ટીમ ઈન્ડિયા આજે શ્રેણી કબ્જે કરવા મેદાનમાં ઉતરશે, જાણો તમે કેટલા વાગ્યે અને ક્યાંથી લાઈવ એક્શન જોઈ શકશો?
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ અને ઝિમ્બાબ્વે મહિલા ક્રિકેટ ટીમ વચ્ચે આજે બીજી T20I મેચ રમાશે.
Published : October 18, 2026 at 1:04 PM IST
IND W VS ZIM W: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ અને ઝિમ્બાબ્વે મહિલા ક્રિકેટ ટીમ વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમાઈ રહી છે. સ્મૃતિ મંધાનાની કેપ્ટનશીપ હેઠળની ટીમ ઈન્ડિયાએ પ્રથમ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું અને ચાર વિકેટથી જીત મેળવી હતી. તેથી, બીજી મેચ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. જીત સાથે, ભારતીય ટીમ શ્રેણીમાં 2-0 ની અજેય લીડ મેળવવાનું લક્ષ્ય રાખશે. દરમિયાન, ઝિમ્બાબ્વે ટીમ જીત અને 1-1 થી ડ્રો કરવાનું લક્ષ્ય રાખશે. તો, ચાલો એક નજર કરીએ મેચ કયા સમયે શરૂ થશે અને તમે તેને ક્યાં લાઈવ જોઈ શકો છો.
આજે મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ અને ઝિમ્બાબ્વે મહિલા ક્રિકેટ ટીમ વચ્ચે આજે સાંજે બીજી T20 મેચ રમાશે. મેચ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે. ટોસ સાંજે 6:30 વાગ્યે થશે. તેથી, ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો સાંજે આ મેચનો આનંદ માણી શકશે.
What goes into preparing a team that believes in dominating every game? 🔥 #DeeptiSharma talks about #TeamIndia’s preparation, approach and intent. 💪 #INDvZIM | 2nd T20I 👉 SUN, OCT 18, 6.30 PM https://t.co/x8PG9t4erJ— Star Sports (@StarSportsIndia) October 18, 2026
ભારત-ઝિમ્બાબ્વે મેચ ક્યાં રમાશે?
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ અને ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટ ટીમ વચ્ચેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની બધી મેચો રાયપુરના શહીદ વીર નારાયણ સિંહ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. પરિણામે, બીજી T20 મેચ પણ આ જ મેદાન પર રમાશે.
1st T20I: ✅ 2nd T20I: ⏳ Team India are ready to continue their dominance! 💙🔥 #INDvZIM | 2nd T20I 👉 SUN, OCT 18, 6.30 PM https://t.co/4XfLPihJTK— Star Sports (@StarSportsIndia) October 18, 2026
આ મેચ ક્યાં પ્રસારિત થશે?
બીજી T20 મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર જોઈ શકાય છે. આ મેચનું લાઈવ પ્રસારણ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ 1, સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ 2 અને સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ 3 પર કરવામાં આવશે. વધુમાં, આ મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ JioHotstar એપ પર કરવામાં આવશે. આ મેચ DD Sports પર પણ મફતમાં પ્રસારિત કરવામાં આવશે, જ્યાં તમે ફ્રી ડીશ પર મેચનો આનંદ માણી શકો છો. તેથી, તમે આ ચેનલો અને એપ્સ પર આ મેચનો આનંદ માણી શકો છો.
The Women in Blue are geared up to continue their winning momentum and make it 2️⃣-0️⃣ against Zimbabwe in the 2nd T20I! 💪🇮🇳 🗓️ Sunday, 18 October ⏰ 7:00 PM IST 📍 Raipur 📺 Watch LIVE on DD Sports (DD Free Dish) #INDvsZIM #TeamIndia https://t.co/AWDKNDNd7c— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 17, 2026
ભારતીય મહિલા ટીમ શ્રેણી કબ્જે કરવાનો લક્ષ્ય રાખશે
ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે રમાયેલી T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ યજમાન ટીમે એકતરફી રીતે જીતી હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ઝિમ્બાબ્વેએ 5 વિકેટ ગુમાવીને 114 રન બનાવ્યા અને 115 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો. આ લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ઝિમ્બાબ્વેએ ફક્ત 15.4 ઓવરમાં જ તેને હાંસલ કરી લીધો અને શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી લીધી. હવે, સ્મૃતિ મંધાના અને કંપની બીજી મેચ જીતીને શ્રેણીમાં 2-0ની અજેય લીડ મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે.
બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઈંગ-11
ભારત: શફાલી વર્મા, સ્મૃતિ મંધાના (કેપ્ટન), અનુષ્કા શર્મા, હરમનપ્રીત કૌર, નિક્કી પ્રસાદ, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), દીપ્તિ શર્મા, શ્રી ચરાણી, અરુંધતી રેડ્ડી, નંદિની શર્મા અને ક્રાંતિ ગૌર.
ઝિમ્બાબ્વે: કેલીસ ન્ધલોવુ, પ્યારું બિઝા, ચિપો મુગેરી-તિરિપાનો, શાર્નેય મેયર્સ, મિશેલ માવુંગા, ન્યાશા ગ્વાનઝુરા, ફ્રાન્સિસ્કા ચિપારે, મોડેસ્ટર મુપાચિકવા (ડબલ્યુકે), જોસેફાઈન ન્કોમો (કેપ્ટન), ઓલિએન્ડર ચારે અને ટેન્ડાઈ માકુશા.
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