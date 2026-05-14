IPL 2026 ની વચ્ચે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત, ગુજરાત ટાઈટન્સના 2 ખેલાડીઓનો સમાવેશ

બીસીસીઆઈએ શ્રીલંકા અને અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરી છે.

Published : May 14, 2026 at 5:43 PM IST

INDIA A SQUAD: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ 9 જૂનથી શ્રીલંકા દ્વારા યોજાનારી વન-ડે ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે ભારત 'A' ટીમની ટીમની જાહેરાત કરી છે. આ શ્રેણી માટે, BCCI એ ઘણા યુવા ખેલાડીઓને તક આપી છે, જેમાં સૌથી પ્રખ્યાત નામ 15 વર્ષીય ડાબોડી ઓપનિંગ બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશીનું છે. વધુમાં, તિલક વર્મા આ ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં ભારત 'A' ટીમની કેપ્ટનશીપની જવાબદારી સંભાળશે, જ્યારે રિયાન પરાગને ઉપ-કપ્તાન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ભારત 'A' ટીમ ઉપરાંત, આ ટૂર્નામેન્ટમાં યજમાન રાષ્ટ્ર, શ્રીલંકા અને ત્રીજી ભાગ લેતી ટીમ, અફઘાનિસ્તાન 'A' ભાગ લેશે. ટૂર્નામેન્ટની ફાઇનલ મેચ 21 જૂને રમાશે.

પ્રિયાંશ આર્ય અને પ્રભસિમરન સિંહનો સમાવેશ

2026ની આઈપીએલ સીઝનમાં, ઘણા યુવા ભારતીય ખેલાડીઓએ તેમના પ્રદર્શનથી બધાને પ્રભાવિત કર્યા છે; તેમાં પંજાબ કિંગ્સના ઓપનિંગ બેટ્સમેન પ્રિયાંશ આર્ય અને પ્રભસિમરન સિંહનો સમાવેશ થાય છે, જેમણે આગામી ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે ઈન્ડિયા-એ ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. વધુમાં, ટીમમાં સમાવિષ્ટ અન્ય ભારતીય ખેલાડીઓની વાત કરીએ તો, યાદીમાં અંશુલ કંબોજ, યશ ઠાકુર અને વિપ્રજ નિગમ, આયુષ બદોની અને હર્ષ દુબેનો સમાવેશ થાય છે.

ત્રિકોણીય શ્રેણી માટેની ભારત 'A' ટીમ

તિલક વર્મા (કેપ્ટન), પ્રિયાંશ આર્ય, વૈભવ સૂર્યવંશી, રિયાન પરાગ (વાઈસ-કેપ્ટન), આયુષ બદોની, નિશાંત સિંધુ, હર્ષ દુબે, સૂર્યાંશ શેડગે, પ્રભસિમરન સિંઘ (વિકેટકીપર), કુમાર કુશાગ્ર (વિકેટકીપર), વિપરાજ નિગમ, યશ ઠાકુર, યુધ્ધવીર સિંહ, અંશુલ કંબોજ, અરશદ ખાન.

ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે ટીમ ઇન્ડિયાનો શેડ્યુલ

શ્રીલંકામાં રમાનારી આગામી ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં ભારત 'એ' ટીમના શેડ્યુલ અંગે, તેઓ 9 જૂને યજમાન રાષ્ટ્ર, શ્રીલંકા 'એ' સામે ટકરાશે. ત્યારબાદ, 11 જૂને, ભારત 'એ' ટીમ અફઘાનિસ્તાન 'એ' સામે રમવાની છે. 15 અને 17 જૂને, ટીમ ઇન્ડિયા ફરી એકવાર અનુક્રમે શ્રીલંકા 'એ' અને અફઘાનિસ્તાન 'એ' સામે ટકરાશે. આ ત્રિકોણીય શ્રેણીની અંતિમ મેચ 21 જૂને ટોચના બે સ્થાનો પર રહેનારી બે ટીમો વચ્ચે રમાશે. આ વનડે ત્રિકોણીય શ્રેણીની બધી મેચો દામ્બુલાના સ્ટેડિયમમાં યોજાશે.

રેડ બોલ શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત બાકી

આ પ્રવાસ દરમિયાન, ભારત 'A' ટીમ ત્રિકોણીય ODI શ્રેણી રમવા ઉપરાંત, યજમાન શ્રીલંકા 'A' ટીમ સામે બે રેડ-બોલ મેચ પણ રમવાની છે; આ શ્રેણી માટે ટીમની જાહેરાત BCCI દ્વારા પછીથી કરવામાં આવશે. આ રેડ-બોલ શ્રેણીની બંને મેચ ગાલે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.

