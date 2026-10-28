આજે વડોદરામાં ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે મુકાબલો, જાણો મેચ મફતમાં ક્યાં જોઈ શકશો
આજે ભારતીય મહિલા ટીમ ઝિમ્બાબ્વે મહિલા ટીમ વચ્ચે ત્રીજી મેચ રમાશે. ચાલો જાણીએ કે, આ મેચ ક્યારે અને ક્યાં લાઈવ જોવી.
Published : October 28, 2026 at 1:02 PM IST
ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે આજે વડોદરાના કોટમ્બી સ્થિત BCA સ્ટેડિયમ ખાતે ત્રીજી ODI રમાશે. આ મેચમાં ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાને કેપ્ટન તરીકે પોતાની પહેલી ODI શ્રેણીમાં ક્લીન સ્વીપ કરવાની તક મળશે. અગાઉ, તેણીએ કેપ્ટન તરીકે પોતાની પહેલી T20I શ્રેણીમાં ક્લીન સ્વીપ હાંસલ કરીને ઝિમ્બાબ્વેને 3-0થી હરાવ્યું હતું. હાલમાં, તેઓ ODI શ્રેણીમાં 2-0થી આગળ છે. શ્રેણીની ત્રીજી મેચ આજે, 28 ઓક્ટોબર (બુધવાર) રમાશે.
મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચેની ત્રીજી વનડે મેચ ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 2:00 વાગ્યે શરૂ થશે. બંને ટીમોના કેપ્ટન બપોરે 1:30 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાન પર પહોંચશે.
𝟐-𝟎 𝐔𝐏 & 𝐄𝐘𝐄𝐈𝐍𝐆 𝐀 𝐂𝐋𝐄𝐀𝐍 𝐒𝐖𝐄𝐄𝐏! 🏆🔥 Smriti Mandhana is one win away from scripting a special milestone - her first ODI series win as India’s full-time captain! 🇮🇳💙 Will #TeamIndia make it 3-0 and wrap up the series in style? 💪🏏 #INDvZIM 3rd ODI 👉 WED, OCT 28 | 1:50 PM— Star Sports (@StarSportsIndia) October 28, 2026
મેચ કઈ ચેનલ પર જોઈ શકશો?
ભારત અને ઝિમ્બાબ્વેની મહિલા ટીમો વચ્ચેની ત્રીજી વનડે મેચનું સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક ટીવી ચેનલો પર લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે. મેચનું JioHotstar એપ પર પણ પ્રસારણ કરવામાં આવશે. મેચની કોમેન્ટ્રી અંગ્રેજી, હિન્દી અને અન્ય ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ રહેશે. આ મેચનું પ્રસારણ DD SPORTS પર પણ કરવામાં આવશે.
𝟐-𝟎 𝐔𝐏 & 𝐄𝐘𝐄𝐈𝐍𝐆 𝐀 𝐂𝐋𝐄𝐀𝐍 𝐒𝐖𝐄𝐄𝐏! 🏆🔥 Smriti Mandhana is one win away from scripting a special milestone - her first ODI series win as India’s full-time captain! 🇮🇳💙 Will #TeamIndia make it 3-0 and wrap up the series in style? 💪🏏 #INDvZIM 3rd ODI 👉 WED, OCT 28 | 1:50 PM— Star Sports (@StarSportsIndia) October 28, 2026
ટીમ ઈન્ડિયાનું અત્યાર સુધીનું પ્રદર્શન કેવું રહ્યું છે?
ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચેની પહેલી WODI મેચ 23 ઓક્ટોબરે રમાઈ હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઝિમ્બાબ્વેએ 197 રન બનાવ્યા હતા. ઝિમ્બાબ્વે તરફથી બિલીવર્ડ બિઝાએ 62 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી, જ્યારે ભારત તરફથી ક્રાંતિ ગૌરે 3 વિકેટ, શ્રી ચારણીએ 4 વિકેટ અને દીપ્તિ શર્માએ 2 વિકેટ લીધી હતી. 198 રનનો લક્ષ્યાંક નક્કી કરતાં ભારતીય મહિલા ટીમે 27.1 ઓવરમાં 9 વિકેટ બાકી રહેતાં જીત મેળવી લીધી હતી. ભારત તરફથી પ્રતિકા રાવલે સદી ફટકારી હતી, જ્યારે શેફાલી વર્માએ 64 રન બનાવ્યા હતા.
બીજી વનડે 25 ઓક્ટોબરના રોજ વડોદરામાં રમાઈ હતી. ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 6 વિકેટ ગુમાવીને 328 રન બનાવ્યા હતા. ભારત તરફથી હરમનપ્રીત કૌરે 126 રન, દીપ્તિ શર્માએ 106 રન અને પ્રતિકા રાવલે 61 રન બનાવ્યા હતા. ઝિમ્બાબ્વે તરફથી નોમવેલો સિબાન્ડાએ સૌથી વધુ બે વિકેટ લીધી હતી. જવાબમાં ઝિમ્બાબ્વે 207 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. ભારત તરફથી વૈષ્ણવી શર્માએ ચાર અને દીપ્તિ શર્માએ ત્રણ વિકેટ લીધી હતી. ટીમ ઈન્ડિયાએ બીજી મેચ 121 રનથી જીતી હતી. હવે, ત્રીજી મેચમાં ભારત પાસેથી પણ આવું જ પ્રદર્શન કરવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવશે.
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