IND W vs SA W: ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને આપ્યો 299 રનનો લક્ષ્યાંક, શેફાલી વર્માની શાનદાર બેટિંગ
IND-W vs SA-W વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ: નવી મુંબઈમાં રમાઈ રહેલી ફાઇનલમાં ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને 299 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો.
હૈદરાબાદ: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે આજે નવી મુંબઈના ડી.વાય. પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે આઈસીસી મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપ 2025 ની ફાઇનલ રમાઈ રહી છે. ટોસ હાર્યા બાદ, ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 50 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 298 રન બનાવ્યા. દક્ષિણ આફ્રિકાને ચેમ્પિયન બનવા માટે હવે 299 રન બનાવવાના છે. ભારત તરફથી શેફાલી વર્મા સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી રહી.
શેફાલી અને દીપ્તિએ અડધી સદી ફટકારી
ભારત તરફથી સ્મૃતિ મંધાનાએ 58 બોલમાં 8 ચોગ્ગા સાથે 45 રન બનાવ્યા. શેફાલી વર્માએ 78 બોલમાં 7 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા સાથે 87 રન બનાવ્યા. દીપ્તિ શર્માએ પણ અડધી સદી ફટકારી, 58 બોલમાં 3 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગા સાથે 58 રન બનાવ્યા. જેમીમા રોડ્રિગ્સે 24, હરમનપ્રીત કૌરે 20 અને રિચા ઘોષે 24 બોલમાં 3 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા સાથે શાનદાર 34 રન બનાવ્યા. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી આયાબોંગા ખાકાએ સૌથી વધુ 3 વિકેટ લીધી.
ભારતે 40 ઓવર પછી 229 રન બનાવ્યા હતા
ભારતે 40 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 229 રન બનાવ્યા હતા. 39મી ઓવરના છેલ્લા બોલ પર ભારતને મોટો ફટકો પડ્યો હતો. કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર મલાલાના હાથે ક્લીન બોલ્ડ થઈ ગઈ હતી. હરમન 20 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યા હતા. હાલમાં, દીપ્તિ શર્મા 37 રન અને અમનજોત કૌર 2 રન સાથે ક્રીઝ પર છે.
ભારતે 36 ઓવરમાં 203 રન બનાવ્યા હતા
ટીમ ઈન્ડિયાએ 35 ઓવરમાં 200નો આંકડો પાર કર્યો હતો. ૩૬ ઓવર પછી ભારતનો સ્કોર 3 વિકેટે 203 રન છે. દીપ્તિ શર્મા 19 રન અને હરમનપ્રીત કૌર 15 રન સાથે ક્રીઝ પર છે.
ભારતે શેફાલી અને જેમિમાની વિકેટ ગુમાવી
ટીમ ઈન્ડિયાએ 30 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને 172 રન બનાવ્યા છે. ભારત તરફથી શેફાલી વર્મા સદી ચૂકી ગઈ. શેફાલીએ 78 બોલમાં 7 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાની મદદથી 87 રન બનાવ્યા. તે અત્યાર સુધી ટીમની ટોપ સ્કોરર છે. જેમિમા રોડ્રિગ્સ પણ 24 રન બનાવીને આઉટ થઈ હતી. દીપ્તિ શર્મા 1 રન અને હરમનપ્રીત કૌર 4 રન સાથે ક્રીઝ પર છે.
ભારતે 25 ઓવરમાં 151 રન બનાવ્યા
ટીમ ઈન્ડિયાએ 25 ઓવર પછી 1 વિકેટ ગુમાવીને 151 રન બનાવ્યા છે. શેફાલી વર્મા 78 રન અને જેમિમા રોડ્રિગ્સ 18 રન સાથે ક્રીઝ પર છે. શેફાલી પોતાની સદી તરફ આગળ વધી રહી છે.
ભારતે 6 ઓવરમાં 45 રન બનાવ્યા
ટીમ ઈન્ડિયા તરફથી સ્મૃતિ મંધાના અને શેફાલી વર્મા ઇનિંગ્સ ઓપન કરવા આવ્યા. આ બંને બેટ્સમેનોએ મળીને 6 ઓવરમાં એક પણ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 45 રન બનાવ્યા. 6 ઓવર પછી શેફાલી વર્મા 21 રને અને સ્મૃતિ મંધાના 16 રને રમી રહ્યા હતા.
બંને ટીમોએ કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી
ભારતે ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપના ફાઇનલ માટે તેમના પ્લેઇંગ 11માં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. તેઓ સેમિફાઇનલના વિજેતા સંયોજન સાથે મેદાનમાં ઉતર્યા હતા, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ યથાવત રહી હતી. અગાઉ નવી મુંબઈમાં ભારે વરસાદ પડ્યો હતો, જેના કારણે ટોસમાં વિલંબ થયો હતો. જ્યારે વરસાદ બંધ થયો, ત્યારે ટોસ 4:30 વાગ્યે ખસેડવામાં આવ્યો, જ્યારે મેચ સાંજે 5 વાગ્યે શરૂ થઈ.
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની પ્લેઇંગ- 11
ભારત: સ્મૃતિ મંધાના, શેફાલી વર્મા, જેમીમા રોડ્રિગ્સ, હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), અમનજોત કૌર, દીપ્તિ શર્મા, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), રાધા યાદવ, ક્રાંતિ ગૌડ, શ્રી ચારણી, રેણુકા ઠાકુર.
દક્ષિણ આફ્રિકા: લૌરા વોલ્વાર્ડ (કેપ્ટન), તાઝમિન બ્રિટ્સ, એનેકે બોશ, સુને લુસ, મેરિઝાન કાપ, સિનાલો જાફ્ટા (વિકેટકીપર), એનેરી ડેર્કસેન, ક્લો ટ્રાયોન, નાદીન ડી ક્લાર્ક, આયાબોંગા ખાકા, નોનકુલુલેકો મ્લાબા.
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે હેડ-ટુ-હેડ આંકડા
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે કુલ ૩૪ ODI મેચ રમાઈ છે. ભારતે આમાંથી 20 મેચ જીતી છે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાએ ૧૩ જીતી છે. ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે માત્ર એક જ મેચ ડ્રો રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયાના આંકડા દક્ષિણ આફ્રિકા કરતા વધુ છે.
