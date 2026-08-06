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ટીમ ઇન્ડિયાના નવા પ્રવાસની જાહેરાત, જાણો ત્રણ વનડે અને ત્રણ ટી20 મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે

ભારતીય મહિલા ટીમ આ વર્ષના અંતમાં દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસે જવાની છે. હવે આ પ્રવાસના શેડ્યુલમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે.

ટીમ ઇન્ડિયાના નવા પ્રવાસની જાહેરાત
ટીમ ઇન્ડિયાના નવા પ્રવાસની જાહેરાત (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 6, 2026 at 8:40 PM IST

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IND W vs SA W: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ આ વર્ષના અંતમાં દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસે જવાની છે. જોકે, હવે પ્રવાસના શેડ્યુલમાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. શરૂઆતમાં, આ પ્રવાસમાં એક ટેસ્ટ મેચ અને ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમવાની હતી; જોકે, ભારતીય ટીમના શેડ્યુલમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયા હવે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ત્રણ મેચની શ્રેણી રમવાનું પણ નક્કી છે, જેની જાહેરાત 6 જુલાઈએ કરવામાં આવી હતી.

ટીમ ઈન્ડિયાની નવી શ્રેણીની જાહેરાત

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ ડિસેમ્બર 2026 માં દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસે જવાની છે, જેમાં હવે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીનો પ્રવાસ કાર્યક્રમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ક્રિકેટ સાઉથ આફ્રિકા (CSA) એ ગુરુવારે આ જાહેરાત કરી. અગાઉ, આ પ્રવાસમાં ફક્ત ત્રણ ODI મેચ રમવાની હતી; હવે શ્રેણીમાં ત્રણ T20 મેચ ઉમેરવામાં આવી છે. CSA અનુસાર, ફેબ્રુઆરી 2027 માં શ્રીલંકામાં યોજાનારી પ્રથમ ICC મહિલા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની તૈયારીઓમાં મદદ કરવા માટે T20 શ્રેણીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ODI અને T20 મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે

ભારતે 2026 મહિલા T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓના ભાગ રૂપે એપ્રિલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાનો પ્રવાસ કર્યો હતો, જ્યાં તેમને પાંચ મેચની T20 શ્રેણીમાં 1-4 થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હવે, ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ટીમો ફરી એકવાર એકબીજાનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે. આ પ્રવાસ દરમિયાન, તેઓ 9 થી 12 ડિસેમ્બર દરમિયાન ગકેબેરહામાં એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ રમશે. આ પછી, ત્રણ મેચની ICC મહિલા ચેમ્પિયનશિપ (IWC) ODI શ્રેણી 16 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે, જેમાં પ્રથમ મેચ પાર્લમાં રમાશે.

ODI શ્રેણીનો બીજો મેચ 19 ડિસેમ્બરે કેપટાઉનમાં, જ્યારે ત્રીજો મેચ 22 ડિસેમ્બરે બ્લૂમફોન્ટેનમાં રમાશે. બંને દેશો વચ્ચે T20 શ્રેણી 26 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે. પ્રથમ મેચ બેનોનીમાં યોજાશે. ત્યારબાદ, પોચેફસ્ટ્રોમ 29 ડિસેમ્બરે બીજી મેચનું આયોજન કરશે, અને શ્રેણીની અંતિમ મેચ 30 ડિસેમ્બરે પોચેફસ્ટ્રોમમાં રમવાની છે.

ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા: એકમાત્ર ટેસ્ટ

  • 9-12 ડિસેમ્બર, ગકેબેરહા (સવારે 10 વાગ્યે)

ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા: ODI શ્રેણી

  • પહેલી ODI: 16 ડિસેમ્બર, પાર્લ (સવારે 10 વાગ્યે)
  • બીજી ODI: 19 ડિસેમ્બર, કેપ ટાઉન (બપોરે 2 વાગ્યે)
  • ત્રીજી ODI: 22 ડિસેમ્બર, બ્લૂમફોન્ટેન (બપોરે 2 વાગ્યે)

ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા: T20 શ્રેણી

  • પહેલી T20: 26 ડિસેમ્બર, બેનોની (સાંજે 6 વાગ્યે)
  • બીજી T20: 29 ડિસેમ્બર, પોચેફસ્ટ્રોમ (સાંજે 6 વાગ્યે)
  • ત્રીજી T20: 30 ડિસેમ્બર, પોચેફસ્ટ્રોમ (સાંજે 6 વાગ્યે)

આ શ્રેણી દક્ષિણ આફ્રિકા માટે એક કઠિન કસોટી બનવાની છે. દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે ICC T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ભારતીય મહિલા ટીમને હરાવી હતી - એક એવી હાર જે ભારતની ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થવાનું મુખ્ય કારણ સાબિત થઈ હતી. હવે, ભારતીય ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકાને તેના ઘરઆંગણે હરાવીને બદલો લેવાનો પ્રયાસ કરશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ભારતીય ટીમે અગાઉ 2025 માં દક્ષિણ આફ્રિકાની ધરતી પર આયોજિત ICC ODI વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવ્યું હતું, અને પ્રથમ વખત વિશ્વ ચેમ્પિયન બનવાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત કર્યું હતું.

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TAGGED:

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IND W VS SA W T20I
IND VS SA
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IND W VS SA W

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