દીપ્તિ શર્માએ ઝિમ્બાબ્વે સામે ધમાકેદાર સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો, 3 રેકોર્ડ તોડ્યા
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર દીપ્તિ શર્માએ ઝિમ્બાબ્વે સામેની બીજી વનડેમાં શાનદાર સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો.
Published : October 25, 2026 at 7:20 PM IST
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર દીપ્તિ શર્માએ ઝિમ્બાબ્વે સામેની બીજી વનડેમાં શાનદાર સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો. વડોદરામાં રમાયેલી દીપ્તિએ વિસ્ફોટક બેટિંગ કરી અને માત્ર 83 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી. આ તેની બીજી વનડે સદી હતી, અને ઝિમ્બાબ્વે સામે 100 રનનો આંકડો પાર કરવાનો આ તેનો પ્રથમ પ્રસંગ હતો. નવ વર્ષ પછી તેણે ODI ક્રિકેટમાં સદી ફટકારી. આ સદી સાથે, દીપ્તિએ ભારતને માત્ર 328 રનનો વિશાળ સ્કોર સુધી પહોંચાડ્યું જ નહીં, પરંતુ ત્રણ મોટા રેકોર્ડ પણ બનાવ્યા.
દીપ્તિ શર્માએ પોતાની બીજી ODI સદી સાથે ઇતિહાસ રચ્યો
ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા બાદ, ભારતને 148 રનના સ્કોર પર ચોથી વિકેટ ગુમાવવી પડી. ત્યારબાદ, દીપ્તિ શર્મા છઠ્ઠા નંબરે આવી અને કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર સાથે મળીને ઇનિંગને મજબૂત બનાવી. બંને બેટ્સમેનોએ પાંચમી વિકેટ માટે 153 રનની શાનદાર ભાગીદારી નોંધાવી, જેનાથી ટીમ મજબૂત સ્થિતિમાં આવી ગઈ. આક્રમક બેટિંગ કરતા, દીપ્તિએ પહેલા અડધી સદી ફટકારી અને પછી, માત્ર 83 બોલમાં, પોતાની સદી પૂરી કરી. દીપ્તિએ 86 બોલમાં અણનમ 106 રન બનાવ્યા, જેમાં 15 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
Scenes to savour ✨ 🎥 The moment Deepti Sharma brought up a truly magnificent HUNDRED 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/ECnfLgdfi7 #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ | @Deepti_Sharma06 https://t.co/AX48zKjWXe— BCCI Women (@BCCIWomen) October 25, 2026
આ તેની બીજી ODI સદી છે. તેણે અગાઉ 2017 માં સદી ફટકારી હતી. આ સદી સાથે, દીપ્તિ 6ઠ્ઠા કે તેથી નીચેના ક્રમે બેટિંગ કરતી વખતે ODI માં સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય મહિલા બની. તેણે ગયા વર્ષે વિઝાગમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 94 રન બનાવનાર રિચા ઘોષને પાછળ છોડી દિધી.
ભારત માટે વનડેમાં પાંચમી સૌથી ઝડપી સદી ફટકારી
દીપ્તિ શર્માએ ઝિમ્બાબ્વે સામે શાનદાર બેટિંગ કરી હતી, જેમાં તેણે માત્ર 83 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. આ સાથે, દીપ્તિ ODI ક્રિકેટમાં સદી ફટકારનારી પાંચમી સૌથી ઝડપી ભારતીય બેટ્સમેન બની ગઈ. ભારતીય મહિલા ટીમ માટે સૌથી ઝડપી ODI સદીનો રેકોર્ડ કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાના નામે છે, જેણે 2025માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODIમાં માત્ર 50 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. મંધાનાએ 70 અને 77 બોલમાં સદી પણ ફટકારી છે. ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર આ યાદીમાં ચોથા ક્રમે છે, જેમણે 2025માં ઇંગ્લેન્ડ સામેની ODIમાં 82 બોલમાં સદી ફટકારી હતી.
Worth every bit of the 9-year wait ⏳💯 📸 Frames from @Deepti_Sharma06's spectacular 2️⃣nd ODI HUNDRED 👏 Relive her knock ▶️ https://t.co/qBYI8VitCB #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/KEu9f1WICq— BCCI Women (@BCCIWomen) October 25, 2026
IND-W માટે સૌથી ઝડપી ODI સદી (બોલની દ્રષ્ટિએ)
- 50 – સ્મૃતિ મંધાના વિ AUS, દિલ્હી 2025
- 70 – સ્મૃતિ મંધાના વિ IRE, રાજકોટ 2025
- 77 – સ્મૃતિ મંધાના વિ AUS, મુલ્લાનપુર 2025
- 82 – હરમનપ્રીત કૌર વિ ENG, ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટ 2025
- 83 – દીપ્તિ શર્મા વિ ZIM, વડોદરા 2026*
વનડેમાં 5મી વિકેટ માટે સૌથી મોટી ભાગીદારી
આ મેચમાં, દીપ્તિએ અણનમ 106 રન બનાવ્યા, જ્યારે હરમનપ્રીતે 121 બોલમાં 15 ચોગ્ગા સાથે 126 રન બનાવ્યા. બંનેએ મળીને પાંચમી વિકેટ માટે 153 રનની ભાગીદારી કરી. આ ભારતીય મહિલા ટીમની વનડેમાં પાંચમી વિકેટ માટે કે તેનાથી ઓછી વિકેટ માટે સૌથી વધુ ભાગીદારી છે. હરમનપ્રીત અને દીપ્તિએ 2022 વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાન સામે સ્નેહ રાણા અને પૂજા વસ્ત્રાકર દ્વારા બનાવેલા 122 રનના અગાઉના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો.
દીપ્તિ શર્માની શાનદાર ODI કારકિર્દી
દિપ્તિ શર્માએ 2014 માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ODI માં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેણીએ ભારત માટે 126 ODI રમી છે, જેમાં 107 ઇનિંગ્સમાં લગભગ 37 ની સરેરાશ અને 72 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 2,871 રન બનાવ્યા છે. તેણીના નામે બે સદી અને 18 અડધી સદી છે. ODI ક્રિકેટમાં તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 188 છે. તેની બેટિંગ ઉપરાંત, દીપ્તિએ બોલ સાથે પણ સતત સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણીએ તેની પ્રભાવશાળી બોલિંગ દ્વારા 124 ઇનિંગ્સમાં કુલ 168 વિકેટ લીધી છે.
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