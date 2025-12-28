IND-W vs SL-W 4th T20I: ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ચોથી T20I મેચ, જાણો ક્યારે અને ક્યાં લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ જોઈ શકાશે
પાંચ મેચની શ્રેણીના ચોથા T20Iમાં ભારત શ્રીલંકા મહિલા ટીમ સામે ટકરાશે.
Published : December 28, 2025 at 5:56 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય મહિલા ટીમ તિરુવનંતપુરમના ગ્રીનફિલ્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે ચોથી T20I માં શ્રીલંકા સામે ટકરાશે. ભારતે શ્રેણીમાં પહેલાથી જ 3-0 ની અજેય લીડ મેળવી લીધી છે. ચોથી T20I માં ભારતીય ટીમ માટે આ એક સરળ જીત હતી કારણ કે બોલરોએ સાથે મળીને સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેનાથી વિરોધી ટીમ 112/7 સુધી મર્યાદિત રહી અને સરળતાથી લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી શક્યા.
રેણુકા સિંહ ઠાકુરને તેના શાનદાર સ્પેલ માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવી હતી, તેણે માત્ર 21 રનમાં ચાર વિકેટ લીધી હતી. દીપ્તિ શર્માએ પણ ત્રણ વિકેટ લીધી હતી અને શ્રીલંકાને ઓછા સ્કોર સુધી મર્યાદિત રાખવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
How does it feel to be the most successful captain in women's T20Is? 👑— BCCI Women (@BCCIWomen) December 27, 2025
🎥 Hear from #TeamIndia captain Harmanpreet Kaur herself on the 𝗺𝗼𝗻𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗳𝗲𝗮𝘁 🙌 - By @mihirlee_58#INDvSL | @ImHarmanpreet | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/vYBwBs3KCa
શેફાલી વર્માએ ક્રીઝ પર રહીને 42 બોલમાં અણનમ 79 રન બનાવ્યા. તેમના પ્રયાસોને કારણે, ભારતીય ટીમે બે વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્યનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો. તેઓએ માત્ર 13.2 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
શ્રીલંકામાં આ મેચમાં ભારત સ્પષ્ટપણે ફેવરિટ છે કારણ કે તેણે આ મેચઅપ પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું છે, બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી ૨૯ મેચમાંથી ૨૩ મેચ જીતી છે. શ્રીલંકાએ પાંચ મેચ જીતી છે, જ્યારે એક મેચ ડ્રો રહી છે.
ઘરઆંગણે તફાવત વધુ મોટો છે, કારણ કે ભારતે નવમાંથી સાત મેચ જીતી છે.
IND-W vs SL-W લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ વિગતો
ભારત વિરુદ્ધ શ્રીલંકા ચોથી T20I ક્યારે રમાશે?
ભારત મહિલા અને શ્રીલંકા મહિલા ટીમ વચ્ચે ચોથી T20I 28 ડિસેમ્બરે રમાશે.
IND-W vs SL-W ચોથી T20I ક્યાં રમાશે?
ભારત મહિલા અને શ્રીલંકા મહિલા ટીમ વચ્ચે ચોથી T20I ગ્રીનફિલ્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, તિરુવનંતપુરમ ખાતે રમાશે, જે IST સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે.
IND-W vs SL-W ચોથી T20I ક્યાં ટેલિકાસ્ટ જોવી?
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ચોથી T20I સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર ટેલિકાસ્ટ કરવામાં આવશે.
IND-W vs SL-W ચોથી T20I લાઈવ સ્ટ્રીમ ક્યાં જોવી?
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ચોથી T20I JioHotstar પર લાઈવ સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે.
