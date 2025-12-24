ETV Bharat / sports

બીજી T20 મેચમાં ભારતે શ્રીલંકાને 7 વિકેટથી હરાવ્યું, શેફાલી વર્માની તોફાની બેટિંગ

ભારતીય ટીમે શ્રેણીની પહેલી મેચ શાનદાર રીતે જીતી હતી. બીજી મેચમાં પણ ટીમ ઈન્ડિયાએ 7 વિકેટથી જીત મેળવી.

બીજી T20 મેચમાં ભારતે શ્રીલંકાને 7 વિકેટથી હરાવ્યું (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 24, 2025 at 9:41 AM IST

IND W vs SL W: ભારત અને શ્રીલંકાની મહિલા ટીમો પાંચ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી રમી રહી છે. ભારતીય ટીમે શ્રેણીની પહેલી મેચ શાનદાર રીતે જીતી હતી. આજે રમાયેલી બીજી મેચમાં પણ ટીમ ઈન્ડિયાએ 7 વિકેટથી જીત મેળવી હતી. આ મેચમાં ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા શ્રીલંકાએ 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને 128 રન બનાવ્યા હતા. ભારતને જીતવા માટે 129 રનની જરૂર હતી. ટીમ ઈન્ડિયાએ આ લક્ષ્ય 11.5 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને હાંસલ કર્યું હતું.

શેફાલી વર્માની શાનદાર બેટિંગ

129 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા ભારતે મજબૂત શરૂઆત કરી. શેફાલી વર્મા અને સ્મૃતિ મંધાનાએ 3.1 ઓવરમાં પ્રથમ વિકેટ માટે 29 રન ઉમેર્યા. સ્મૃતિ મંધાના ભલે લાંબો સમય ટકી ન શકે, પરંતુ શેફાલી વર્માએ એક છેડેથી પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગ ચાલુ રાખી. તેણીએ આ મેચમાં 34 બોલમાં અણનમ 69 રન બનાવ્યા. તેણીએ202.94 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી આ રન બનાવ્યા, જેમાં 11 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. શેફાલી વર્માએ માત્ર 27 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. જેમીમા રોડ્રિગ્સે પણ 15 બોલમાં 26 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી.

શ્રી ચારણીની શાનદાર બોલીંગ

ભારત તરફથી શ્રી ચારણી સૌથી સફળ બોલર રહી, તેણે ચાર ઓવરમાં માત્ર 23 રન આપીને બે વિકેટ લીધી. વૈષ્ણવી શર્માએ પણ 32 રન આપીને બે વિકેટ લીધી. ક્રાંતિ ગૌર અને સ્નેહ રાણાએ પણ 1-1 વિકેટ લીધી હતી.

ભારત પ્લેઈંગ-11: સ્મૃતિ મંધાના, શેફાલી વર્મા, જેમીમા રોડ્રિગ્સ, હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), રિચા ઘોષ, અમનજોત કૌર, સ્નેહ રાણા, અરુંધતી રેડ્ડી, વૈષ્ણવી શર્મા, ક્રાંતિ ગૌડ, શ્રી ચારણી.

શ્રીલંકા પ્લેઈંગ-11: વિશ્મી ગુણારત્ને, ચમારી અટાપટ્ટુ (કેપ્ટન), હસિની પરેરા, હર્ષિતા સમરવિક્રમા, નીલાક્ષી ડી સિલ્વા, કવિશા દિલહારી, કૌશાની નુથ્યાંગના, મલ્કી મદરા, ઈનોકા રણવીરા, કાવ્યા કવિંદી, શશિની

