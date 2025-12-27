ETV Bharat / sports

ભારતીય મહિલા ટીમે શ્રીલંકા સામે વધુ એક શ્રેણી જીતી, કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે બે મોટી સિદ્ધિઓ કરી હાંસલ

ભારતે શ્રીલંકા સામે સતત ચોથી T20I શ્રેણી જીતી. તેની સાથે જ કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે બે મોટી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે.

ભારતીય મહિલા ટીમે શ્રીલંકા સામે વધુ એક શ્રેણી જીતી (IANS)
December 27, 2025

હૈદરાબાદ: ભારતીય મહિલા ટીમે તિરુવનંતપુરમના ગ્રીનફિલ્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી ત્રીજી T20I મેચમાં શ્રીલંકાને 8 વિકેટથી હરાવ્યું. ભારતીય ટીમે પાંચ મેચની શ્રેણીની ત્રીજી મેચમાં 6.4 ઓવર બાકી રહેતા 112 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો. શ્રીલંકા સામે ભારતનો આ સતત ચોથો T20I શ્રેણી વિજય છે.

શેફાલી વર્માની શાનદાર બેટિંગ

ફોર્મમાં ચાલી રહેલી ઓપનર શેફાલી વર્માએ 42 બોલમાં અણનમ 79 રન બનાવ્યા, જેમાં 11 ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ સાથે, શેફાલી શ્રીલંકા સામે T20Iમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ભારતીય બેટ્સમેન બની ગઈ. તેણીએ જેમિમાને પાછળ છોડી દીધી છે, જેણે 2022 માં શ્રીલંકા સામે અણનમ 76 રન બનાવ્યા હતા.

રેણુંકા અને દીપ્તિની ખતરનાક બોલિંગ

આ પહેલા રેણુકા સિંહ ઠાકુરે ચાર વિકેટ અને દીપ્તિ શર્માએ ત્રણ વિકેટ લીધી હતી, જેના કારણે શ્રીલંક મહિલા બેટ્સમેનોની કમર તૂટી ગઈ હતી અને ટીમ 20 ઓવરમાં સાત વિકેટ ગુમાવીને 112 રન પર સીમિત રહી હતી. રેણુકાએ ચાર ઓવરમાં 21 રન આપીને ચાર વિકેટ લીધી હતી, જેના કારણે તેણીને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો હતો.

હરમનપ્રીત કૌરે બે મોટી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી

આ જીત સાથે હરમનપ્રીત કૌરે ટી20 ક્રિકેટમાં બે મોટી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી હતી. તે હવે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં કેપ્ટન તરીકે સૌથી વધુ જીત મેળવનારી કેપ્ટન બની ગઈ છે. આ 130 મેચોમાં તેની 77મી જીત હતી. અગાઉ, આ રેકોર્ડ ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન મેગ લેનિંગના નામે હતો, જેમણે 100 મેચમાં 76 જીત મેળવી હતી.

મહિલા ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં કેપ્ટન તરીકે સૌથી વધુ જીત

  • 77 - હરમનપ્રીત કૌર - ભારત (130 મેચ)
  • 76 - મેગ લેનિંગ - ઓસ્ટ્રેલિયા (100 મેચ)
  • 72 - હીથર નાઈટ - ઇંગ્લેન્ડ (96 મેચ)
  • 68 - ચાર્લોટ એડવર્ડ્સ - ઇંગ્લેન્ડ (93 મેચ)

આ ઉપરાંત હરમનપ્રીત કૌર મહિલા ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં કોઈપણ ટીમ સામે સૌથી વધુ જીત મેળવનારી કેપ્ટન પણ બની ગઈ છે. કેપ્ટન તરીકે 20 મેચમાં શ્રીલંકા સામે આ કૌરની 16મી જીત હતી. અગાઉ, આ રેકોર્ડ ઇંગ્લેન્ડની ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન ચાર્લોટ એડવર્ડ્સના નામે હતો, જેમણે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 24 મેચમાં 14 જીત મેળવી હતી.

મહિલા ટી20માં ટીમ સામે કેપ્ટન તરીકે સૌથી વધુ જીત

  • 16 - હરમનપ્રીત કૌર વિરુદ્ધ શ્રીલંકા (20 મેચ)
  • 14 - ચાર્લોટ એડવર્ડ્સ વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા (24 મેચ)
  • 14 - હરમનપ્રીત કૌર વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ (17 મેચ)
  • 14 - હીથર નાઈટ વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ (15 મેચ)

દીપતી શર્માએ પણ ઇતિહાસ રચ્યો

ભારતીય ઓલરાઉન્ડર દીપ્તિ શર્માએ પણ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, મહિલા ટી20 ક્રિકેટમાં 1000 રન અને 150 વિકેટનો ડબલ રેકોર્ડ બનાવનારી પ્રથમ ક્રિકેટર બની. વધુમાં, દીપ્તિ મહિલા ટી20 ઇતિહાસમાં સંયુક્ત રીતે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર બની, ઓસ્ટ્રેલિયાની મેગન શટની 151 વિકેટની બરાબરી કરી. શ્રીલંકા સામે પાંચ મેચની શ્રેણીનો ચોથો મેચ 28 ડિસેમ્બરે તિરુવનંતપુરમના ગ્રીનફિલ્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.

