલમાં 55 રનની ધમાકેદાર અણનમ ઇનિંગ્સ રમી, જેનાથી ટીમને માત્ર 10.1 ઓવરમાં પાકિસ્તાનને હરાવવામાં મદદ મળી.
8 પાકિસ્તાનની બેટ્સમેન ડબલ ફિગર સુધી પણ ન પહોંચ્યા
ભારતીય મહિલા બોલિંગ સામે પાકિસ્તાનના બેટ્સમેનો પત્તાના ઢગલા જેવા પડી ભાંગ્યા. આ મેચમાં ટીમ માટે પાંચ બોલરોએ વિકેટ લીધી. સાયમા ઠાકુર, કેપ્ટન રાધા યાદવ અને પ્રેમા રાવતે બે-બે વિકેટ લીધી. આ મેચમાં આઠ પાકિસ્તાની બેટ્સમેન બે આંકડા સુધી પહોંચી શક્યા નહીં. પાકિસ્તાન માટે ઓપનર શવાલ ઝુલ્ફિકરે 29 બોલમાં 23 રન બનાવીને સૌથી વધુ રન બનાવ્યા. આ ટુર્નામેન્ટમાં પાકિસ્તાનનો પહેલો પરાજય છે, જેણે અગાઉની મેચમાં નેપાળને હરાવ્યું હતું.
